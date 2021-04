Mitteilungsblätter Kritik unerwünscht? Darum findet man keine Leserbriefe von Bürgerinnen und Bürgern in den Gemeindeblättern der Region St.Gallen Im neuen Mitteilungsblatt der Gemeinde Wittenbach werden auch Leserbriefe abgedruckt. Das ist in der Region St.Gallen ein Novum, wie eine Umfrage zeigt. Michel Burtscher 16.04.2021, 17.00 Uhr

Gehören Leserbriefe auch in die Mitteilungsblätter der Gemeinden? Bild: Michel Canonica

Die Gemeinde Wittenbach geht neue Wege: Im neuen Mitteilungsblatt, das am 6. Mai erstmals erscheint, werden auch Leserbriefe von Bürgerinnen und Bürgern abgedruckt. Vier pro Ausgabe mit je maximal 900 Zeichen. Zwar hat bereits zur Kritik geführt, dass 60 Franken zahlen muss, wer einen Leserbrief veröffentlichen will.

Trotzdem ist Wittenbach damit eine Vorreiterin. Denn Leserbriefe findet man sonst in keinem anderen Mitteilungsblatt der Region St.Gallen. Man kann das «Waldkirch aktuell» aufschlagen, das «Gaiserwalderblatt», das Mörschwiler oder das Muoler Mitteilungsblatt. Leserbriefe? Fehlanzeige. Eine Debatte findet nicht statt. Doch warum ist das so? Hat man in den Rathäusern Angst vor Kritik?

Es gibt viele Kanäle, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten

Boris Tschirky, Gemeindepräsident von Gaiserwald.

Anruf bei Boris Tschirky, Gemeindepräsident von Gaiserwald. Er sagt:

«Leserbriefe sind doch ein Metier, für das Tageszeitungen wie das ‹Tagblatt› prädestiniert sind!»

Für ihn ist es sogar eine Kernaufgabe der Presse, Diskussionen zu fördern. Die Bürgerinnen und Bürger hätten heute zahlreiche Kanäle, um mit den Behörden in Kontakt zu treten: E-Mail, Telefon, Kontaktformulare auf der Website.

Diese Kanäle würden auch rege genutzt, sagt Tschirky. «Zudem kommt man als Gemeindepräsident an Anlässen mit vielen Leuten direkt ins Gespräch und kann sich mit ihnen austauschen.» Vor diesem Hintergrund seien Leserbriefe im «Gaiserwalderblatt» kein dringender Wunsch, der in der Einwohnerzufriedenheitsanalyse Ende 2019 geäussert worden sei.

Kein Bedürfnis in der Bevölkerung spürbar

Bernhard Keller, Gemeindepräsident von Muolen. Bild: PD

Ähnlich tönt es bei Bernhard Keller, Gemeindepräsident von Muolen. Er ist nicht das erste Mal mit dieser Frage konfrontiert. 2015 beschwerte sich ein Bürger, weil er keinen Leserbrief im Mitteilungsblatt veröffentlichen durfte. Damals sagte Keller: «Würde jede Gefühlsbewegung der Bürger im Gemeindeblatt abgedruckt, so wäre der Gemeinderat nur noch mit Stellungnahmen zu den Leserbriefen beschäftigt. Eine Bürgerversammlung ist die richtige Plattform, um den Bürgern eine Stimme zu geben.»

Das gelte noch immer, betont er. Und auch er sagt, Leserbriefe gehörten in die Zeitung. Das steht sogar explizit in den Richtlinien der Gemeinde zum Mitteilungsblatt: «Leserbriefe (Meinungsäusserungen von Privatpersonen, Firmen etc.) werden nicht publiziert, sondern an die Tageszeitung verwiesen.» Zudem habe man bisher nie ein breites Bedürfnis in der Bevölkerung gespürt, Meinungen im Mitteilungsblatt kundzutun, sagt Keller.

Rückmeldungen über die Smartphone-App

Aurelio Zaccari, Gemeindepräsident von Waldkirch. Bild: Urs Bucher

Auch die Richtlinien der Gemeinde Waldkirch geben vor, dass keine Leserbriefe abgedruckt werden. Die Gemeinde biete andere Möglichkeiten, sagt Gemeindepräsident Aurelio Zaccari. So fänden beispielsweise Kontaktstunden statt oder es könne auf eine Information des Rates in der Waldkirch-App eine Rückmeldung zu einem konkreten Thema abgegeben werden.

Den Bürgerinnen und Bürgern stehe es auch offen, im Mitteilungsblatt ein Inserat zu platzieren, so Zaccari. Von dieser Möglichkeit hätten verschiedene Gremien und Parteien in den letzten Jahren Gebrauch gemacht und damit ihre Anliegen platziert. Der Gemeindepräsident glaubt zudem nicht, dass die Nachfrage gross ist, im Mitteilungsblatt Leserbriefe abzudrucken. Es stelle sich nämlich die Frage, ob Antworten darauf ebenfalls im Mitteilungsblatt abgedruckt werden müssten. «Dies würde dann wohl den Rahmen sprengen.»

Mitteilungsblatt ist nicht der richtige Kanal für Diskussionen

Eine Nachfrage nach Leserbriefen im Mitteilungsblatt gibt es auch in Mörschwil nicht. Seitens der Bevölkerung sei noch nie das Bedürfnis geäussert worden, schreibt Michèle Locher von der Gemeinderatskanzlei. Der Dialog mit der Bevölkerung finde sehr aktiv und direkt statt.

«Alle Türen und Telefone der Gemeindepräsidentin und des Gemeinderates sind stets offen.»

Es stelle sich zudem die Frage, ob ein Mitteilungsblatt überhaupt der richtige Kanal sei, um zu debattieren. Da würden im konkreten Fall in Mörschwil im Zwei-Wochen-Rhythmus Meinungen ausgetauscht werden können. Nur schon diese zeitliche Verschiebung zeige, dass ein Mitteilungsblatt nicht das richtige Forum für Leserbriefe und eine Debatte sei, schreibt Locher.

Goldach geht online

Richard Falk, Gemeindeschreiber von Goldach. Bild: PD

Auf die Onlinekanäle setzt man in Goldach. Dort erscheint das Gemeindemagazin nur fünfmal pro Jahr. Der «Wellenbrecher» sei darum das falsche Medium für Leserbriefe, sagt Gemeindeschreiber Richard Falk, da keine Debatten entstehen könnten, wenn der zeitliche Abstand zwischen den Ausgaben so gross sei. Dem Gemeinderat sei es trotzdem ein Anliegen, den Austausch mit der Bevölkerung zu fördern, betont er.

Darum habe der «Wellenbrecher» seit Anfang dieses Jahres eine eigene Website, auf der die einzelnen Artikel kommentiert werden könnten. Zudem sei man auch auf Facebook und Instagram präsent. Diese Kanäle würden vereinzelt genutzt, überrannt werde man aber nicht. «Wir wären froh, wenn diese Möglichkeiten von den Bürgerinnen und Bürgern vermehrt genutzt würden, um Anregungen, Komplimente oder Kritik zu äussern», so Falk.