Dieses St.Galler Architektenteam baut das Notkerianum um

Wohnen im Alter Mindestens 36 neue Alterswohnungen: Dieses St.Galler Architektenteam wird die Notkerianum Alterswohnungen im Neudorf ausbauen Während vier Monaten haben zwölf Architektenteams Entwürfe für den Ausbau der Notkerianum Alterswohnungen erstellt. Nun hat die Jury das Gewinnerprojekt ausgewählt. Zu den bisherigen 65 Alterswohnungen sollen mindestens 36 neue dazukommen. Das Projekt soll im kommenden Jahr realisiert werden. Alain Rutishauser 07.03.2022, 18.09 Uhr

Rita Mettler, Antonia Looser, Regula Geisser und Mathias Inhelder (von links) von der GSI Architekten AG vor ihrem Gewinnerprojekt «Quillo». Bild: Alain Rutishauser

Nun ist klar, wer das Notkerianum im Neudorf ausbauen wird: Das St.Galler Architektenteam Geisser Inhelder Streuli Architekten AG (GSI) darf den Erweiterungsbau der Altersresidenz realisieren. Von August bis November 2021 haben insgesamt zwölf Architektenteams Entwürfe für zusätzliche Alterswohnungen beim Notkerianum im Neudorf eingereicht. Ein achtköpfiges Juryteam, bestehend aus Vertretern aus Architektur, Betrieb und Betreuung sowie Bauherrschaft, hat die Entwürfe ausgewertet und schliesslich das Projekt «Quillo» der GSI Architekten AG als Gewinner ausgewählt.

Mobilität stand beim Wettbewerb im Vordergrund

«Einer der vielen Parameter war das Wohnen bis ans Lebensende. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen in ihrer Wohnung bleiben und dort gepflegt werden können. Die Mobilität stand im Vordergrund, und so sollte auch das Projekt gestaltet sein», sagt Jürg Rütsche, Präsident des Preisgerichts und Vorstandsmitglied des Notkerianums.

Hansueli Rechsteiner, Jurymitglied und ehemaliger Stadtbaumeister St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Eine weitere Herausforderung sei der Autobahnlärm gewesen. Auch der ehemalige St.Galler Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner ist Teil der Jury. Er sagt: «Einige der Projekte wären aufgrund der Lärmemissionen gar nicht durchführbar gewesen, da sie zu nah an die Autobahn herangebaut waren. Ausserdem war ein Teil der Projekte zu wenig offen und zu abgeschottet von der Hauptstrasse.» Die hohen Mauern des Notkerianums, die von der Hauptstrasse her ersichtlich sind, sollen künftig wegfallen. Das Gelände soll einladender und offener werden, auch für die breite Bevölkerung. «Wir haben uns gefragt: Welche Offenheit wollen wir künftig pflegen? Das Gewinnerprojekt hat sich unserer Ansicht nach am besten an den umliegenden Gebäuden orientiert und wird so künftig besser ins Stadtbild passen», sagt Rechsteiner.

Eine Visualisierung des Neubaus Notkerianum im Neudorf, der voraussichtlich 2023 fertiggestellt werden soll. Visualisierung: Pyxel Gmbh

Neuer Ort der Begegnung für St.Galler Bevölkerung

Matthias Luterbacher, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Notkerianums. Bild: Urs Bucher

Auch Matthias Luterbacher, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Notkerianums, ist zufrieden mit dem Projekt «Quillo». «Den Zugang und die Verbindung mit dem Park fanden wir sehr gelungen. Man kommt direkt von der Strasse ins Grüne», sagt er. Wichtig war für Luterbacher zudem, dass während des Wettbewerbs auch die Mitarbeiter mit ihren Wünschen und Anliegen an das Projekt zu Wort kamen und berücksichtigt wurden. Er sagt: «Entstehen wird ein neues Lebenszentrum für St.Gallerinnen und St.Galler sowie ein Ort der Begegnung, der auch der Geschichte des Notkerianums als Campus für Langzeitpflege Rechnung trägt.»

Regula Geisser, Mitglied der Geschäftsleitung der GSI Architekten AG, sagt, es sei nicht üblich, dass die Ideen des Projektteams von der Jury so genau verstanden würden, wie sie das Team angedacht haben. «Das ist ein schönes Kompliment für uns und zeigt, dass unsere Ideen aktuell und relevant sind», sagt Geisser. Sie will ausserdem hervorheben, wie glücklich sie sei, dass die GSI so stark mit Frauen vertreten sei: 5 der 12 Mitarbeitenden sind weiblich.

Zu den 65 bestehenden Alterswohnungen sollen mindestens 36 weitere Wohnungen angebaut werden. Die Wohnungen sollen je nach Wunsch und Notwendigkeit mit ambulanter Pflege durch die hauseigene Spitex oder mit stationärer Pflege ergänzt werden, wie das Notkerianum in einer Mitteilung schreibt. Geplant ist, dass der Neubau ab 2023 realisiert wird.

So soll es auf dem Gelände des neuen Notkerianums aussehen. Die Verbindung der Gebäude mit dem Park sei gelungen, sagt Matthias Luterbacher, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Notkerianums. Visualisierung: Pyxel Gmbh