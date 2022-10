Goldacher können beim Bauprojekt Mühlegut mitreden

Krieg Grosny, Aleppo, Mariupol: Diese grausame Kriegstaktik wendet Russland auf der ganzen Welt an

Drei Städte, drei Belagerungen, die sich an Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemessen in nichts nachstehen. ETH-Militärexperte Marcel Berni erklärt, weshalb die russische Militärdoktrin so wenig Rücksicht auf zivile Opfer nimmt.