Metzgerei Schmid lässt ihre Bratwurst bei Breitenmoser wursten

Metzgereien Warum die Metzgerei Schmid ihre Bratwurstproduktion ins Appenzellerland verlagert Die Metzgerei Schmid lässt ihre berühmte Bratwurst in Zukunft von einer Appenzeller Metzgerei wursten. Die Produktionsstätte in St.Gallen ist veraltet und renovierungsbedürftig. Für den Food-Journalisten Domik Flammer ist es Hans wie Heiri, woher die Wurst kommt: In den St.Galler Bratwürsten sei sicherlich längst Fleisch von Appenzeller Tieren drin. Davide De Martis und Melissa Müller Jetzt kommentieren 16.12.2022, 18.34 Uhr

Die St.Galler Metzgerei Schmid existiert seit über 80 Jahren – und hat sich mit ihrer Olma-Bratwurst über die Kantonsgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Bild: Mareycke Frehner

Die Olma-Bratwurst der Metzgerei Schmid wird ab 1. Mai im nächsten Jahr nicht mehr in St.Gallen produziert, sondern in Steinegg. Die Rede ist von der preisgekrönten Bratwurst der Metzgerei Schmid. Sie gilt vielen als die Beste und wird täglich frisch in alle Landesteile geliefert. Laut Inhaber Oscar Peter enthält die Schmid-Bratwurst «erstklassiges Kalbsfleisch, etwas Schweinehalsspeck, frische Magermilch, Milcheiweiss, Salz, Würze, Zwiebelmasse, Pfeffer und Muskatblüten».

Keine Schmid-Bratwurst mehr aus der selbst ernannten Bratwurstmetropole: Das ist, wie wenn in Paris kein Baguette mehr gebacken würde. «Wir haben keine andere Möglichkeit», sagt Schmid-Geschäftsführerin Antonia Fink. «Wir haben einen Ausweg gesucht, dass eine andere Metzgerei in der Stadt unsere Produktion übernimmt.» Vergeblich. «Gott sei Dank» habe sich eine Partnerschaft mit der Appenzeller Metzgerei Breitenmoser ergeben.

Hauptsitz der Metzgerei Schmid ist in die Jahre gekommen

Antonia Fink, Geschäftsführerin der Metzgerei Schmid. Bild: PD

Die Breitenmoser Appenzeller Fleischspezialitäten AG eröffnet im Frühjahr 2023 eine neue Produktionsstätte in Steinegg, wo sie grössere Mengen Fleisch verarbeiten kann. Dort wird die Metzgerei Breitenmoser auch die Wurst- und Schinkenproduktion der Metzgerei Schmid abwickeln. Nötig ist dies, weil der Schmid-Hauptsitz an der St.-Jakob-Strasse 48 veraltet ist.

Auf vier Stockwerken befinden sich Verarbeitung, Produktion und Ladengeschäft. Laut der Geschäftsführerin sind hygienetechnische Neuerungen und ein Kellerneubau nötig. Die Metzgerei Schmid stellt von Montag bis Samstag täglich frische Bratwürste her, die sie an Spar, an Heime und Restaurants in der ganzen Schweiz ausliefert. Um wie viele Würste es sich handelt, hält die Chefin geheim.

Bereits kursierten Gerüchte, dass die Metzgerei Schmid schliessen oder verkauft werde. Um dem ein Ende zu setzen, stellte die St.Galler Metzgerei am Donnerstag in einer Medienmitteilung klar. Ab 1. Mai übernehme die Firma Breitenmoser die Produktion. «Unsere 30 Stellen bleiben erhalten, alles geht weiter», sagt Antonia Fink. «Ich bin sehr zuversichtlich. Das war eine gute Entscheidung.»

Fast niemand will am Wochenende arbeiten

Wird der Wurststand am Gleis 1 am Hauptbahnhof bald nicht mehr «Schmid», sondern «Breitenmoser» heissen? «Nein, das ist ausgeschlossen», sagt Antonia Fink. Ob der «Breitenmoser»-Schriftzug dereinst über der St.Galler Hauptfiliale von Schmid prangen wird, ist noch offen. Breitenmoser will den Laden Ende 2024 übernehmen. Dabei gehe es aber nicht um eine Übernahme der Metzgerei Schmid AG. Auch die Schmid-Filiale in Wil sei nicht betroffen.

Das grösste Problem: «Wir finden keine Arbeitskräfte, es ist wie in der Gastro. Weder in der Verarbeitung noch im Laden.» Die Bratwurstproduktion beginnt schon um 3 Uhr morgens. Etliche Fachkräfte seien nicht mehr bereit, so früh aufzustehen. Viele wollten auch nicht mehr am Wochenende arbeiten. Das habe sich in den letzten vier Jahren zugespitzt.

Metzgereien deklarieren ihr Fleisch zu wenig

Ist mit der Auslagerung der Bratwurstproduktion ein stadtsanktgaller Kulturgut bedroht? Dominik Flammer, Essensforscher und Autor des Buchs «Das kulinarische Erbe der Alpen», winkt ab: «Ob Appenzeller oder St.Galler Metzger ist doch Hans wie Heiri: In den St.Galler Bratwürsten war ja sicherlich längst auch immer Fleisch von Appenzeller Tieren drin, hier gibt es seit Urzeiten eine enge Zusammenarbeit.»

Kulinarik-Experte Dominik Flammer. Bild: PD

Es sei wie mit dem St.Galler und mit dem Appenzeller Biber: «Die beiden sind sich derart ähnlich, dass wohl nur eingefleischte Lokalpatrioten Wert darauf legen, ob er nun dies- oder jenseits der Kantonsgrenze gebacken wird.»

Wichtiger, als dass die Bratwurst in St.Gallen oder Appenzell hergestellt wird, ist für Dominik Flammer die Herkunft des Fleisches: «Und hier mangelt es bei den Metzgereien ja eh an der Deklaration. Wenn sich das mit dem Appenzeller Hersteller verbessern sollte, wäre allen gedient.»

Flammer würde ein stärkeres regionales Bewusstsein bei den Wurstwaren begrüssen: Neben der St.Galler Bratwurst gebe es nämlich auch noch eine Appenzeller Siedwurst oder eine Appenzeller Vorderländer Chruutwurst. «Durch regionale Spezialitäten, die man auch gemeinsam vermarkten kann, sind Appenzell und St.Gallen touristisch und kulturell eng miteinander verwoben.»

Metzgereien verschwinden aus der Stadt St.Gallen In der Stadt St.Gallen werden immer weniger Bratwürste hergestellt: 2019 schloss die Metzgerei Gemperli nach 70 Jahren. Die Metzgerei Bechinger aus St.Georgen übernahm den Gemperli-Imbiss an der Ecke Schmiedgasse/Webergasse. Die Metzgerei Wegmann im Grossacker östlich des Silberturms musste im September schliessen, weil kein Nachfolger in Sicht war. Der Quartierladen der Metzgerei Schär in St.Fiden schloss im Mai dieses Jahres. Grund: «Veränderte Rahmenbedingungen und das sich wandelnde Einkaufs- und Konsumverhalten». Die Metzgerei Schär gehört seit 2014 zur Migros-Tochterfirma Micarna. (ddm)

