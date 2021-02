Milchmänner in St.Gallen «Es ist ein Auslaufmodell geworden»: Der letzte Milchmann in der Stadt St.Gallen gibt jetzt auch noch sein Geschäft auf Nach 65 Jahren schliesst im Neudorf Rechsteiner Milchprodukte. Damit geht der letzte Milchmann von St.Gallen endgültig in Pension. Marlen Hämmerli 02.02.2021, 05.00 Uhr

Marlies und Erwin Rechsteiner geben ihren Laden im Neudorf Ende April auf. Bild: Tobias Garcia (25. Januar 2021)

Ende April endet eine Ära, die «Rechi-Ära». Denn in gut drei Monaten schliesst Rechsteiner Milchprodukte an der Lukasstrasse 61 für immer – nach 65 Jahren.

Über die Jahrzehnte hat der heutige Inhaber Erwin Rechsteiner so einiges erlebt, hat unzählige Milchtouren gemacht, mit angesehen, wie es mit dem Geschäft der Milchmänner bergab ging, aus den Quartierläden spezialisierte Käseläden wurden. Er selbst ist der letzte Milchmann von St.Gallen.

Ein Haus, ganz auf die Bedürfnisse ausgerichtet

Erwin Rechsteiner hat praktisch sein ganzes Leben im Haus an der Lukasstrasse gewohnt und gearbeitet. Er war zweieinhalb Jahre alt, als die damals fünfköpfige Familie umzog, von der Parketteriestrasse, wo der Vater Josef Rechsteiner nach dem Krieg 1945 einen Laden eröffnete, in das vom Vater geplante Gebäude.

Das Haus an der Lukasstrasse 61. Der Vater von Erwin Rechsteiner, Josef Rechsteiner, hat es nach den Bedürfnissen der Familie geplant. Links ist die Rampe für Anlieferungen zu sehen. Bild: Tobias Garcia (25. Januar 2021)

Oben Wohnungen, unten Gewerbe, darunter natürlich ein Käseladen, samt Rampe für die Anlieferung, Kühlraum, Vorbereitungsraum und Käsekeller. Mit einer engen Wendeltreppe als rasche Verbindung in die Wohnung im ersten Stock und der Küche direkt hinter dem Laden, sodass man jederzeit ins Geschäft kann. Heute ist Rechsteiner 67, bald 68 Jahre alt und hat deshalb entschieden, «einen Schlussstrich zu ziehen». Er schmunzelt und sagt:

«Es ist ein Auslaufmodell geworden.»

«Es»: Damit meint Rechsteiner vor allem zwei Dinge: das Dasein als Milchmann und jenes als Inhaber eines Quartierladens. Beides ist nicht mehr so gefragt wie früher. Deshalb suchte Rechsteiner auch keinen Nachfolger, als klar wurde, dass die zwei Söhne nicht übernehmen, andere Interessen verfolgen.

Deshalb und weil Arbeits- und Wohnbereich im Haus fliessend ineinander übergehen. Wobei, einmal habe es eine Kundin gegeben, die fand: So als Hobby ein wenig Käse verkaufen. Das würde ihr passen.

Hochzeit löste Geschäftsübernahme aus

Die Familie war und ist eng verwoben mit dem Geschäft. Die Hochzeit sei entscheidend für die Geschäftsübernahme 1989 gewesen, sagt Erwin Rechsteiner. «Wenn du keine Frau hast, die dir im Laden hilft, gehst du besser als Angestellter arbeiten.» Weil das Geld für eine Vollzeitstelle fehlte, half die ganze Familie. Das war so, als Rechsteiner ein Bub war, das war in Teilen noch so, als er selbst Kinder hatte. Erst half die Mutter, später die Schwester, und immer zur Stelle war seine Frau Marlies Rechsteiner.

Erwin Rechsteiner selbst begleitet als Kind seinen Vater auf den Milchtouren, erlebt die strengen Winter mit. Der Vater klappert seine Kunden ganz am Anfang mit einem Handkarren ab, dem er einen Hund vorspannt. Später hat er ein motorisiertes Dreirad. Bei viel Schnee schafft er es schwerbeladen trotzdem nicht zu jeder Haustür. An der einen Hand den Handkarren mit den Milchkannen, in der anderen einen Korb mit Pastmilch, Käse, Butter. So spielt Erwin den Laufbub, «sobald ich alt genug war, um es zu verstehen».

«Ich hatte wenig Freizeit, aber bin mit Freude auf die Milchtouren.»

Alte Bilder zeigen den Vater beim Verteilen der Milch sowie Josef Rechsteiner mit seiner Frau. Bild: Tobias Garcia (25. Januar 2021)

Und als Erwin Rechsteiner eine Lehrstelle sucht, spurt der Vater vor. «Eigentlich war er es, der suchte», sagt Rechsteiner und lacht. Sein Vater bringt ihn beim Milchverband St.Gallen-Appenzell unter, wo er Molkerist lernt – heute wäre es Milchtechnologe.

1977 übernimmt Rechsteiner die Milchtouren. Fortan steht er sieben Tage die Woche um 4.15 Uhr auf und ist ab 5 Uhr unterwegs, egal ob es schneit, regnet oder stürmt. Zu Spitzenzeiten hat Rechsteiner auf der Milchtour 600 Kunden. Er bedient die Quartiere Guggeien, Hüttenwies, Zil, ab den 1990er-Jahren auch die Remishueb.

Von der Rampe aus befüllte Erwin Rechsteiner das Pfander-Elektromobil, bevor er sich um 5 Uhr an die Auslieferung der Milch machte. Bild: Tobias Garcia (25. Januar 2021)

Dann geht es bergab. 1999 verteilt er die Milch noch fünf Tage in der Woche, hat 480 Kunden. Zehn Jahre später sind es noch 280 und 2013 hört Rechsteiner auf. Das alte Pfander-Elektromobil seines Vaters hat den Geist aufgegeben. Ab dann verteilt Erwin Rechsteiner nur noch auf Bestellung. Vor einem Jahr hat er auch das aufgegeben. «Ich war der letzte Milchmann der Stadt», sagt er mit blitzenden Augen, das Lachen unter einer Hygienemaske verborgen.

Als die Stadt in über 100 Quartiere eingeteilt war Bis in die 1940er-Jahre drängten so viele Bauern und Milchmänner in die Stadt St.Gallen, dass der Milchverkauf reguliert werden musste. St.Gallen wurde in Quartiere eingeteilt, weil die Verkäufer aneinandergerieten und ihre Milch kreuz und quer durch die Stadt verkauften. Jedem wurden deshalb ein paar Strassenzüge zugeteilt. 1945 gab es über 100 solche Quartiere. Die Stadt gründete extra eine Milchkommission, die die Obhut über die Quartiereinteilung hatte. Verwaltet wurde sie aber vom Verband der städtischen Milch-Butter-Käse-Detaillisten, gegründet 1893. Dieser stellte dazu eigens einen vollamtlichen Sekretär an. Finanziert wurde die Stelle über Gebühren, die die Verkäufer pro Liter Milch zahlten. 1987 waren es noch 35 Quartiere, und Mitte der 1990er-Jahre wurde die Quartiereinteilung schliesslich aufgelöst.

Buchhalter sagt: «Das ist ein besseres Hobby»

Heute ist Rechsteiner nur noch eines: Inhaber eines Quartierladens. Als «besseres Hobby» bezeichnet der Buchhalter das Geschäft. Das alles erzählt Erwin Rechsteiner mit ruhiger Stimme. Da ist keine Traurigkeit spürbar, weder bei ihm noch bei seiner Frau, nur Dankbarkeit für die vielen guten Jahre und die treue Kundschaft.

Erwin Rechsteiner ist dankbar für die vielen guten Jahre. Bild: Tobias Garcia (25. Januar 2021)

Noch heute betreten ab und an Erwachsene spontan das Geschäft und fragen: «Gibt es noch Rechi-Glace?» Dann schmunzelt Rechsteiner und antwortet: «Ja.» Sein Vater und er waren bei den Kindern weitherum berühmt für ihre Glace, vor allem für jene mit Banane. «Ganze Schulklassen kamen zum Schlecken, vor dem Mittag und am Nachmittag.» Der ganze Vorplatz war dann voller Kinder. «Da hatte es keinen Platz mehr für andere Kunden», sagt Rechsteiner und lacht. Jeden Abend stellte er im Sommer viermal vier Liter Glace her. Am nächsten Tag kauften die Kinder alles auf.

Diesen Sommer gibt es kein Rechi-Glace mehr. Ende April ist Schluss mit Rechsteiner Milchprodukte. Dann, wenn die Raclette- und Fonduesaison zu Ende ist. «Dann, wenn es ruhiger wird.» Dann setzen sie sich zur Ruhe.

Fuchs und jetzt Kündig: Beide setzten auf Spezialitäten

Nach dem Ende Rechsteiner Milchprodukte wird es in der Stadt noch drei Käseläden geben: Müller in Rotmonten, die Chäsi Spitalgasse sowie Kündig Feinkost. Bis vor 17 Jahren gehörte die heutige Kündig Feinkost AG an der Webergasse Hans Fuchs. Er führte das Geschäft ab 1964, nachdem der bisherige Inhaber eine Käserei in Fischingen übernommen hatte. «Die Liberalisierung war sicher einer der Gründe zu diesem Schritt», sagt Fuchs.

Der regulierte Milchmarkt Der Milchmarkt ist schon seit über 100 Jahren ein Politikum. 1914 wurde die Schweizerische Käseunion gegründet, zur Förderung des Verkaufs von Hartkäse. Nach dem Ersten Weltkrieg kam die Milchwirtschaft unter Druck. Konkurrenzprodukte wurden eingeführt, gleichzeitig stockte der Käseexport. Die Preise brachen zusammen. Der Bund stellte Mittel zur Verfügung, um einen Mindestmilchpreis zu garantieren. Grundpreis für Milch Ab 1953 regelte der Bund den Milchmarkt und legte einen Grundpreis für Milch fest. Dieser garantierte gleichzeitig Verkäufern, Butter und Käse zu einem Mindestpreis verkaufen zu können. Doch sehr bald waren die gesprochenen Mittel für die Preis- und Absatzgarantie aufgebraucht. Von 1957 bis 1971 wurden weitere Gelder für die Milchwirtschaft bewilligt. Das Butterlager war voll, das Überangebot hielt aber an. Eine neue Lösung war gefragt. Eine, die die Überproduktion stoppte. 1977 wurde deshalb eine Kontingentierung eingeführt – ohne den erhofften Effekt. Später setzte der Bund vermehrt auf Direktzahlungen, statt die Preise zu stützen. Die Milchkontingentierung wurde 2005 bis 2009 schrittweise aufgehoben.

Der heute 82-jährige Fuchs betont:

«Wichtig war und ist, sich zu spezialisieren.»

Die Qualität im Grosshandel sei damals noch nicht so gut gewesen. Sein Ziel war deshalb ein eigener Käsekeller, in dem er Emmentaler, Appenzeller, Tilsiter und andere Sorten lagern und reifen konnte. «Ich richtete mich nach dem Geschmack meiner Kunden.»

Ab dem ersten Tag überrannt

2004 übernahm Matthias Kündig den Laden. Er ist aber nicht erst seit dann in der Stadt tätig, sondern startete schon vorher auf dem Wochenmarkt. Sein Vorgänger habe aufgehört, weil kaum noch Kundschaft gekommen sei, erzählt Kündig, der sein Stammgeschäft in Rorschach hatte. Am ersten Tag wollte er es deshalb ruhig angehen lassen. Doch: «Ich wurde regelrecht überrannt. Es lief wie verrückt.»

Auch am nächsten Markttag kamen viele Kundinnen und Kunden und am übernächsten ebenfalls. Dass es ab dem ersten Tag in St.Gallen so gut lief, habe «ganz klar» mit dem spezialisierten Sortiment zu tun. Und: «Man darf nie stehen bleiben, muss immer wieder Neues ausprobieren und anbieten.» So habe sich das Geschäft kontinuierlich gesteigert. Heute gehört das Unternehmen neuen Inhabern. «Wir befinden uns heute noch in einer guten Situation – trotz Corona.»

David Vincze, Thomas Stiegler und Matthias Kündig von der Kündig Feinkost AG. Bild: PD

Vor eineinhalb Jahren hat Kündig dann selbst frühzeitig seine Nachfolge geregelt. Er gründete mit David Vincze und Thomas Stiegler die Kündig Feinkost AG und holte durch die Partnerschaft neues Know-how ins Unternehmen. Kündig ist seither noch tätig als Käsespezialist und Mitglied im Verwaltungsrat.

Zigermannli im Quartier, Kuhherden auf der Zürcher Strasse

Früher gab es nicht nur den Milchmann. Es gab auch das «Zigermannli». Walter Frei erinnert sich gut daran. «Zwei, drei Tage später roch man es noch im Treppenhaus, wenn der Zigerverkäufer da war.» Der spätere reformierte Pfarrer verbrachte seine Kindheit und Jugend in den 1930er- und 1940er-Jahren im Lachen-Quartier. Für seine historischen Führungen hat er sich zudem in die Quartiergeschichte vertieft.

Walter Frei Bild: Benjamin Manser (16. Juli 2016)

Wie beim Metzger, Bäcker und allen anderen Geschäften gab es auch bei den Milchläden eine strenge konfessionelle Trennung. Katholiken kauften im Milchwarengeschäft Hochreutener an der Zürcher Strasse 14 ein. Protestanten hingegen gingen ein paar Häuser weiter zum Molkerei-Laden Geiger an der Zürcher Strasse 20. Der heute 85-jährige Frei sagt: «Das war in meiner Kindheit ganz entscheidend.» Auf die Frage, warum das so sei, habe es nur geheissen: «Die andern machen es so. Wir müssen zusammenhalten.» Kaufte man am «falschen» Ort, wurde man schief angeschaut.

Die Teufener Strasse an der Verzweigung mit der Davidstrasse 1931. Rechts überquert ein Milchmann mit seiner Kutsche die Strasse. Bild: Stadtarchive St.Gallen/Sammlung Foto Gross, BA5054 Ein Wohnhaus an der Guisanstrasse 65. Im Erdgeschoss hat es mehrere Läden, ganz rechts ein Milchgeschäft. Das Haus steht heute noch, wurde aber baulich verändert. Bild: Stadtarchive St.Gallen/Sammlung Foto Gross, BA6661

Die Bleichestrasse 7 zwischen 1900 und 1910. Darin befand sich das Restaurant Bären. Am Eingang steht ein Wagen mit drei Fässern, mutmasslich gefüllt mit Milch. Bild: Stadtarchive St.Gallen/Kurt Kühne, W30

Und eine andere Erinnerung hat Walter Frei an die Milchwirtschaft. Die Bauern waren damals viel präsenter in der Stadt. Sie trieben ganze Kuhherden die Zürcher Strasse hinauf und hinab. Von weit her hörten die Kinder die Glocken bimmeln und rannten zu den Kühen. Dabei ging «de Fredi» regelmässig verloren. «Er war so begeistert, dass er den Kühen bis nach Bruggen nachlief», erzählt Frei. Von dort fand der kleine Bub aber den Heimweg nicht mehr. So machten sich Leute aus dem Haus und dem Quartier auf die Suche und fanden Fredi an den seltsamsten Orten. Mit einer Konsequenz für Walter Frei: «Mir war es streng verboten, den Kühen hinterherzulaufen.»