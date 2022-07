TeleZüri/nic

«Mis Dihei» Damals Restaurant, heute Zuhause: Simone Steiger gehört die bekannteste Terrasse von Gommiswald Simone Steiger hat die wohl berühmteste Terrasse von Gommiswald, denn die hat mal zu einem bekannten Restaurant gehört, das jetzt das Zuhause der 43-Jährigen und ihrer Tochter Amy ist. Die dreistöckige Wohnung bietet auch eine Traumaussicht auf die Berge und den Obersee. 30.07.2022, 05.00 Uhr

«Ich bin extrem dankbar, dass ich an einem so schönen Ort leben darf»: Simone Steiger wohnt mit ihrer sechsjährigen Tochter in Gommiswald (SG). Vor einem halben Jahr sind sie in eine «wunderschöne dreistöckige Wohnung mit Aussicht auf die Berge und den Obersee» eingezogen, so Steiger. Zusammen mit ihnen wohnen auch zwei weibliche Katzen: