Am Sonntag nehmen Ladina und Cara am jährlichen Hundesport-Event in Bernhardzell teil.

Am Sonntag nehmen Ladina und Cara am jährlichen Hundesport-Event in Bernhardzell teil.

Mit Frauchen Meister werden - Die 12-jährige Ladina Bertagnoli startet mit Hündin Cara an der Schweizer Meisterschaft Am Sonntag nehmen Ladina und Cara am jährlichen Hundesport-Event in Bernhardzell teil. Miguel Lo Bartolo

Ladina Bertagnoli und Hündin Cara sind gerüstet für die Schweizer Meisterschaft (Bild: Michel Canonica)

Ladina Bertagnoli braucht nur «Fuss!» zu rufen, schon kommt die siebenjährige Cara angerannt und nimmt links neben ihrem Frauchen Platz. Genau so soll es auch morgen an der Jugend-Schweizer-Meisterschaft des Schäferhundeclubs St.Gallen-Appenzell ablaufen. Die 12-jährige Uzwilerin trainiert fünfmal die Woche mit ihrer Hündin – teils mit der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG) in Bischofszell, teils privat. Die Leidenschaft, die Bertagnoli beim Training mit ihrer vierbeinigen Gefährtin auslebt, liegt in der Familie. Ihre Mutter Marlen und ihr Bruder Alessio haben auch schon an Wettkämpfen teilgenommen.

Für Bertagnoli ist dies die zweite Schweizer Meisterschaft. Mit dem Prozedere kennt sie sich aus. Ohne Guetzli müssen die Vierbeiner das Gelernte vor Publikum und Jury vorführen. Die Wettkampfstimmung macht sich breit. Eine der grössten Herausforderungen besteht laut Bertagnoli darin, als Hundeführer oder Hundeführerin nicht nervös zu werden, da das eigene Gemüt unbewusst auf die Hunde übertragen werden könne. Seit Mittwochabend habe sie auf das Training mit ihrer Berger des Pyrénées verzichtet, um sich voll und ganz auf den Wettkampf zu konzentrieren.

Damit das Training nicht langweilig wird

Bei der Vorbereitung liegt der Fokus auf den Wettkampfdisziplinen. Dazu gehören: Fuss-Laufen (mit und ohne Leine), Aportieren, Abrufen, klassische Sitz-Platz-Übungen und noch einige weitere. Während des Trainings bekommt Cara nur manchmal ein Guetzli. «Damit sie die Motivation nicht verliert», wie Bertagnoli sagt.

Das Training sollte für Hund und Halter nicht langweilig werden. Deshalb ändert sie oft die Reihenfolge der Übungen. Ausserdem sei es hilfreich, die Hunde zwischendurch mit lustigen Aktivitäten zu beschäftigen – beispielsweise mit dem Ausräumen der Waschmaschine. Cara gefalle dieser Zeitvertreib besonders gut.

«Ihre Königsdisziplin ist leider nicht teil des Wettkampfes.»

Im Agility, einem Hindernisparcours bestehend aus Slalom, Reifen, Tunnel und weiteren Hürden, brilliert Cara.

Die Nervosität steigt

Bertagnoli ist gefasst und hat ihr Ziel fest im Blick: Ihre Teilnahme soll dieses Jahr von Erfolg gekrönt sein. «Die Realsituation unterscheidet sich vom Training», sagt sie. Cara beherrsche zwar alle gefragten Disziplinen. Das Wettkampfergebnis hänge aber stark von ihrer Tagesform ab.

Der Tag X rückt näher, der Puls steigt.

«Unmittelbar vor dem Wettkampf muss ich die Nervosität unterdrücken.»

Mit Kulleraugen schaut Cara Richtung Frauchen. «Braves Mädchen», sagt sie und gibt ihr noch ein letztes Guetzli vor dem Wettkampf.