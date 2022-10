Die Stadt St.Gallen muss die Wohnsitzzulage streichen

Zückerli für städtische Angestellte St.Gallen muss die Wohnsitzzulage schrittweise kürzen: Das Vorgehen dürfte eine hitzige Diskussion entfachen 288 Franken im Monat erhalten Angestellte der Stadt, die in St.Gallen wohnen. Diese Zulage muss die Stadt St.Gallen jetzt aber senken und bis in 15 Jahren ganz streichen. Wie genau das geschehen soll, diesen Vorschlag berät das Parlament im November. Es dürfte eine emotionale Debatte werden. Marlen Hämmerli und Christina Weder Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Städtische Angestellte, die in St.Gallen wohnen, erhalten dafür pro Jahr 3461 Franken Zulage. Bild: Benjamin Manser (24. April 2017)

Es war ein hauchdünner Entscheid: Mitte Juni beschloss das Stadtparlament, die Wohnsitzzulage abzuschaffen. Gerade mal zwei Stimmen machten den Unterschied. Die Bürgerlichen setzten sich nach einer langen Debatte durch und schickten das Geschäft zurück an den Stadtrat: Mit dem Auftrag, die Wohnsitzzulage während einer Übergangsfrist von maximal 15 Jahren schrittweise zu kürzen. Das dadurch gesparte Geld könne der Stadtrat dazu verwenden, «allenfalls nicht marktgerechte Löhne anzupassen».

Rund vier Monate später hat der Stadtrat die Vorlage bereits überarbeitet. Voraussichtlich am 8. November berät das Stadtparlament erneut über die Wohnsitzzulage. Klar ist: Es gibt erneut Diskussionsbedarf. Die FDP, von der der Rückweisungsantrag stammt, dürfte mit dem stadträtlichen Umsetzungsvorschlag nicht einverstanden sein.

3461 Franken erhalten Angestellte, die in der Stadt wohnen

Aber von vorne: Eigentlich geht es um die Revision des Personalreglements. Dieses soll Licht ins Dickicht der Lohnzulagen bringen. Ausserdem soll das Personal neu fünf statt vier Wochen Ferien erhalten, wie das heute üblich ist. Das revidierte Personalreglement an sich ist unbestritten, wäre da nicht die Wohnsitzzulage.

Rund 288 Franken pro Monat erhalten städtische Angestellte, die in St.Gallen wohnen. Die 3461 Franken im Jahr sollen Anreiz sein, sich in der Stadt niederzulassen und hier Steuern zu zahlen. Aktuell profitieren 1014 Personen davon, 44,3 Prozent aller Angestellten. Lehrpersonen sind ausgenommen, für sie gelten die kantonalen Gesetze. Pro Jahr gibt die Stadt St.Gallen 2,9 Millionen Franken für die Zulage aus.

In den nächsten Jahren wird dieser Betrag schrumpfen, aber nicht so, wie sich das die FDP vorgestellt hat. Die Stadt wird die 288 Franken nicht schrittweise senken, sondern spart das Geld über die Fluktuation ein. Also über Austritte aufgrund von Kündigungen und Pensionierungen sowie über Wegzüge. Mitarbeitende, die nach dem 1. Januar 2023 in die Verwaltung eintreten, sollen keine Wohnsitzzulage mehr erhalten. Das bestehende Personal erhält sie aber weiterhin – in voller Höhe.

Mehrheit habe gefordert, dass Zulage reduziert werde

Damit ist Felix Keller, Fraktionspräsident von FDP/Jungfreisinnige, nicht ganz zufrieden. Die Fraktion hat das Geschäft noch nicht diskutiert, für Keller selbst steht aber fest: «Der Stadtrat hat den Auftrag, den er vom Parlament erhalten hat, nicht erfüllt.» Die Mehrheit des Parlaments habe gefordert, dass die Zulage auch bei bestehenden Arbeitsverträgen reduziert wird. «Wir hatten das diskutiert und waren überzeugt, dass es sozialverträglich ist.»

Felix Keller, Präsident der FDP/JF-Fraktion. Bild: PD

Doch der Stadtrat lehnt eine schrittweise Kürzung auf individueller Ebene ab. Stadtpräsident Maria Pappa: «Für die betroffenen Mitarbeitenden wäre das demotivierend.» Auch der FDP müsse das klar sein:

«In keinem Betrieb geht man hin und erklärt den Leuten, dass der Lohn in den nächsten Jahren kontinuierlich weniger wird.»

Wichtiger Lohnbestandteil, gerade in tieferen Gehaltsklassen

Die 288 Franken sind ein wichtiger Lohnbestandteil, gerade in den tieferen Lohnklassen. Das machte Alexandra Akeret, SP-Parlamentarierin und Gewerkschaftssekretärin VPOD Ostschweiz, während der Debatte im Juni deutlich.

Auch heute sagt Akeret: «Die Wohnsitzzulage ist ein elementarer Lohnbestandteil. Ohne ihn würden viele Angestellte zu wenig verdienen, vor allem Mitarbeitende mit Familie.» Die Einstiegslöhne seien in vielen Branchen zu tief. Das Lohnsystem der Stadt sehe Lohnentwicklungen vor. «Doch in den vergangenen Jahren gab es nichts, da das Budget der Stadt immer wieder zusammengestrichen wurde und zu wenig Geld für die Lohnerhöhungen zur Verfügung stand.»

Die Enttäuschung beim Personal nach der Debatte war gross, die Verunsicherung ebenfalls. Akeret:

«Viele hatten sogar richtig Panik, nicht mehr genügend Geld für ihren Lebensunterhalt zu verdienen, nachdem die Zulage gestrichen wurde.»

Alexandra Akeret, SP-Stadtparlamentarierin und Gewerkschaftssekretärin des VPOD Ostschweiz. Bild: Michel Canonica

Auch auf die fünfte Ferienwoche ab 2023 hatten viele gehofft, sagt Stadtpräsidentin Pappa. «Sie waren sehr enttäuscht und fühlten sich nicht wertgeschätzt.» Darum gab die Stadt Gas mit der Überarbeitung. Für die Angestellten sei ein Zeichen der Wertschätzung ebenso wichtig wie die Planungssicherheit.

Analyse soll zeigen, welche Löhne nicht marktgerecht sind

Die Auslegung des Worts «schrittweise» ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist der Einsatz der gesparten Gelder. Der Stadtrat plant für 2023 eine Lohnanalyse. Wo stehen diese im Branchenvergleich, wo insgesamt im Markt und wie sind die einzelnen Löhne innerhalb der Verwaltung positioniert?

Auf Basis der Analyse soll 2024 mit strukturellen Anpassungen begonnen werden. Das Geld muss der Stadtrat über das Budget beim Parlament beantragen. Vorgesehen ist, das Lohnbudget in den Jahren 2024, 2026 und 2028 jeweils um 590'000 Franken zu erhöhen.

Damit würde der Stadtrat bis 2037 die Summe für strukturelle Lohnanpassungen ausgeben, die er bei der Wohnsitzzulage einspart: 21,24 Millionen Franken. Die Summe ist eine Prognose aufgrund der angenommenen Fluktuation, der Pensionierungen und Wegzüge der nächsten 15 Jahre. Unter dem Strich sollen keine Mehrkosten resultieren.

Revision kann nicht hinten anstehen

Keller stört sich jedoch daran, dass der Stadtrat bereits fixe Beträge nennt, die er ins Budget aufnehmen will – noch bevor die angekündigte Studie zu den marktgerechten Löhnen überhaupt vorliegt.

«Das ist doch unseriös.»

Pappa erklärt, der Stadtrat habe nicht mit der Vorlage zuwarten wollen: «Die Wohnsitzzulage ist ein kleines Element in der gesamten Revision des Personalreglements. Wir können wegen dieses einen Elements nicht die ganze Revision hinten anstellen.» Der Stadtrat werde die Studie auf jeden Fall berücksichtigen, wenn es dann um die Anträge für das Budget geht.

Einfach mit dem Geld zu arbeiten, das pro Jahr frei wird, sei keine Option. Die Summen sind laut Pappa zu tief. Wenn Löhne angepasst werden, müsse das gleich für ganze Berufsgruppen geschehen.

Maria Pappa, Stadtpräsidentin St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Im Parlamentsauftrag steht, die Wohnsitzzulage sei schrittweise zu kürzen. «In der Summe sinkt die Wohnsitzzulage», sagt Pappa. Für sie ist daher klar:

«Wir haben den Parlamentsauftrag erfüllt.»

Ob das Parlament dies ebenfalls so sieht, wird sich voraussichtlich am 8. November zeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen