Nach Wechsel von Mathias Gabathuler in den Stadtrat: Die Kantonsschule am Brühl hat eine Interimslösung fürs Rektorat

Auch die Kantonsschule am Burggraben erhält im Sommer einen neuen Rektor. Der Bisherige Marc König geht in Pension. Seit 2007 leitete er die Geschicke der Mittelschule.

Auf König folgt Michael Lütolf. Der kantonale Bildungsrat hat den 49-Jährigen zum neuen Rektor gewählt. Nach einer Grundausbildung im Berufsfeld Architektur schloss Michael Lütolf die Matura auf dem zweiten Bildungsweg in Bern ab. Er studierte anschliessend Biologie und Allgemeine Ökologie an der Universität Bern, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst. Das Diplom für das Höhere Lehramt durchlief Lütolf an der Universität Zürich. 2006 schloss er seine Doktorarbeit an der Universität Lausanne ab und trat noch im selben Jahr seine Stelle als Lehrer für Biologie an der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen an. Seit 2012 ist er als Prorektor für das mathematisch-naturwissenschaftliche und musische Gymnasium zuständig. Er ist verantwortlich für die Projektleitung des International Baccalaureate Diploma Programms, die mündlichen Abschlussprüfungen, die Schulstatistik und die Begabungsförderung. (pd/dh)