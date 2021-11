St.Gallen: Firma Tier schickt E-Bikes in den Winterschlaf

MOBILITÄT Die Leih-E-Bikes von Tier sind im Winterschlaf – die E-Scooter dürfen vorerst bleiben Seit Frühling bietet das deutsche Unternehmen Tier in St.Gallen nicht nur E-Scooter, sondern auch E-Bikes zum Mieten an. Letztere wurden nun vorsorglich aus dem Verkehr gezogen, um den Winterdienst nicht zu behindern. Die 300 Scooter hingegen werden weiterhin vermietet – zumindest bis zum ersten grossen Schneefall. Luca Ghiselli 19.11.2021, 12.00 Uhr

Die E-Scooter von Tier dürfen bis zum ersten Schneefall in Betrieb bleiben. Allerdings wird die Flotte reduziert. Bild: Tobias Garcia

Im Frühling wurden sie gross angekündigt, jetzt sind sie schon wieder von den St.Galler Strassen verschwunden: Die 200 Miet-E-Bikes, die den Sommer über in der ganzen Stadt verteilt bereitstanden, wurden von der Betreiberfirma Tier eingesammelt. «Wir haben unsere Fahrzeuge proaktiv in den Winterschlaf geschickt», sagt Emre Argön, Managing Director Switzerland von Tier, auf Anfrage.

Die E-Bikes könnten durch ihre Grösse und das relativ hohe Gewicht den Winterdienst bei seiner Arbeit behindern, weil sie im Weg stehen. Da die Wahrscheinlichkeit eines Schneefalls in den kommenden Wochen hoch sei, habe man vorzeitig agiert.

Die E-Bikes sollen nach den Wintermonaten in Absprache mit der Stadt wieder auf die Strasse gebracht werden. Argön: «Gemäss unseren Erfahrungen wissen wir, dass die Nutzung der Fahrzeuge im Frühjahr wieder steigt und mehr Menschen damit unterwegs sein werden.»

Bei E-Scootern kann schneller reagiert werden

Im Gegensatz zu den E-Bikes müssen die E-Trottinetts vorerst nicht ins Winterlager. «Die Scooter bleiben weiterhin auf der Strasse», sagt Argön. Bei einem Schneefall habe man bei diesen Fahrzeugen eher die Chance, tagesaktuell zu entscheiden und innert kurzer Zeit die Fahrzeuge einzusammeln. Sie sind leichter und einfacher zu transportieren.

Folgt darauf wieder besseres Wetter, könne man ebenso kurzfristig den Betrieb wieder hochfahren. «Unser Team vor Ort beobachtet die Wetterlage und entscheidet situativ, ob auch die Scooter gesperrt oder gar von der Strasse genommen werden müssen», sagt Argön. Und: «Sollte es lokal zu gefährlichen Bedingungen kommen, werden wir alles Nötige unternehmen, um unsere Kundschaft zu schützen.» Sicherheit habe oberste Priorität.

Regelung ist ein St.Galler Sonderweg

Dass Tier als E-Scooter-Anbieter seine Fahrzeuge überhaupt wetterbedingt sperrt beziehungsweise einsammelt, ist ein St.Galler Sonderfall. In den meisten anderen Städten, wo Tier präsent ist, herrscht Ganzjahresbetrieb. In der Schweiz sind das unter anderem Basel, Bern, Winterthur, Zug, Zürich und seit kurzem auch in Gossau. Tier hat mit der Stadt St.Gallen vereinbart, dass Fahrzeuge auch im Winter genutzt werden können. «Allerdings nur, wenn es das Wetter erlaubt.» Bei einem Schneefall müssen alle Fahrzeuge eingesammelt beziehungsweise so platziert werden, dass der Winterdienst nicht behindert wird. «Da wir die Flotte mit insgesamt 500 Fahrzeugen nicht innert kurzer Zeit einsammeln können, reduzieren wir im Winter die Flottengrösse», sagt Emre Argön.

Die Vereinbarung mit der Stadt St.Gallen sei bisher einzigartig, bestätigt Argön. «Das hat sicher damit zu tun, dass St.Gallen zu den höchstgelegenen Städten der Schweiz zählt und im Winter öfter Schnee fällt.» Mit wenigen Ausnahmen – die grossen Schneetage – seien die Scooter von Tier aber auch hier ganzjährig im Einsatz.