St.Gallen: Eine Gruppe Betrunkener fährt mit einer Kuh im Thurbo

Mit Video «Ich musste schnell entscheiden»: Jetzt spricht der Lokführer, der die Thurbo-Kuh nach Muolen chauffierte Die Wogen gehen hoch rund um eine Kuh, die am Sonntagabend in einem Thurbo-Zug von St.Fiden nach Muolen fuhr. Während das Veterinäramt die Aktion gar nicht lustig findet, sieht man die Angelegenheit bei Thurbo lockerer. Der Lokführer erzählt, wie er das Ganze erlebt hat.

Nächster Halt Wittenbach: Die jungen Männer mit der Kuh im Thurbo-Zug. Bild: pd

Am Sonntagabend spielte sich eine skurrile Szene im Thurbo zwischen St.Gallen St.Fiden und Romanshorn ab: Eine Gruppe junger, gröhlender Männer steigt mit einer Kuh in den Zug ein. Vorsichtshalber hat einer der Beteiligten einen blauen Eimer für das Tier dabei. Die einen feiern noch, andere scheinen bereits eingenickt zu sein.

«Ein Glück, dass nichts passiert ist»

Während das Video am Montagmorgen viele Leute belustigt, ist man beim St.Galler Veterinäramt bestürzt über den Vorfall. Thomas Christen, Fachperson für Tierschutz beim Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, sagt: «Ich bin einfach sprachlos und finde die Idee ganz schlimm.» Es seien aufgrund des Videos bereits erste Tierschutzklagen bei ihnen eingegangen. «Für mich ist das kein Lausbubenstreich mehr.» Das Veterinäramt prüft nun verwaltungsrechtlich, ob der Tierschutz beim ungewöhnlichen Tiertransport verletzt wurde.

Zur Zeit ist noch nicht bekannt, wem die Kuh – genauer gesagt das Rind – gehört. Dem Tier soll es jedoch gut gehen. Für den Tierhalter wird der Vorfall auf jeden Fall Konsequenzen haben. Christen erkennt zwar, dass die Kuh auf den ersten Blick keine Anzeichen von Stress oder Unwohlsein zeigt. Er sagt: «Für das Tier war es wohl vertretbar.» Dennoch sei ein solcher Tiertransport fahrlässig. «Man stelle sich vor, was passiert wäre, wenn ein Hund im Zug die Kuh angebellt hätte. Wenn dann bei den Tieren und anderen Passagieren Panik ausbricht, hätte es leicht Verletzte geben können.» Christen fürchtet ausserdem um den Ruf der Landwirtschaft. «Auch wenn glücklicherweise nichts passiert ist, wird dieser Vorfall einmal mehr das Image der Landwirte beschädigen.»

Video: pd

Massive Verspätung oder gesunder Menschenverstand

Thurbo hat Kenntnis davon, dass ihr Zug unfreiwillig zum Viehtransport zweckentfremdet wurde. Das Transportunternehmen nimmt den Vorfall jedoch mit Humor. «Die Dispositionsstelle wurde durch den Lokführer beim Zustieg in St.Fiden über die ungewöhnliche Reisegruppe informiert», sagt Christian Baumgartner, Mediensprecher von Thurbo. Zuvor erhielt der betreffende Lokführer bereits von der Betriebszentrale der SBB eine Meldung, dass sich auf dem Perron ein grosses Tier in Begleitung von 15 bis 20 Personen befinden würde. Aus Sicherheitsüberlegungen fuhr er langsamer als sonst in den Bahnhof ein.

«Nach dem Stillstand des Zuges habe ich meinen Führerstand verlassen, da die Leute und das Rind bereits eingestiegen waren», erzählt der Lokführer. Er suchte das Gespräch mit der Gruppe und fragte etwa rhetorisch, was wäre, wenn sich das Tier während der Fahrt im Zug erleichtern müsse. Die jungen Männer seien jedoch optimal mit Besen und Eimer ausgerüstet gewesen – «wohl im Wissen darum, dass das Tier unter Umständen nicht stubenrein ist». Der Lokführer entschied sich schliesslich für den gesunden Menschenverstand. Er sagt: «Ich musste schnell entscheiden und fragte mich: Was mache ich jetzt?» Der Zug war voll, die Situation schien im Griff - «also entschied ich mich, den Fahrplan einzuhalten und die Gruppe mit dem Rind mitzunehmen.»

Besen und Eimer für alle Fälle

Im Zugwagen habe es nicht gerochen, und es sei alles sauber geblieben. «Es gab auch keine Kundenreaktionen auf den Vorfall», erinnert sich der Lokführer. Er würde in der Situation mit gutem Gewissen nochmals gleich reagieren. Das Tier sowie seine Begleiter stiegen schliesslich in Muolen aus. Die jungen Landwirte erzählten dem Lokführer beim Abschied, dass sie das Rind bei der Tier&Technik-Messe in St.Gallen gekauft hätten. In angeheitertem Zustand entschieden sie sich für den direkten und unkomplizierten Heimweg mit dem Zug.

Gemäss dem Transportgesetz von Alliance Swisspass dürfen nur angeleinte Tiere vom Format eines Hundes mitgeführt werden. «Der Transport von derart grossen Tieren ist im Personentransport aus Sicherheitsgründen nicht gestattet», sagt Christian Baumgartner. Ein solches Rind wiege zwischen 300 und 400 Kilogramm. «Bei einer Vollbremsung wäre das sehr gefährlich für das Tier und die anderen Passagiere.» Dennoch steht er hinter dem Entscheid des Lokführers. «Er hat richtig reagiert, und wir ziehen eine Erfahrung daraus.»

Eine Anzeige gegen die Gruppe werde nicht erstattet. Vergleichbare Fälle gebe es bei Thurbo nicht. «Manche Leute wollten den Zug schon fürs Zügeln benutzen und haben ihren halben Hausrat eingeladen», sagt Baumgartner. Ein Rind sei in den 20 Jahren des Bestehens von Thurbo noch nie transportiert worden. «Nun sind wir um eine schöne Geschichte reicher», sagt Baumgartner ergänzt: «Heute morgen hat ein Landwirt bei uns angerufen und sich herzlich für den unkomplizierten Transport bedankt.» Angesprochen auf die scharfe Reaktion des St.Galler Veterinäramtes bittet Thurbo allfällige Nachahmer, von solchen Transportversuchen abzusehen.

Reaktionen von «Na und?» bis «Schnapsidee!»

Auf der Tagblatt-Facebookseite wird das Video derweil rege kommentiert. Während sich einzelne Personen über Tierquälerei empören, sieht ein Grossteil der Userinnen und User die ungewöhnliche Szene relativ locker. «War früher auch vorgekommen – Jugendstreich, na und?», meint eine Userin. Ein Mann, gemäss eigenem Vermerk ein Buurebueb, gibt anhand des Verhaltens des Tiers Entwarnung: «Wer etwas von der Körpersprache eines Rinds versteht, sieht, dass es sich wohlfühlt und völlig entspannt ist! Zudem wurde es auf der gesamten Fahrstrecke von mehreren Fachleuten begleitet und betreut.»

Ein anderer Nutzer verweist hingegen auf die Schweizerische Tierschutzverordnung. In den Bestimmungen über die Transportvorschriften sind beispielsweise gleitsichere Böden oder sichere Anbindevorrichtungen vorgeschrieben. Da manche Sicherheitsvorschriften offensichtlich nicht eingehalten werden konnten, wünscht sich der Verfasser, «dass diese Schnapsidee vom Veterinäramt verfolgt wird.» Eine Userin sieht die Sache letztlich sehr pragmatisch und schreibt: «Lieber mit einem vierbeinigen Rindvieh reisen als mit einem zweibeinigen.»