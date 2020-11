Mit glücklichen Schweinen und Thurgauer Kiwis: So begeistert das junge Wirtepaar im St.Galler Restaurant Helvetia die «Gault-Millau»-Testesser «Gault-Millau» würdigt neu zwei Lokale auf dem Platz St.Gallen: «Helvetia» und «Corso». Die Auszeichnung durch den Gastroführer ist für die Spitzenköche eine wichtige Anerkennung in einer harten Zeit. Melissa Müller 17.11.2020, 19.16 Uhr

Adrian Nessensohn und Svenja Bellmann setzen in ihrem Restaurant Helvetia auf Schweizer Produkte. Bild: Arthur Gamsa (17. November 2020)

Erst seit einem halben Jahr betreibt ein junges Paar das Restaurant Helvetia an der Vonwilstrasse 39. Und schon jetzt werden die Newcomer mit 14 «Gault-Millau»-Punkten geadelt. «Das gibt uns Schwung, und wir wollen uns noch steigern», sagt der 32-jährige Küchenchef Adrian Nessensohn. «Wir sind immer noch in der Startphase», sagt seine Partnerin Svenja Bellmann, die ebenfalls Köchin ist, sich aber auf die Weine und den Service spezialisiert hat. Corona hat ihnen den Start in die Selbstständigkeit nicht leicht gemacht. Doch die beiden sprühen vor Tatendrang:

«Wir wollen unsere Gäste glücklich machen.»

Seit dem 11. Mai tun sie das im ehemaligen Restaurant Blum mit der heimeligen Eckbank und den 50er-Jahre-Lampen. «Wir haben uns sofort in das Haus verliebt, als wir das alte Holztäfer und das warme Licht sahen», sagt Svenja Bellmann.

Auf einem Thurgauer Bauernhof aufgewachsen, arbeitet der Koch eng zusammen mit seinem Bruder, der den elterlichen Hof übernommen hat. «Wir probieren immer wieder etwas Neues aus.» Der Bruder beliefert ihn mit Thurgauer Kiwis, er baut Chilis an und züchtet Turopolje, eine alte rumänische Schweinerasse, die nie im Stall ist, sondern immer draussen weidet. Das widerspiegelt sich in einer kreativen Küche. Die Food-Idealisten überraschen mit einem Bodenseehecht an einer französischen Buttersauce, einem Schmorgericht von einem Widderalp-Schwein aus dem Alpstein oder einem Dessert mit Sanddorn.

Küchenchef Oliver Nessensohn und seine Partnerin Svenja Bellman, die Weinkennerin ist, haben sich Anfang Jahr selbstständig gemacht. Bild: PD

«Leidenschaftlich lokal» steht auf einem Schild vor dem «Helvetia». Fast alle Produkte stammen von Schweizer Produzenten. «Sogar unser Pfeffer ist von einem Schweizer, der nach Kambodscha ausgewandert ist», sagt Sonja Bellmann. Ihre Küche sei aber auch asiatisch und französisch beeinflusst. Sie hoffen, dass sich das noch ein bisschen herumspricht, denn die Lage am Rande der Kreuzbleiche sei nicht so zentral.

60 Kilogramm Thurgauer Beeren in Alkohol eingemacht

Auch Küchenchef Markus Schenk vom «Corso» setzt auf Biofleisch aus artgerechter Haltung. Das Dexter Rind, das bei ihm auf dem Teller landet, wächst in Lutzenberg mit Mutterkuhhaltung heran. Es frisst nur Gras, kein Kraftfutter. Geschlachtet wird es möglichst stressfrei, fünf Autominuten vom Hof entfernt. «Das schätzen unsere Gäste schon sehr», sagt der Südtiroler. Das schätzt auch der Gastroführer «Gault-Millau»: Er hat das St. Galler Restaurant vor einem Jahr an der Brühlgasse eröffnet, auf Anhieb mit 15 Punkten ausgezeichnet.

Schenk ist überrascht. «Ich freue mich, dass unsere Mühen belohnt werden.» Er habe ein hervorragendes Team.

«Alle geben ihr Bestes in dieser extrem schwierigen Zeit.»

Den Dexterrindrücken richtet er mit Topinambur, eingemachten Zwetschgen und frischem Knoblauch und Thymian an. Überhaupt trumpft er jetzt mit manchem auf, was er im Sommer eingelegt hat: Spargeln und 60 Kilo Thurgauer Beeren, in Süsswein haltbar gemacht. Alles stehe und falle mit den Produzenten: «Nur mit hervorragenden Produkten kann man hervorragende Gerichte servieren.»

15 Punkte für Markus Schenk vom «Corso». Bild: Urs Bucher (28. November 2019)

Schenk, der sich von Gastgeber Benjamin Gilly getrennt hat, betreibt auch das «Barz» im Klosterviertel. Da das Quartier mittags leer sei, weil viele im Homeoffice arbeiten, habe er mittags geschlossen. Das «Corso» ist nur noch von Mittwoch bis Samstag offen. «Da wurde viel Geld in die Hand genommen, und nun haben wir zu wenig Gäste.» Schenk und sein Team liefern ihre Gerichte deshalb auch aus und bieten Take-away an.

Schenk lässt sich nicht unterkriegen:

«Ich werfe sicher nicht alles über Bord. Es macht uns Spass, die Gäste zu verwöhnen, wir haben eine neue Stammkundschaft gewonnen.»

Die Spitzenköche des «Einsteins» immer noch auf Kurzarbeit

Der grosse Abwesende im Gastroführer ist das Einstein Gourmet: Nur «o.N.» heisst es, «ohne Note». Was ist los mit Spitzenkoch Sebastian Zier und seiner Crew, die hoch über den Dächern St. Gallens «die französische Haute Cuisine mit avantgardistischen Einflüssen verschmelzen», wie es auf der Website heisst? Leidet die Qualität darunter, dass Spitzenkoch Moses Ceylan das Haus verlassen hat?

Auf keinen Fall, sagt Michael Vogt, der General Manager des «Einsteins». Man habe 18 Punkte und wolle sogar noch angreifen. «Bei 18 Punkten ist noch nicht Schluss», sagt Vogt. «Das Problem beim ‹Gault Millau› ist, dass Ende Oktober Redaktionsschluss war und wir erst am 6. November wieder eröffnet haben. Demzufolge konnte ‹Gault Millau› uns in diesem Jahr noch nicht testen.» Dies wird aber in diesen Tagen nachgeholt.

Sebastian Zier (rechts) kocht auch ohne Moses Ceylan, der das «Einstein» verlassen hat, auf höchstem Niveau. Bild: Michel Canonica (6. Juni 2018)

Das Einstein Gourmet ist bis auf weiteres Freitag und Samstag ab 18 Uhr geöffnet. Die Spitzenköche sind immer noch auf Kurzarbeit, da die Nachfrage enorm gesunken sei. Doch nun hofft Vogt auf die kältere dunkle Jahreszeit. Es sei die Hauptsaison der Gourmets, die sich Zeit zum Geniessen nehmen.