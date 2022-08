Olma: Linda Forster ist neue Messeleiterin und voller Vorfreude

Messen «Ich brenne für die Olma»: Die 29-jährige Linda Forster ist neue Leiterin der Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung und freut sich auf ihre Auftritte Linda Forster ist neue Olma-Messeleiterin. Sie hat ihre Tätigkeit Anfang Juli aufgenommen und hat bereits gute Nachrichten: Die Olma, die vom 13. bis 23. Oktober stattfindet, ist so gut wie ausverkauft. Rita Bolt Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Sie strahlt: Linda Forster ist die neue Leiterin der Olma. Bild: Belinda Schmid

«Ich bin Feuer und Flamme für die Olma», sagt Linda Forster. Sie strahlt. Die 29-Jährige ist stolz und überglücklich, mit ihrem Team die grösste und eine der beliebtesten Publikumsmessen der Schweiz auf die Beine zu stellen. Sie kann gute Nachrichten verkünden: Die diesjährige Olma vom 13. bis 23. Oktober sei mit rund 500 Ausstellenden so gut wie ausverkauft.

«Die Vorfreude der Aussteller ist bereits jetzt spürbar», sagt die neue Messeleiterin. Sie und ihr Team würden alles daran setzen, dass sich die Ausstellenden und die Besucher wohlfühlen und dass auch die diesjährige Olma für alle zu einem Erlebnisse werde. «Die Olma verbindet Tradition und Kultur und hat Platz für neue Ideen.» Viele neue Ideen sind vermutlich nächstes Jahr gefragt: Dann wird erstmals ein Teil der neuen Halle 1 für die Olma genutzt. Sie sei sich bewusst, dass die Vermarktung der Halle 1 eine grosse Aufgabe sei. «Ich vertraue da ganz auf unser spezialisiertes Team.»

Für die gebürtige Engelburgerin war die Olma von Kindheit an ein Muss. «Ich bin tatsächlich eine Olma-Gängerin», antwortet sie lachend. Es gebe einige Olma-Traditionen: den Besuch mit dem Handballverein SV Fides oder mit ihren Freundinnen beispielsweise. Obligatorisch sei das Mitfiebern an den «Säulirennen» und das Leutetreffen in den Dgustationshallen 4 und 5. Die legendäre Halle 7 hat sie nicht erlebt – die Halle wurde im Oktober 2000 ein Raub der Flammen und brannte nieder.

Die 29-Jährige mag auch die Halle 9.1, die sich jeweils dem Kulinarischen widmet. Zudem gebe es spannende Anlässe wie der Tag der Bäuerin oder die diesjährige 21. Olma-Alpkäse-Prämierung sowie verschiedene Sonderschauen. Sie werde die Messezeit nutzen, um Ausstellerinnen und Aussteller persönlich kennen zu lernen, Bekanntes aus der Perspektive der Messeleiterin neu zu erleben. Vieles wird sie bestimmt in Videos festhalten: Videos produzieren ist ein grosses Hobby der quirligen Messeleiterin.

Sie war OK-Mitglied der National Games in St.Gallen

Linda Forster hat während der Kantonsschule am Brühl St.Gallen 16-jährig in Kalifornien die Camarillo Highschool besucht. Obwohl sie sich behaupten und beweisen musste, weil die erste Gastfamilie nicht ganz ihren Vorstellungen entsprach, bezeichnet sie dieses Jahr als eines ihrer schönsten Jahre.

An der Hochschule Luzern hat sie dann den Bachelor in Wirtschaft, Kommunikation und Marketing absolviert und verschiedene Weiterbildungen im Tourismus- und Event-Bereich besucht. «Mein Ziel war es, in der Eventbranche Fuss zu fassen», sagt sie. Das hat sie dann auch: Sie war für CH Media und für Radio FM1 für Marketing, Messen und Events zuständig. «Ich brenne für Events und blühe geradezu auf», sagt die St.Gallerin. Sie spricht insbesondere die National Summer Games vom Juni in St.Gallen an. Sie war Eventmanagerin und Mitglied des Organisationskomitees.

Dieser Event habe sie geprägt. Die Freude und das Strahlen der Teilnehmenden mit einer geistigen Beeinträchtigung habe sie für ihre eineinhalbjährige ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt. Tagsüber ging sie ihrer Tätigkeit als Projektmanagerin Sales & Events bei Abacus Research in Wittenbach nach, am Abend und an den Wochenenden war sie für die National Games im Einsatz. Nach einem Jahr bei Abacus habe sich eine schöne, andere Gelegenheit für sie aufgetan.

Linda Forster auf der Baustelle: Hier entsteht die neue Olma-Halle 1. Bild: Belinda Schmid

Sie verrät, dass die Olma-Messen St.Gallen ihre Wunsch-Arbeitgeberin sind: «Ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort», sagt Linda Forster. Sie sei mit den Olma-Messen im Gespräch gewesen und während des Kontaktes sei die Stelle von Manuela Fürer, Messeleiterin Olma, frei geworden. Sie habe sich dann auf diese Stelle beworben und sei überglücklich, dass es geklappt habe. «Publikumsmessen organisieren, dafür brenne ich», sagt die Messeleiterin, die Mitglied des Olma-Kaders ist. Die Organisation der Olma sei eine Riesenherausforderung, die sie aber gerne annehme. «Ich bin eine Macherin und meistens gelingt es mir, Menschen für etwas zu begeistern und zu motivieren.»

Buch herausgebracht 22 Erlebnis-Ideen Während des Corona-Lockdowns hat Linda Forster zusammen mit Linda Odermatt – beide Lindas haben an einem 22. Geburtstag – ein Buch mit dem Titel «letitbegin – young wild and free» kreiert. Es beinhaltet 22 Erlebnis-Ideen, die jedermann nach Lust und Laune, Wetter, Zeit und Gesellschaft auswählen, aufrubbeln und umsetzen kann. www.letitbegin.ch.

Gehört zur Fangemeinde des FC St.Gallen

Linda Forster organisiert und konzipiert nicht nur geschäftlich sehr gerne – auch privat. Sie liebe es, Anlässe zu veranstalten. Am 1. August gab‘s beispielsweise eine Rooftop-Party auf einer Dachterrasse in St.Gallen. Sie sei ein Familienmensch. Sie liebe aber auch Musikfestivals – um mit Freunden oder mit der Familie den Moment und die Musik zu geniessen.

Und wenn kein Event ansteht, dann ist sie oft an den Spielen des FCSG 1879 anzutreffen. Ihr Lebenspartner Pascal Wicki ist Bereichsleiter Event, Stadionbetrieb & Sicherheit bei der FC St.Gallen Event AG.

