«Mich interessieren Sportler, die andere links liegen lassen»: Martin Meier wühlt in Archiven nach vergessenen St.Galler Olympioniken und wird auch mal im Altpapier fündig Einen vergessenen St.Galler Olympioniken zu entdecken, ist für Martin Meier ein Highlight. Der Bergler hat in seinem Archiv die Geschichte von 168 Olympioniken aus dem Kanton zusammengetragen – allein drei von ihnen kommen aus dem 850-Seelen-Dorf. Doch Martin Meiers Chance, den Spielen selber beizuwohnen, machte 1972 das Militär zu nichte. Mirjam Bächtold 29.07.2020, 14.17 Uhr

Nur ein Ordner vereint die 168 Olympionikinnen und Olympioniken aus dem Kanton, doch darin stecken unzählige Stunden Arbeit von Martin Meier. Ralph Ribi (24. Juli 2020)

Ohne die Corona-Krise würde Martin Meier derzeit ab und zu vor dem Fernseher sitzen und mit den Schweizer Sportlern mitfiebern, die ihr Land an den Olympischen Spielen in Tokyo vertreten. Doch die Spiele, die eigentlich letzten Freitag hätten beginnen sollen, sind verschoben auf nächstes Jahr.

Bei Martin Meier sind sie aber trotzdem immer präsent. Auf seinem Schreibtisch liegt ein dicker Ordner, auf den er das Logo mit den fünf Olympischen Ringen geklebt hat. 168 Olympioniken hat er darin gesammelt und sie in seinem Archiv festgehalten, sie alle leben oder lebten im Kanton St.Gallen oder haben einen Bezug dazu.

Ein Journalist gab den Anstoss

Seine Sammlung begonnen hat der ehemalige Sportlehrer, als er beim Amt für Sport des Kantons St. Gallen arbeitete und die Anfrage eines Journalisten erhielt. «Er wollte wissen, wie viele Olympioniken seit Beginn der Spiele aus unserem Kanton kamen», erinnert sich Martin Meier. Das Amt hatte die Information nicht, doch Meiers Neugier war geweckt. Er begann zu recherchieren.

Beim Sportamt hatte er bereits ein Archiv begonnen mit Resultaten der St. Galler Sportler. Doch nach der Anfrage des Journalisten begann er, explizit nach St. Galler Olympioniken zu suchen. Und interessierte sich bald einmal für die Nischen:

«Der bekannteste ist natürlich Simon Ammann, der vier Mal Olympiagold im Skispringen gewann. Aber mich interessierten vor allem die weniger bekannten Sportler und Sportarten.»

«So geil!»: Der Toggenburger Skispringer Simon Ammann gewann 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver jeweils doppelt Gold. KEY

Wertvoller Fund im Altpapier

Wenn er etwa per Zufall auf einen Sportler stösst, wie auf Armand Boppart, ist das für ihn ein Glücksfall. «Im Altpapier im Schulhaus entdeckte ich eine Jubiläumszeitschrift des Schwimmclubs St.Gallen und erfuhr so, dass Armand Boppart 1920 an den Olympischen Spielen in Antwerpen mit dem Schweizer Team den 9. Rang im Wasserball erlangte.»

Konrad Stäheli von den St.Galler Stadtschützen nahm 1900 in Paris und 1906 in Athen an den Olympischen Spielen teil. Keystone

Ein anderer Sportler, den er im Archiv der Zentralbibliothek in Zürich entdeckte, war Konrad Stäheli, Mitglied im St.Galler Stadtschützenverein. Er war an den Olympischen Spielen 1900 in Paris und 1906 in Athen. Der 72-Jährige schwärmt:

«Solche Funde sind für mich echte Perlen. Das ist, wie wenn ein Philatelist eine sehr seltene Briefmarke entdeckt.Wenn Simon Ammann Vater wird, ist es in allen Zeitungen. Aber mich interessieren die Sportler, die andere links liegen lassen.»

Das Multitalent vom Schloss Grosser Hahnberg

In Martin Meiers Archiv finden sich auch drei Olympioniken aus Berg SG – keine Selbstverständlichkeit für ein Dorf, dass heute 850 Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Der Radrennfahrer Hubert Seiz lebt zwar heute in Uttwil, zwischen 1985 und 1989 aber in Berg. 1988 war er Schweizer Meister im Strassenrennen und 1984 verpasste er an der Weltmeisterschaft in Barcelona mit dem 4. Rang knapp einen Podestplatz. 1980 fuhr er an den Olympischen Sommerspielen in Moskau auf den 35. Rang.

Hubert Seiz 1981 zu Beginn seiner Karriere in der Elite. Bild: Beat Blättler/Getty

Viel unbekannter sind wohl Vater und Sohn Charles und Alexander Stoffel, die auf Schloss Hahnberg in Berg lebten. Charles (1893 bis 1970) war Spring- und Dressurreiter und nahm 1924 und 1928 an den Olympischen Sommerspielen teil. Auch an den Winterspielen in denselben Jahren war sein Name unter den Athleten zu finden: Als Mitglied im Viererbob.

«Die Familie war wohl durch den Textilhandel sehr wohlhabend und so konnte Charles Stoffel sich eine Teilnahme an den Spielen leisten.»

Stoffels Team schied 1924 aus, vier Jahre später jedoch erreichte es im Bob den 8. Rang. 1926 wurde Charles Stoffel ausserdem Schweizer Meister im Springreiten. Sein Sohn Alexander (1928 bis 2017) war ebenfalls erfolgreich auf dem Pferderücken. Er wurde 1952, 53 und 54 Schweizer Meister im Springreiten. An den Olympischen Spielen nahm er 1952 und 1956 teil.

Olympionike als Zimmergenosse

Selber hat Martin Meier die Olympischen Spiele nie besucht. 1972 hätte er die Gelegenheit gehabt, doch das Militär machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Nach seiner Erstlehre zum Schriftsetzer absolvierte der begeisterte Leichtathlet, Volleyballer und OL-Läufer in Magglingen eine Zweitausbildung zum Sportlehrer.

«Das waren zwei der der schönsten Jahre meines Lebens.»

Er teilte sich ein Zimmer mit Bernhard Locher, der im Nationalkader der Turner war. «Es war toll, mit den Stars am Tisch zu sitzen und mit ihnen auf Augenhöhe zu sein.» 1972 fuhr die ganze Klasse zu den Olympischen Spielen nach München, vier waren als Athleten dabei. Aber Martin Meier musste den WK absolvieren. «Es hat mich sehr gereut, dass ich nicht mitfahren konnte.»

Heute hat er nicht vor, künftige Spiele zu besuchen. Er investiert seine Zeit lieber in sein Archiv. Bei schlechtem Wetter sitzt er oft stundenlang in seinem Büro auf der Suche nach neuen olympischen Perlen. Lässt es das Wetter jedoch zu, geht er gerne wandern oder zu einem Orientierungslauf. Denn: «Ohne Sport könnte ich nicht leben.»