Mit Ampelsystem und ohne Alkohol:

So wird der neue St.Galler Herbstjahrmarkt Am Donnerstag geht der Chilbi-Spass in abgespeckter Variante los:

20 Fahr- und Spielgeschäfte sowie 42 Marktstände werden das Schulhaus Spelterini säumen. Marlen Hämmerli 05.10.2020, 05.00 Uhr

Der «Herbstjahrmarkt light» dauert vom 8. bis 18. Oktober. Bild: Urs Bucher (13. Oktober 2017)

Chilbi Lange war unklar, ob der Herbstjahrmarkt doch noch stattfindet, wenn auch in einer abgespeckten Variante. Peter Hutter vom Schweizerischen Marktverband bestätigt nun aber: Der Herbstjahrmarkt light findet statt, und zwar vom Donnerstag bis 18.Oktober. Also an den Daten, an denen die Olma stattgefunden hätte.