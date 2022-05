Stadtparlament St.Gallen sagt Ja zur Verschiebung Bahnhof Bruggen

Mobilität 60 Ja für eine grosse Vision: Das St.Galler Stadtparlament stellt die Weichen für den Westbahnhof der Zukunft Seltene Einstimmigkeit: Das Stadtparlament stellt sich geschlossen hinter die Verschiebung des Bahnhof Bruggen. Fraktionsübergreifend war die Zustimmung gross. Julia Nehmiz 03.05.2022, 20.14 Uhr

Der Bahnhof Bruggen soll rund 600 Meter stadteinwärts verschoben und mit Haggen zum Doppelbahnhof werden. Donato Caspari

«Wir kommen zum Hauptbrocken», sagte Parlamentspräsident Jürg Brunner, als er Traktandum 4 ankündigte, Verschiebung Bahnhof Bruggen. Ein Millionenprojekt. Ein Generationenprojekt. Ein Meilenstein. Eine Chance. In der kurzen Diskussion, in der jede Fraktion ihre Haltung darlegte, fielen in jedem Votum mehrere Superlative. Schnell wurde klar: Dieser Hauptbrocken wird angenommen. Grosse Kritik hat niemand.

Das Projekt, das fraktionsübergreifend gutgeheissen wurde, ist auch wirklich ein grosser Wurf. Der Bahnhof Bruggen wird rund 600 Meter stadteinwärts geschoben, soll neu unterhalb des Bahnhofs Haggen zu liegen kommen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 39 Millionen Franken (plus/minus 30 Prozent). Die Stadt müsste einen Anteil von rund 13,55 Millionen Franken zahlen. Der neue Doppelbahnhof soll die Erreichbarkeit der Quartiere verbessern.

Gestern nahm das Projekt die erste Hürde: Das Stadtparlament stimmte dem Kredit für die Projektierung zu, knapp 2,49 Millionen Franken wurden gesprochen.

Kommission mit grossem Lob und leiser Kritik

Im Waaghaus waren die Meinungen gemacht. Sie wurden trotzdem engagiert vorgetragen. Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin der Liegenschaften- und Baukommission LBK, erläuterte zum Einstieg die Geschichte des Projekts. Schon 2016 sei über andere Bahnhofstandorte diskutiert worden. Doch damals habe sich keine Partei veranlasst gefühlt, sich mit der Verschiebung des Bahnhofs auseinanderzusetzen. Das sei jetzt anders.

Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin Liegenschaften- und Baukommission. Bild: PD

Gasser-Beck sagte:

«Das Projekt bietet grosses Entwicklungspotenzial in der Zukunft.»

Die Verschiebung des Bahnhofs Bruggen sei eine einmalige Chance. Ausbau des ÖV, sehr gute Erschliessung des Quartiers, direkte Anbindung an die geplante Veloschnellroute.

In der Kommission sei auch Kritik laut geworden. So wurde die Finanzierungsbeteiligung der SBB bemängelt. Die SBB bekämen einen attraktiveren Bahnhof, doch die finanzielle Beteiligung gehe nicht über die Kosten der üblichen Sanierung hinaus. Zudem verlangen die SBB eine Schadloshaltung, falls das Projekt ins Stocken geriete. Trotzdem unterstütze die LBK grossmehrheitlich das Projekt. Der Kanton habe die Finanzierung gesprochen, nun sei es am Stadtparlament, dies ebenfalls zu tun.

Lokales Gewerbe nicht vergessen

In der anschliessenden Diskussion meldeten sich hauptsächlich Partei- oder Fraktionspräsidenten zu Wort – als wolle man damit die Wichtigkeit des Projekts unterstreichen. Randnotiz: Nur Männer wollten über die Verschiebung diskutieren. Ivo Liechti (Die Mitte/EVP-Fraktion) stieg mit einem Lob in die Diskussion ein.

Ivo Liechti, Präsident Die Mitte. Bild: PD

«Die Chance, grössere Stadtbereiche grundsätzlich neu zu denken, gibt es nicht oft.»

Meist gehe es um einzelne Areale, kleinere Quartiere. Hier böte sich die Chance, an zwei Orten Quantensprünge in der Stadtentwicklung vorzunehmen. Unschön sei die Schadloshaltung der SBB.

Auch Marcel Baur (GLP/JGLP-Fraktion) lobte das Projekt. Grosse, mutige Projekte in Sachen Stadtentwicklung seien sonst rar gesät. Wie sein Vorredner mahnte Baur den fehlenden 15-Minuten-Takt der S-Bahn an.

Christian Huber, Präsident Grüne. Bild: Arthur Gamsa

Diesen forderten auch die weiteren Redner. Christian Huber (Grüne/Junge Grüne), Remo Daguati (FDP/Jungfreisinn), Donat Kuratli (SVP), Peter Olibet (SP-Juso-PFG-Fraktion). Huber mahnte ökologische Ausgleichsmassnahmen an. Daguati forderte «multimodale Verkehrslösungen» und kritisierte, dass Parkierungsumsteigeplätze vergessen worden seien. Kuratli mahnte Fingerspitzengefühl im Umgang mit dem lokalen Gewerbe an, das Vorbehalte habe gegen das Projekt. .Olibet sagte, dass man nicht die günstigsten Lösungen priorisieren solle, sondern die visionärsten.

Es endete einstimmig: Alle 60 anwesenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier sagten Ja zum Projekt.