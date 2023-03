St.Gallen: Die neue Publikumsbibliothek hat Verspätung

Millionenprojekt Die neue Publikumsbibliothek von Kanton und Stadt St.Gallen beim Blumenmarkt hat leichte Verspätung: Die Stimmberechtigten sollen 2025 über den Baukredit abstimmen Die Blumenmarkt Gastronomie AG möchte den ältesten Kiosk der Stadt im Union-Gebäude umnutzen und am Marktplatz eine Buvette mit Aussensitzplätzen einrichten. Das Baugesuch irritiert, ist doch im Gebäude der Helvetia Versicherung die neue grosse Bibliothek geplant. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So soll die neue Bibliothek von Kanton und Stadt St.Gallen beim Blumenmarkt aussehen. Das Projekt «Doppeldecker» von Berliner Architekten wurde 2021 in einem Wettbewerb gekürt. Visualisierung:

Kanton St.Gallen

Im Union-Gebäude gab es bis Mai 2022 einen Kiosk. Er gilt als der älteste in der Stadt St.Gallen. 1951 wurde er eröffnet. Jetzt will die Blumenmarkt Gastronomie AG dem Lokal neues Leben einhauchen: Sie reichte ein Baugesuch ein für die Umnutzung des Kiosks in eine Buvette mit Aussensitzplätzen am stark frequentierten Marktplatz. Gemäss Baugesuch stellt sich die Bauherrschaft einen Ort für Begegnungen vor, für kurze Gespräche oder einfach für einen Moment urbanen Lebens, wie es heisst.