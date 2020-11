Mit Raclette, Muscheln und Cappuccinos: Gleich zwei Steinacher Seecafés gehen dieses Jahr in die Wintersaison

Eigentlich hätten die Holzwürfel unter anderem am «Moon and Stars»-Festival in Locarno zum Einsatz kommen sollen. Jetzt steht das Provisorium aus Holz beim Seebad in Steinach, das erstmals zur Winterbeiz wird. Auch der Betreiber des «Hafen-Treff» wird neu im Winterhalbjahr Gäste am See bewirten.

Jolanda Riedener 04.11.2020, 05.00 Uhr

Lukas Gmür und sein Team haben das Seebad-Provisorium mit viel Liebe dekoriert und gemütlich eingerichtet. Bild: Jolanda Riedener (Steinach, 3. November 2020)

Es ist ein trüber Novembertag. Der Nebel liegt schwer über dem See, die Blätter der Bäume haben sich von goldgelb bis rostrot verfärbt. Warmes Licht leuchtet im Innern des Holzhäuschens vor dem Steinacher Seebad. Seit diesem Wochenende empfangen Geschäftsführer Lukas Gmür und sein Team hier Gäste. Im französisch-maritimen Beizli gibt es Platz für 30 Personen, hinzu kommen noch einige Sitzplätze auf der Terrasse.

Am Abend sieht man vom Restaurant direkt auf die Lichter der Arboner Bucht. An sonnigen Wintertagen können die Leute draussen sitzen: Von Mittwoch bis Freitag ist es zwischen 17 Uhr und 23 Uhr offen, am Wochenende bereits ab 14 Uhr. Freitags und samstags werden unter anderem Moules et Frites serviert.

«Wir haben ruhig eröffnet», sagt Gmür, Inhaber der Presswerk Gastronomie und Eventhalle AG, die das Lokal betreibt. Weil kurz vor der Eröffnung nicht klar war, welche Massnahmen der Bundesrat zur Eindämmung des Virus erlässt, mussten die Betreiber spontan bleiben.

Nichtsdestotrotz ist Lukas Gmür mit dem ersten Wochenende zufrieden. Viele Gäste haben vorbeigeschaut und zum Beispiel einen Cappuccino getrunken oder eine der französisch angehauchten Gerichte probiert.

System hätte dieses Jahr an Festivals erprobt werden sollen

Das Holzbeizli grenzt an die bestehende Küche des Seebads, in der das Essen zubereitet wird. Das Lokal besteht aus mehreren Holzwürfeln, 2,5 Meter hoch, breit und tief. Entworfen hat diese die Firma VierD AG, an der Gmür ebenfalls beteiligt ist. Er sagt:

«Ursprünglich haben wir das System fürs ‹Moon and Stars›-Festival gebaut.»

Weil dieses aber abgesagt wurde, kam das System nur sporadisch zum Einsatz. Werden die Holzwürfel aneinander gereiht, entsteht eine flexible Fläche. Der Vorteil dabei sei, dass sich die Räume leicht auf- und abbauen lassen und einfach mit einem Lastwagen transportiert werden könnten. Die Holzwürfel dienen so zum Beispiel auch als mobile Bar.



Der gebürtige Häggenschwiler ist seit gut zehn Jahren in der Eventbranche tätig und betreibt mit einem 24-köpfigen Team unter anderem die Tiki Strandbar, die Badi in Goldach oder den Hafenkiosk in Arbon. Da Gmür vor allem im Sommer viele Angestellte auf Stundenbasis beschäftigt, sollen mit dem Winterangebot mehr Festanstellungen möglich werden.

Von aussen sind die einzelnen Holzelemente gut sichtbar: So lädt das Seebad auch im Winter zum Verweilen mit Blick auf den Bodensee ein. Bild: Jolanda Riedener (Steinach, 3. November 2020)

«Hafen-Treff» bekommt eine Bodenheizung

Seit acht Jahren im «Hafen-Treff» am Steinacher Seeufer wirtet Mäge Luterbacher. Nun hat auch sein Lokal im Winter, ausser montags, durchgehend offen. Dies in erster Linie auf Wunsch seiner Gäste. Der SVP-Kantonsrat sagt:

Mäge Luterbacher, Wirt «Hafen-Treff» und SVP-Kantonsrat.

Bild: PD

«Für unser Publikum ist es ein Bedürfnis, auch im Winter hier einzukehren.»

Er habe bereits vor zwei Jahren einmal einen Versuch gemacht, den «Hafen-Treff» in den Wintermonaten zu öffnen. Allerdings habe das die Infrastruktur nicht zugelassen: Zu kalt blieb es drinnen. Nun soll eine Bodenheizung Abhilfe schaffen. Es handle sich um eine Art Elektroteppich, der demnächst innerhalb von zwei, drei Tagen installiert werde.

Die Gemeinde Steinach hat den Winterbetrieb bewilligt, obwohl das Gebäude im Winter energetisch alles andere als optimal sei, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Dennoch wolle der Gemeinderat dem Gastrobetrieb an schöner Lage diese Chance nicht verwehren. «Massvolle Investitionen für die Winternutzung erachten die Beteiligten als vertretbar, zumal es bis zur Realisierung eines Neubaus noch einige Jahre dauern dürfte», heisst es im «Steinach Aktuell» weiter.



Der Steinacher «Hafen-Treff» ist ab sofort auch in den Wintermonaten für Gäste geöffnet. Bild: Jolanda Riedener (Steinach, 3. November 2020)

Uneins über Konkurrenz am Steinacher Seeufer

Neben der bald beheizten Beiz können die Gäste bei schönem Wetter auch im Winter beim Steinacher «Hafen» draussen sitzen. Servieren werden Luterbacher und sein Team nach wie vor kalte und warme Speisen, darunter ihre Spezialität: Fischknusperli. Aber auch Schnitzel und Pommes frites, wechselnde Tageshits oder auch einmal ein Raclette soll es geben.



Zu seiner Konkurrenz im Seebad sagt Luterbacher nur:

«Jeder Baum wirft Schatten.»



Anderer Meinung ist Lukas Gmür vom Seebad: «Unsere Zielgruppen unterscheiden sich.» Jedes Angebot habe ausserdem seine Berechtigung. Weiter gebe es kein übermässig grosses Gastronomieangebot am Bodenseeufer.