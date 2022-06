Rorschacherberg hat wenig Lust auf verdichtendes Bauen

Mitwirkung Schutzmantel für Friedhof und Pappelallee: Rorschacherberg will Siedlungscharakter erhalten und kein Rorschach 2 sein Rorschacherberg erneuert die seit 40 Jahren geltende Gemeinderichtplanung. Die Einschnitte fallen aber eher gering aus, denn der Gemeinderat geht nach der Idee «Möglichst wenig ändern» vor. Seiner Meinung nach genügt die Bauverdichtung seit der letzten Planungsanpassung 2008 bereits. Rudolf Hirtl 16.06.2022, 17.52 Uhr

Die Pappelreihe am Hafen Hörnlibuck in Rorschacherberg soll unter Schutz gestellt werden. Bild: Rudolf Hirtl

Knapp 100 Frauen und Männer folgen der Einladung des Gemeinderates und lassen sich am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle über die Fortschritte bei der kommunalen Richtplanung in den Bereichen Siedlung, Landschaft, Verkehr und Infrastruktur informieren. Gemeindepräsident Beat Hirs macht einleitend darauf aufmerksam, dass sich Rorschacherberg seit 40 Jahren mit Hilfe des bestehenden Richtplanes und Teilzonenplänen entwickle. Die letzte Ortsplanrevision sei 1980 gewesen. Daher sei es nun ein guter Zeitpunkt, um neue Planungsgrundlagen zu schaffen.

Einer der Fachleute, die den neuen kommunalen Richtplan ausarbeiten, ist Heini Forrer von der ERR Raumplaner AG in St.Gallen. Er zeigt zu Beginn seiner Ausführungen die bekannte Bilderstrecke von Jörg Müller, der darauf die brachiale Entwicklung einer Landschaft zeigt. Wo zuerst ein rosarotes Häuschen samt Apfelbaum stehen, sind am Schluss nur mehr Einkaufscenter und Autobahn zu sehen.

Der Kanton plant mit einem Wachstum

Dieser Form der Zersiedelung sei 2013 mit der Annahme des kantonalen Raumplanungsgesetzes Einhalt geboten worden. Davor hätten Gemeinden ihre Ortsentwicklungen nach ihren eigenen Bedürfnissen entwickeln können, heute rede der Kanton entscheidend mit. Dieser habe dafür ein Raumkonzept erarbeitet, das für den Raum Rorschacherberg eine vor allem qualitative Entwicklung vorsehe. Die definierte Bevölkerungsdichte nach Hektare (313) habe Rorschacherberg bereits erreicht. «Dennoch muss die Gemeinde gemäss den Vorgaben des Kantons bis ins Jahr 2040 Bauzonen für zusätzliche 1375 Einwohnerinnen und Einwohner bereitstellen. Nach dem alten Model standen Reserven für 854 Einwohner zu Verfügung», so Heini Forrer.

Beim Friedhof sollen neu Gebäude und Baumbestand geschützt werden. Bild: Rudolf Hirtl

Erreicht werden müsse dies in erster Linie mit innerer Verdichtung. In Rorschacherberg könnten aktuell keine Einzonungen erfolgen, ohne dass an einem anderen Ort Land ausgezont werde. Laut Forrer wurden Leitsätze formuliert, die die grundlegendsten Ziele und Massnahmen für die weiterführende Ortsplanungsrevision vorgeben. So würden Bachläufe sowie Grün- und Freiräume beispielsweise als Chance gesehen werden und sollten langfristig erhalten bleiben.

Schrebergärten sollen Wohnungen weichen

Einer dieser Leitsätze sehe vor, Quartiere in ihrer Eigenständigkeit zu stärken und weiterzuentwickeln. Dabei müsse die Nutzungsdichte mit dem vorhandenen Freiraum sorgfältig abgewogen werden, eine innere Verdichtung sei nicht a priori anzustreben. Mit der Verdichtung müsse man vorsichtig sein, da die Gemeinde eigentlich schon eine grosse Dichte habe. Es gebe einzelne Gebiete, wo diesbezüglich noch etwas möglich sei, doch Forrer betont:

«Wir wollen nicht Rorschach 2 werden.»

Bezüglich innerer Entwicklungsstrategie gebe es Gebiete, die qualitativ aufzuwerten seien. So könnte beispielsweise die Aussenraumqualität im Wiesental qualitativ verbessert werden. Es sind auch Gebiete ausgewiesen, wo etwas Neues entstehen kann. So könnte bei den Schrebergärten nahe der Gleisanlagen Dienstleistungen mit Wohnungen entstehen, wobei diese langjährige Entwicklung mit Rorschach koordiniert werden müsste.

Weniger Moore und Biotope als ausgewiesen

Geschützt werden sollen mit dem Richtplan auch Grünräume. Laut Landschaftsarchitektin Alexandra Fröhlich von der OePlan GmbH war unübersehbar, dass ein Teil der 30-jährigen Schutzverordnung von Laien erarbeitet wurde. So seien im Plan ausgewiesene Schutzgebiete teilweise gar nicht vorhanden. Die alte Schutzverordnung hat beispielsweise vier Trockenwiesen im Bestand, vorhanden sind aber nur zwei, statt elf Flachmooren und Feuchtwiesen sie neu vier tatsächlich erfasst und Biotope gibt es drei statt fünf.

Bei den Gehölzen würden die bisherigen mit den aktuellen Daten grossteils übereinstimmen. Neu in das Baumschutzgebiet aufgenommen wird der Friedhof mit seinem Bestand an wertvollen Gehölzen und als Schutzraum der Wartegg-Park. In der alten Schutzverordnung sind 136 offene Bachläufe ausgewiesen. Alexandra Fröhlich sagt:

«Offene Bachläufe sind nicht mehr in der Schutzverordnung, weil diese per se geschützt sind.»

Ausgewiesen im Schutzplan sind hingegen Einzelobjekte. Etwa die Blutbuche bei der Bleichi Schönegg oder die Pappelreihe am Hafen Hörnlibuck. Verschiedentlich wurden in der Vergangenheit Gehölze gefällt, verbunden mit einer Ersatzpflicht. Umgesetzt wurde diese aber nicht immer, weshalb der Gemeinderat im Rahmen der neuen Richtplanung klärt, wo noch Ersatzbedarf besteht.

Einsprachen sind vorprogrammiert

Auch Gebäude gehören zu den Schutzinventaren. Augenscheinlich sind dies in Rorschacherberg beispielsweise die Schlösser Wartegg und Wartensee. Vier Gebäude sollen laut Ivo Liechti, von der ERR Raumplaner AG, neu hinzukommen. Wartensee 2, das moderne Betongebäude beim Schloss, die Gebäude beim Friedhof, das sanierte Kopp-Gebäude am See und das Bootshaus von Adolf Gaudy, ein Schweizer Architekt, der vor allem durch seine Kirchenbauten bekannt wurde.

Wartensee 2, das Betongebäude beim gleichnamigen Schloss, wird als schützenswert erachtet. Bild: Rudolf Hirtl

Auch kosmetische Änderungen bei der Richtplanung können für den Direktbetroffenen grosse Auswirkungen haben. Daher wurden nach den Referaten die in der Mehrzweckhalle aufgehängten Plakate von den Besucherinnen und Besuchern genau unter die Lupe genommen. Die Ortsplanrevision sieht an einigen Stellen die Prüfung von Auszonungen vor. Dies dürfte allerdings nicht ohne Widerstand geschehen, denn anwesende, betroffene Grundbesitzer haben bereits Einsprachen angekündigt.

Allerdings befindet sich die ganze Revision noch in der Mitwirkungsphase. Noch bis 31. Juli können sich Rorschacherbergerinnen und Rorschacherberger über Richtplan, den Richtplantext und die Inventare für die Natur- und Kulturgüter äussern. Auf https://mitwirken-rorschacherberg.ch/ sind sämtliche Pläne und Unterlagen einsehbar und auch Kommentare können dort platziert werden.