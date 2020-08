Porträt «Mir ist es nicht einfach Wurst, was in der Gemeinde geschieht»: Thomas Meister will Wittenbachs Schulpräsident werden Seit diesem Jahr präsidiert Thomas Meister (CVP) die Primarschulgemeinde Wittenbach. Diese löst sich per 2021 wegen der «kleinen Einheitsgemeinde» auf. Der 44-jährige Bauunternehmer kandidiert am 27. September nun für das Schulpräsidium. Es kommt zur Kampfwahl mit seiner Ratskollegin Doris Nick. Es ist nicht das erste Mal, dass Meister den Sprung in den Gemeinderat schaffen will. Perrine Woodtli 03.08.2020, 05.00 Uhr

Geniesst von seinem Balkon aus einen Blick auf Wittenbach und den Bodensee: Thomas Meister kandidiert im Herbst fürs Schulpräsidium. Ralph Ribi (29. Juli 2020)

Von seinem Balkon aus hat Thomas Meister den Überblick über Wittenbach. Über die Gemeinde, in der er seit 14 Jahren zu Hause ist – und die er aktiv mitgestalten will. Der 44-Jährige ist oben im Böhl daheim. Hier lebt er mit seiner Frau, seiner zwölfjährigen Tochter und seinem zehnjährigen Sohn und hier arbeitet er auch. Während im unteren Teil des Hauses die Familie wohnt, befindet sich im oberen Stock Meisters Bauunternehmen, die Baulöwen AG, wo er sieben Frauen und Männer beschäftigt.

Es sei praktisch, alles unter einem Dach zu haben, sagt Meister. «So kann ich jeweils mit meiner Familie zu Mittag essen.» Als Familienmensch sei es ihm wichtig, viel Zeit mit seinen Kindern zu verbringen.

Er will für Kontinuität sorgen

Seine Kinder sind ein Grund dafür, weshalb sich der CVPler in der Schule einbringt. Seit diesem Jahr präsidiert Meister die Primarschulgemeinde, zuvor sass er acht Jahre im Schulrat. «Die Schule ist ein wichtiger Teil jeder Familie», sagt der eingefleischte FCSG-Fan.

«Mir ist es zudem nicht einfach Wurst, was in Wittenbach geschieht.»

Es mache ihm Spass, sich einzubringen und etwas zu bewegen. Er fühle sich als Wittenbacher und in der Gemeinde, die er als grosses Dorf beschreibt, sehr wohl, sagt der gebürtige Abtwiler, der auch Co-Präsident der CVP Wittenbach ist.

In Wittenbach fusionieren per Anfang 2021 die politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde zur «kleinen Einheitsgemeinde». Urs Bucher (20. April 2020)

Weil die Primarschulgemeinde per Anfang 2021 zugunsten der «kleinen Einheitsgemeinde» abgeschafft wird, gibt es in Wittenbach künftig eine Schulpräsidentin oder einen Schulpräsidenten, die oder der auch im Gemeinderat sitzt. Für Meister war schon früh klar, dass er sich für dieses Amt zur Wahl stellen wird. Er ist als Mitglied der Arbeitsgruppe Einheitsgemeinde in den Umstellungsprozess involviert.

«Ich möchte meine Arbeit gerne fortsetzen und für Kontinuität sorgen.»

Ein weiterer Grund, wieso er weitermachen wolle, sei das Team. Meister schwärmt von der Zusammenarbeit innerhalb der Primarschulgemeinde. Er schätzt aber den Dialog mit der politischen Gemeinde und der Oberstufengemeinde. Weiter sei er mit den anderen Schulpräsidenten in der Region gut vernetzt.

2014 bei Gemeinderatswahlen gescheitert

Obschon in erster Linie eine Schulpräsidentin oder ein Schulpräsident gewählt wird, geht es auch um einen Sitz im Gemeinderat. Dieser reizt Meister sehr. «Auf Wittenbach warten viele spannende Aufgaben und Herausforderungen. Ich würde gerne meine Kompetenzen und mein Know-how als Unternehmer einbringen.»

Der gelernte Hochbauzeichner hatte in den letzten Jahren mehrere leitende Positionen bei Bauunternehmen inne, etwa bei der Methabau AG oder der Implenia, bevor er sich vor einem Jahr selbständig machte. Zu seinen Stärken zählt er unter anderem sein vernetztes Denken und seine vermittelnde Art. Er sei zudem ein Mensch, der gerne entscheide.

Apropos Gemeinderat. Meister wollte den Sprung in den Gemeinderat schon einmal schaffen: Er kandidierte 2014, verlor aber deutlich gegen SVP-Gemeinderat Urs Schnelli, der damals noch Mitglied der BDP war. Ist er dieses Jahr nun zuversichtlicher? Sein Rucksack und sein Netzwerk in der Gemeinde seien heute grösser, sagt Meister.

«Ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich würde nicht kandidieren, wenn ich mir keine Chancen ausmachen würde.»

Schlaflose Nacht dank Konkurrentin

Trotzdem kann sich Meister am 27. September nicht einfach zurücklehnen. Auch Doris Nick, Lehrerin, parteilos und seit 2008 im Primarschulrat, tritt an. Die Kandidatur seiner Ratskollegin hat Meister überrascht. Er und seine Ratskollegen seien von ihr über Whatsapp informiert worden – obwohl man sich am Tag zuvor in einer Sitzung gesehen habe.

Auch Doris Nick (parteilos) kandidiert für das Schulpräsidium Wittenbach PD

«Ich arbeite gut mit Doris Nick zusammen. Dennoch ist es eine spezielle Situation.»

Auch deshalb, weil er lange gedacht habe, alleiniger Kandidat zu sein. In jener Nacht habe er nicht gut geschlafen. Auch im Gespräch ist dem 44-Jährigen anzumerken, dass er Feuer für das Schulpräsidium gefangen hat. Es würde ihn schon «möge», wenn er nicht gewählt werde, sagt Meister.

In den Tagen darauf habe er aber Zuspruch von vielen Personen aus der Gemeinde erhalten. «Das hat mir mentalen Aufwind gegeben und gezeigt, dass viele Leute hinter mir stehen und ich meinen Job gut mache.» Vor allem während des Lockdowns sei dieser als Leiter des Krisenstabs eine Herausforderung gewesen. Seither sehe er dem 27. September wieder etwas gelassener entgegen, wenn auch nicht relaxed.

Parteilose Frauen seien im Trend

Ihn und seine Konkurrentin unterscheiden einige Dinge, ist Meister überzeugt. Er spricht seine Erfahrung als Vizepräsident, seine Mitarbeit bei der Einheitsgemeinde und in verschiedenen anderen Arbeitsgruppen sowie sein Netzwerk an. Für die Arbeit im Gemeinderat brauche es jemanden, der führen könne. Meister will aber nicht von Vorteilen, sondern von Differenzen sprechen. Er wolle Doris Nick zudem keinesfalls schlechtreden, betont er:

«Sie ist eine valable Kandidatin mit Wahlchancen.»

Hinzu komme, dass sie eine Frau und parteilos sei, dies sei bei Wahlen im Trend. Er nehme die Wahl daher mitnichten auf die leichte Schulter.

Unkompliziertes Kennenlernen statt Strassenwahlkampf

Um die Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen, plant Meister ein paar Veranstaltungen. «Nichts grosses. Kleinere Anlässe, an denen man mich unkompliziert kennenlernen kann.» Er beabsichtige keinen «aufdringlichen Strassenwahlkampf», bei dem er Wittenbach mit Plakaten zupflastere.

Dennoch sei ihm bewusst, dass man sich durch so ein Amt und eine Kandidatur exponiere. Das dürfe einem nicht unangenehm sein, sagt Meister. «Sonst muss man gar nicht erst kandidieren.»