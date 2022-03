An der Grenze geht der Saft aus

Mobilität Nicht alle mögen sie: Die E-Scooter von «Tier» fahren in Gossau aktuell nur bis an die Gemeindegrenze Immer wieder führen willkürlich parkierte E-Scooter in Gossau zu Problemen. Nun plant die Firma Tier das Einführen einer Patrouille, die für das Umparkieren zuständig ist. Der Pilotversuch mit E-Scootern und E-Bikes dauert in Gossau bis September. Rita Bolt 26.03.2022, 05.00 Uhr

Das E-Trotti bleibt an der Andwiler Grenze stehen. Bild: Rita Bolt

Der E-Scooter steht allein auf weiter Flur an der Gemeindegrenze zwischen Gossau und Andwil. Der Scooter ist so programmiert, dass er nur in jenem Gebiet fährt, für das die Gemeinde und das Mobilitätsunternehmen Tier eine Vereinbarung abgeschlossen haben. Die Gemeinde Gossau hat den Pilotversuch vergangenen September gestartet. Manuel Herzog von Tier sagt:

«Sollte Gossau entscheiden, die E-Trottis und E-Bikes einzuführen, werden wir mit den Nachbargemeinden das Gespräch suchen.»

E-Scooter waren in Andwil bis anhin kein Thema, ist von Gemeinderatsschreiber Peter Thuma zu erfahren. «Wenn wir angefragt werden, wird der Gemeinderat das Anliegen prüfen.» Die Gemeinde Andwil werde aber in Sachen E-Trottis nicht selber aktiv. «Der Stadtrat wird entscheiden, wie ab September weitergefahren wird», sagt Gossaus Stadträtin Gaby Krapf. Mit oder ohne E-Scooter und E-Bikes.

Fahrzeuge werden willkürlich parkiert

Derzeit sind auf Gossauer Gemeindegebiet 30 E-Trottinette und zehn E-Bikes im Einsatz. Ab nächster Woche werden es gemäss Manuel Herzog 40 E-Trottis sein. Dass diese Fortbewegungsmittel nicht bei allen auf Gegenliebe stossen, ist nicht nur in Gossau so. «Sie werden nicht immer dort abgestellt, wo sie hingehören», sagt Bettina Anderau-Latzer, Projektleiterin Verkehr bei der Stadt Gossau.

Sie könne verstehen, dass sich Leute ärgern, wenn die Fahrzeuge willkürlich parkiert würden und andere behinderten. Es sei aber nicht Sache der Stadt, die Trottis zu kontrollieren, sondern verantwortlich für die Einhaltung der Regeln sei die Firma Tier. Tier plane in Gossau die Einführung einer Patrouille, die zu Fuss oder mit dem E-Trottinett unterwegs sei und durch Umparkieren der Fahrzeuge für Ordnung sorge, ergänzt Herzog.

Strenge Regulationen im Zentrum

Im Zentrum dürfen Trottis und Bikes nur auf entsprechend gezeichneten Plätzen stehen: beim Rathaus, bei der katholischen Kirche, am Bahn- und Sportplatz beispielsweise. In den Quartieren sei «Free Floating», das heisst, sie dürfen an beliebigen Orten abgestellt werden. «Die Firma Tier kann alle Standorte der Fahrzeuge abrufen und platziert falsch geparkte Fahrzeuge um», sagt Bettina Anderau-Latzer.

Eine Auswertung zeigt, dass jedes Fahrzeug in Gossau im Schnitt täglich zwei- bis dreimal bewegt wird. In St.Gallen liegt der Durchschnitt bei vier- bis fünfmal pro Tag pro Gefährt. «In St.Gallen sind 500 Fahrzeuge im Einsatz», sagt Herzog. Dem St.Galler Stadtparlament wurde zum Thema E-Scooter vergangenen Dienstag eine Einfache Anfrage eingereicht.

Die Fahrt wird pro Minute abgerechnet

Die Kosten einer Fahrt mit Trottis oder Bikes werden pro Minute erhoben: Eine Minute kostet 40 Rappen. Die Geschwindigkeit betrage maximal 20 Stundenkilometer. Rund um den Gossauer «Quellenhof» und dem Kloster St.Gallen werde die Geschwindigkeit automatisch gedrosselt. «Aus Sicherheitsgründen», sagt Herzog. Gaby Krapf verhehlt nicht, dass in der Anfangsphase etwa 20 Reklamationen eingegangen sind und Ende Oktober des vergangenen Jahres eine Einfache Anfrage über den Wildwuchs der E-Trottis eingereicht wurde. Die E-Fahrzeuge boten den auch willkommenen Stoff für Fasnachtsschnitzelbanggen. Manuel Herzog sagt:

«Nicht nur in Gossau, an vielen Fasnachten waren sie ein grosses Thema.»

Hinweis: Die Firma Tier ist am heutigen Velotag in der Markthalle von 10 bis 13 Uhr anwesend.