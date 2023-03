Mit Video Ein 1230 Tonnen schweres Puzzle: Wie 25 chinesische Facharbeiter in St.Gallen das Dach für die neue Olma-Halle zusammensetzen Tausende von Stäben, Bolzen und ein Masterplan: Die Einzelteile der speziellen Dachkonstruktion für die grosse neue Olma-Halle 1 sind in St. Gallen eingetroffen. In drei Monaten stemmen 25 chinesische Monteure das Dach in die Höhe. Doch das Team ist sich weitaus grössere Dimensionen gewohnt. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 08.03.2023, 17.15 Uhr

Drei der 25 chinesischen Facharbeiter sortieren und beschriften die Kugeln, mit denen die Stahlrohre des künftigen Olma-Dachs zusammengesetzt werden. Bild: Ralph Ribi

Die chinesischen Arbeiter versuchen Ordnung ins Chaos zu bringen. Vor ihnen liegen Hunderte von um die 50 Kilogramm schwere Stahlkugeln – so gross wie Bowlingkugeln. Andere haben die Grösse eines Medizinballs. Die weissen Kugeln sind das Herzstück des Dachs der neuen Olma-Halle 1. In allen Richtungen haben die Kugeln verschieden grosse Löcher mit einem Schraubgewinde. Darin werden in den kommenden Wochen die dazu passenden massiven Stahlstäbe verankert. So entsteht nach und nach eine wabenartige Dachkonstruktion. Das sogenannte Mero-Systemdach – ein weltweit verwendetes Stahlrohr-Baukastensystem im Bereich Raumfachwerk, so die exakte Bezeichnung.

Dank der speziellen Bauart des Dachs ist die künftige Messehalle stützenfrei. «Das bietet uns, den Ausstellenden aber auch Veranstaltern höchste Flexibilität und ermöglicht mit rund 900 Hängepunkten unterschiedlichste Inszenierungsmöglichkeiten», sagt Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen. Das sei ein grosser Wettbewerbsvorteil.

Dolmetschen zwischen Stahl und Beton auf der Olma-Baustelle in St. Gallen. Video: Sarah Wagner

Bolt und die Bauverantwortlichen haben am Mittwoch zu einem Rundgang durch die Megabaustelle geladen. Die pandemiebedingten Einbussen und das erst zur Hälfte gestopfte Finanzloch treten für einmal in den Hintergrund. «Denn das Dach ist da», sagt Bolt freudig. Bis Ende Mai soll die Konstruktion fertig sein, dann beginnt der Innenausbau. In einem Jahr, im März 2024, wird die neue Halle eröffnet.

Exorbitante Preisunterschiede gaben den Ausschlag

Dass die rund 1230 Tonnen schwere Dachkonstruktion zuvor in China produziert und von dort nach Europa verschifft wurde, sorgte allerdings bei Bekanntwerden für Verwunderung. Ende November hatte diese Zeitung den Fernost-Deal publik gemacht. Bolt sagt, wie es dazu kam. «Wir haben alle zehn Anbieter des Merosystems weltweit eingeladen, eine Offerte zu machen.» Zudem fragte die Bauherrin 19 Stahlbauunternehmen aus der Schweiz, ob sie mit den Systemanbietern zusammenarbeiten wollten. «Darauf ging kein Schweizer Unternehmen ein», sagt Bolt. Keine Offerte aus der Schweiz – dafür von drei der zehn Systemanbieter.

Christine Bolt, Direktorin Olma-Messen St. Gallen. Bild: Ralph Ribi (04.10.2021)

Eine Offerte aus Spanien, eine aus Deutschland und eine aus China. «Doch es gab exorbitante Preisunterschiede. Die Offerten der beiden europäischen Anbieter waren mehr als doppelt so hoch wie die chinesische Konkurrenz.» Zudem hätten die deutsche und die spanische Firma keinen fixen Stahlpreis nennen können. Die europäischen Anbieter bezogen zum Zeitpunkt, als die Offerte ausgearbeitet wurde, den Stahl meist aus Belarus, der Ukraine oder Russland. Doch die kriegsbedingten Wirren erschwerten die Lieferung – «das hätte für uns schlimmstenfalls zu massiven Bauverzögerungen führen können», so Bolt.

Heute seien die Lieferwege aus den drei Ostblockländern derart unsicher geworden, dass die meisten Stahlbauer in Westeuropa den Rohstoff inzwischen ebenfalls aus Asien importieren.

3877 Stahlstäbe, 7754 Bolzen und ein Masterplan

25 Vorarbeiter und Monteure hat die Spezialbaufirma Tover Space Structure Co. Ltd. aus der Stadt Xuzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu für die Endmontage des Dachs nach St. Gallen entsandt. Aus Garantie- und Sicherheitsgründen darf nur der Lieferant des Merodachs dieses auch installieren.

Ein Arbeiter rollt eine der Kugeln zu einem anderen Platz, sein Kollege ist konzentriert und kritzelt Zahlen und Buchstaben darauf. Neben sich hat er einen Plan, der nur aus Punkten, Verbindungslinien und vielen Zahlen besteht: der Masterplan. Er ist die Bauanleitung für die aus 3877 Stäben und 7754 Bolzen bestehende Konstruktion. Damit er den Plan immer griffbereit zur Hand hat, hat der Arbeiter diesen gleich plastifiziert.

Ein Monteur studiert den Plan und beschriftet die Kugeln fortlaufend. Bild: Ralph Ribi

Adrian Künzle, Projektmanager der Perita AG, erklärt das Vorgehen: Die Elemente werden am Boden des Hallenvierecks Stück für Stück zusammengesetzt. Ein Kran hievt die Verbindungsstücke an die richtige Position. «Die Fachleute von Tover arbeiten dabei mit Hebebühnen oder an Klettergurten gesichert an oder in der 4,5 Meter hohen Konstruktion. Auch ein Netz wird zur Sicherheit eingesetzt – alles gemäss Suva-Richtlinien.»

Adrian Künzle, Projektmanager der Perita AG. Bild: Ralph Ribi

Laufe alles nach Plan, wird Ende März das erste Stück der Dachkonstruktion mit hydraulischen Pressen an die Endposition in elf Meter Höhe hinaufgestemmt und dort befestigt.

Für das chinesische Unternehmen ist das Olma-Dach ein Klacks

Für das chinesische Unternehmen ist es der erste Auftrag in der Schweiz, teilt ein Konzernsprecher mit. «Tover bedankt sich bei den Olma-Messen und bei der Perita AG für das Vertrauen und den herzlichen Empfang in St. Gallen.» Die 25 Fachleute bekämen in allen Bereichen Unterstützung – «sei es bei der Unterkunft, beim Essen, mit dem Werkzeug oder den Baumaschinen». Das Team ist in einem angemieteten Wohnhaus ganz in der Nähe der Baustelle untergebracht. Während der Arbeitszeiten von Montag bis Samstag ist ständig ein Dolmetscher vor Ort.

Ordnung ins Chaos bringen: Die Monteure sortieren die Verbindungskugeln. Bild: Ralph Ribi In die Kugeln werden danach die knapp 4000 Stahlstangen hineingedreht. So ähnlich wie bei einem Chemiemodell aus Atomen, Ionen und Molekülen. Bild: Ralph Ribi Der Masterplan. Bild: Ralph Ribi Hier auf der Ostseite der Halle wurde der Innenraum der Halle freigeräumt, damit die Dachkonstruktion hier am Boden zusammengesetzt und anschliessend hydraulisch in die Höhe gestemmt werden kann. Bild: Ralph Ribi Auf der Nordseite der Halle entsteht ein grosszügiges Foyer. Bild: Ralph Ribi Getrennt sind Haupthalle und Foyerbereich durch einen sogenannten C-Balken. In den «Elefantenfüssen» sind später Treppen, Lifte und Zugänge zu höheren Stockwerken. Bild: Ralph Ribi Im Foyerbereich montiert eine Bernhardzeller Firma bereits die Dachkonstruktion. An den Stahlträgern wird einer schwebender Holzbau befestigt, worin später Büros unterkommen. Bild: Ralph Ribi Auf dem Bauplatz nördlich des Foyers setzen Mitarbeitende des lokalen Stahlbauunternehmens die Konstruktion mit einer Schablone zusammen. Dann hievt ein Kran das Stahlgerippe auf die Halle. Bild: Ralph Ribi Unterdessen laufen letzte Arbeiten an der Ostseite des Foyers. Bild: Ralph Ribi 14 Meter hoch ist die neue Olma-Halle 1. Bild: Ralph Ribi Insgesamt 76 Unternehmen sind aktuell am Bau beteiligt. Bild: Ralph Ribi 49 Firmen stammen dabei aus der Region St.Gallen, 24 weitere aus dem Rest der Schweiz. Bild: Ralph Ribi Nur drei Unternehmen aus dem Ausland sind beim Hallenbau mit von der Partie. Nebst dem Spezialdach aus China stammen die Betonträger für die Autobahnüberdeckung aus Süddeutschland. Bild: Ralph Ribi Die Faltwände zur Unterteilung von Halle und Foyer stammen aus niederländischer Produktion. Bild: Ralph Ribi

Die drei Monate dauernde Montage des 9000 Quadratmeter grossen Dachs in St. Gallen ist eigentlich ein kleiner Auftrag für das chinesische Stahlbauunternehmen, das auf übergrosse Dachkonstruktionen – etwa für Sportstadien, Flughafenterminals oder Energiekonzerne – spezialisiert ist. «Das grösste Dach, das wir bisher gebaut haben, ist in China und 120’000 Quadratmeter gross», so der Sprecher. Das entspricht etwa der Fläche der südlichen St. Galler Altstadt.

Arbeiten laufen parallel

Anders ist das für Reto Briner, Niederlassungsleiter der Hälg Group in der Ostschweiz. Das Unternehmen installiert die Heizungs-, Lüftungs- und Kälteanlagen. «Dieser Auftrag ist unser aktuell grösster», sagt Briner. «Im Moment laufen viele Arbeiten parallel. Die Koordination zwischen den Unternehmern funktioniert gut. Die meisten stammen aus der Region und sind es sich gewohnt, zusammenzuarbeiten. Wir sind im Zeitplan», sagt Projektmanager Adrian Künzle.

So bekommt aktuell auch der rund 3300 Quadratmeter grosse Foyerbereich, an der Nordseite der Veranstaltungshalle, ein Dach. Dieses liefert und installiert die Hofstetter AG aus Bernhardzell. Im Foyer entstehen zudem im Dach hängende Büros, aber auch Garderoben, Sitzungszimmer und eine Küche.

Drei Viertel der beteiligten Unternehmen stammen aus der Region St. Gallen Vergeben haben die Olma-Messen Aufträge im Gesamtvolumen von 175 Millionen Franken. 76 Unternehmen sind gemäss aktuellem Stand am Bau der neuen, maximal 12’000 Personen fassenden Halle beteiligt. 49 Firmen stammen dabei aus der Region St. Gallen. Sie führen beinahe drei Viertel (72 Prozent) des Auftragsvolumens aus. Beteiligt sind zudem 24 weitere Unternehmen aus dem Rest der Schweiz. Messedirektorin Christine Bolt sagt: «Der Verwaltungsrat der Olma-Messen hat die Aufträge bei Marktfähigkeit und Verfügbarkeit konsequent an Firmen in der Region St. Gallen respektive den Olma-Kantonen vergeben.» Nur drei Unternehmen aus dem Ausland sind beim Hallenbau mit von der Partie – und führen dabei rund 12 Prozent vom Gesamtvolumen aus. Nebst dem Spezialdach aus China stammen die Betonträger für die Autobahnüberdeckung aus Süddeutschland. Die Faltwände zur Unterteilung von Halle und Foyer stammen aus niederländischer Produktion. (sab)

