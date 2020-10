Porträt «Mit Musik werden alle Regeln unwichtig»: Die 17-järhige St.Gallerin Joya Marleen landet mit ihrem neuen Lied einen Radiohit «Nightmare» ist für Joya Marleen kein Albtraum. Mit ihrem Radiohit wird für die 17-jährige St.Gallerin ein Traum wahr. Inspiration für neue Lieder findet sie überall, wie sie sagt. Mirjam Bächtold 15.10.2020, 17.37 Uhr

Joya Marleen übt zu Hause im Elternhaus auf dem Sofa. Bild: Arthur Gamsa

«She’s waiting for a nightmare», singt Joya Marleen. «Sie wartet auf einen Albtraum.» In ihrem Song geht es um das Gefühl der Leere, in der nichts mehr berührt, und man sich einen Albtraum wünscht, um überhaupt noch etwas zu fühlen. Der reale Albtraum einer 17-Jährigen? «Ich habe eigentlich überhaupt keine Albträume, höchstens komische, abgedrehte, bei denen ich mich am Morgen frage, weshalb ich das geträumt habe», sagt Joya Marleen lachend.

Die Inspiration für den Song «Nightmare» sei eine Mischung verschiedenster Gefühle gewesen, die sie aber nicht in dieser Intensität selbst erlebt habe. Sie sagt:

«Ich möchte Gefühle und banale Situationen so rüberbringen, dass sich die Zuhörer verstanden fühlen.»

Sie bringt diese Emotionen mit einer mystischen Melodie und in einer sehr verdichteten, poetischen Sprache zum Ausdruck. Hört man nur ihre tiefe, kräftige Stimme, ist man überrascht, wenn man sieht, wie jung Joya Marleen ist.

Bild: Arthur Gamsa

Vor der Achterbahnfahrt hört sie ihren Song erstmals

Der Song «Nightmare» wurde Anfang Juni als Single veröffentlich. Entstanden ist er aus einer Improvisation – bei einem Auftritt am Winterkitsch-Festival in Wasserauen im vergangenen November. Joya Marleen erzählt:

«Ich hatte alle meine Songs schon gespielt und das Publikum wollte noch eine Zugabe.»

Sie habe das Publikum gefragt, welchen Bund sie an der Gitarre greifen solle. Eine Zahl wurde gerufen und Joya begann zu spielen. «Das Wort Nightmare und die Melodie des Refrains waren einfach plötzlich da», erinnert sie sich.

Damals klang es zwar noch mehr nach Reggae. Vor der Bühne seien Zuschauer im Jacuzzipool gesessen. «Es war eine bizarre Situation, aber genau das gefällt mir.» Die Melodie liess sie nicht mehr los und zu Hause schrieb sie weiter am Song.

Bei einem Konzert der französisch-schweizerischen Band «Carrousel» trat Joya Marleen im Vorprogramm auf. Der Gitarrist der Band, Léonard Gogniat, sprach die junge Sängerin an und bot ihr eine Zusammenarbeit an. Durch ihn lernte sie den Produzenten Thomas Fessler kennen, bei dem sie «Nightmare» produzieren liess. Nebst dem Unterricht an der Kantonsschule fuhr sie an freien Nachmittagen ins Tonstudio, wo sie an ihrem Song arbeiteten.

Seither ist er immer wieder am Radio zu hören. Joya Marleen selbst hat ihn jedoch erst zweimal gehört. «Ich war mit Freundinnen am Jahrmarkt und wir standen für eine Achterbahn an, obwohl ich Angst davor habe. Bahnen sind mein Albtraum. Und genau in dem Moment höre ich meinen Song», erzählt sie.

Inspiration kann für die Sängerin alles sein, wie sie sagt. Bild: Arthur Gamsa

Am liebsten mit den Instrumenten allein

«Nightmare» ist zwar Joya Marleens erster professionell produzierter Song, aber nicht der erste, den sie geschrieben hat. Schon als Kind hat sie Gedanken und Gefühle in Worte und Melodien verpackt. Musik war in ihrer Familie allgegenwärtig. Die St.Gallerin sagt:

«Wenn ein tolles Lied im Radio gespielt wurde, sangen wir alle dazu mit.»

Ihr Vater schenkte ihr seinen alten iPod mit all den Songs, die er hörte. «So lernte ich grossartige Musiker wie James Taylor oder Carole King kennen.»

Auch auf der Gitarre und dem Klavier hat sie früh improvisiert. «Natürlich hatte ich später auch Stunden. Aber das schönste ist für mich immer, wenn ich mit den Instrumenten allein bin. Wenn ich einfach ohne Regeln alles ausprobieren kann und spielen und singen kann, was ich will.» Durch dieses Ausprobieren entstehen oft ihre Songs.

Einmal sogar vor einem Auftritt: «Beim Soundcheck probierte ich nebst meinen Songs auch etwas Neues aus. Noch bevor das Konzert begann, schrieb ich hinter der Bühne weiter am Song und probierte ihn später gleich vor dem Publikum aus», erzählt die 17-Jährige. Sie sagt es, als wäre es das Normalste der Welt, vor einem Konzert mal eben einen Song zu komponieren.

«Natürlich bin ich keine Songmaschine. Aber wenn ich inspiriert bin, fliesst die Melodie einfach aus mir heraus.»

Inspiration kann für die Sängerin alles sein: Etwa ein Fussgänger, den sie am Musikzimmer vorbeigehen sieht oder eine Person, die ihr nahesteht. «Die Kunst ist, hinzusehen und es auch wahrzunehmen.»

Musik bedeutet Freiheit

Joya Marleens stimmliche Vorbilder wechseln immer wieder. Einmal ist es Billie Holiday, dann Nina Simone und momentan Sophie Hunger. Am meisten geprägt hat sie jedoch ihre Familie. «Die starken Frauen sind für mich Vorbilder. Meine Grossmutter hat viel Pfeffer, sie ist eine tolle Frau. Sie heisst Marleen, von ihr habe ich meinen Künstlernamen», sagt Joya, die mit bürgerlichen Namen Schedler heisst. Aber auch ihre Eltern, die ihr die Musik weitergegeben haben, sind für sie Vorbilder.

«Ich bin dankbar, dass mein Umfeld mir Musik als etwas vermittelt hat, bei dem ich frei sein kann, bei dem keine Regeln mehr gelten.»

Nächstes Konzert: Sa 24. Oktober, 21 Uhr, Treppenhaus Rorschach, Kirchgasse 3.