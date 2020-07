Porträt Mit digitalem Unterricht und Reibereien: Der parteilose Andreas Favazzo will Schulpräsident von Tübach werden Andreas Favazzo stellt sich als einziger Kandidat zur Wahl ins Tübacher Schulpräsidium. Jolanda Riedener 15.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Dorf fühlt sich Andreas Favazzo seit elf Jahren wohl. Jetzt will er sich als Schulpräsident engagieren. Bild: Jolanda Riedener

Er musste sich schnell entscheiden, ob er fürs Tübacher Schulpräsidium kandidieren wollte. Entgegen den Erwartungen tritt der amtierende Schulpräsident Philipp Bänziger nicht zur Wiederwahl an. Schwer gefallen ist Andreas Favazzo der Entscheid aber nicht: «Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt.» Als die Vakanz entstand, war er bereit. Der Parteilose sagt:



«Schulthemen haben mich schon als GPK-Mitglied interessiert.»

Mitglied der Tübacher Geschäftsprüfungskommission (GPK) war der Betriebsökonom bis Ende 2019. Seinen Rücktritt begründete er im vergangenen Jahr mit seinem Beruf. Heute sieht seine Situation wieder anders aus: Beruflich orientiert sich der 43-Jährige gerade neu. Während er viele Jahre in der internen Weiterbildung von Mitarbeitenden bei Raiffeisen oder Helvetia tätig war, sieht er seine Zukunft im betrieblichen Lernumfeld für Klein- und Mittelunternehmen.

Verschiedene Perspektiven einnehmen

In seinem Beruf befasste sich Andreas Favazzo mit dem digitalen Lernen. Während der Coronapandemie haben auch die Schulen damit Erfahrungen gemacht. «Den Präsenzunterricht kann das Digitale zwar nicht ersetzen, aber optimal ergänzen», sagt er. Dabei könnten sich Schüler Kompetenzen aneignen, die später in der Arbeitswelt wertvoll seien.

Als Vater von drei Kindern – sechs, neun und zehn Jahre alt – kennt er die Elternsichtweise. Verschiedene Perspektiven einzunehmen, sei ihm wichtig.

Andreas Favazzo schätzt das Dorfleben in Horn. Bild: Jolanda Riedener

Sollte er gewählt werden, wolle er in einem ersten Schritt mit allen Involvierten eine Auslegeordnung der aktuellen Herausforderungen machen. Danach gelte es auch, Visionen zu kreieren und die Schule zukunftsfähig zu gestalten. Laut dem bisherigen Präsidenten Philipp Bänziger stehen an der Schule Tübach Veränderungen an. Welche das sind, müsse er noch herausfinden, sagt er.

Kinderbetreuung und Tagesstrukturen beschäftigen

Die Schule sei seiner Einschätzung nach gut aufgestellt. Kommunikation ist für ihn dabei ein Schlüsselelement. Anschauen würde er auch, warum es keinen Elternrat in Tübach gibt. Obwohl er gut ohne ausgekommen ist. Er sagt:

«In Tübach kann man noch miteinander reden.»



Die ausserschulische Betreuung sei weiter ein Thema, das viele Eltern beschäftige: «Hier muss man schauen, wie gut der aktuelle Bedarf abgedeckt ist und welcher Spielraum für die Schule besteht.»

Der Wechsel in der Schulleitung auf nächste Semester sieht Andreas Favazzo als Herausforderung und als Chance, gemeinsam neu anzufangen.

Scheut Reibungen nicht

Das Dorfleben und der Zusammenhalt in der Gemeinde gefallen ihm. Als er vor elf Jahren nach Tübach gezogen ist, habe er sich rasch wohl gefühlt. Favazzo sagt:

«Es ist überschaubar, man kennt sich und spürt, dass die Leute gerne hier wohnen.»

Er engagiere sich auch gerne in der Gemeinde und in seiner Freizeit als Juniorentrainer beim FC Rorschach- Goldach 17.

Auf Diskussionen im Gemeinderat freue er sich. «Reibungen sind wichtig, um zu einem guten Ergebnis zu kommen.» Politisch sieht er Übereinstimmung mit den Grünliberalen oder der FDP. In einer Partei würde er sich aber nicht wohlfühlen:

«Ich sage lieber frei und ohne Parteiprogramm im Hinterkopf, was ich denke.»