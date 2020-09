Unbeschwert in den Ausgang: Weil spätabends und am Wochenende kein Bus mehr ins Dorf fährt, subventioniert die Gemeinde Häggenschwil neu Taxifahrten Am Wochenende fährt kein Bus nach Häggenschwil. Seit vergangenem Freitag können sich die Dorfbewohner nun zu einem günstigen Preis von einem Taxi chauffieren lassen. Die Gemeinde subventioniert die Fahrten. Melissa Müller 21.09.2020, 12.00 Uhr

Die Gemeinde Häggenschwil arbeitet unter anderem mit dem Stadttaxi Amriswil zusammen. Reto Martin (1. Juli 2015)

In Sachen öV ist an gewissen Tageszeiten und vor allem am Wochenende tote Hose in Häggenschwil und Lömmenschwil. Da fährt kein Bus. Beim Bahnhof Häggenschwil-Winden verkehren zwar Züge im Halbstundentakt. Der Bahnhof ist aber 20 bis 30 Gehminuten vom Dorf Häggenschwil und etwa 15 Gehminuten vom Dorf Lömmenschwil entfernt.