«Zur Sache» «Menschenleben stehen über allem»: Im Zentrum des TVO-Talks steht die vom Bundesrat geplante Lockerung der Coronamassnahmen Im «TVO»-Format «Zur Sache» kommen Hiltrud Frei, Präsidentin Ostschweizer Marktverband und Lukas Hofstetter, Vorstandsmitglied Nachtgallen und Leiter Kulturfestival, zu Wort. «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid moderiert das Gespräch – und will wissen, wie die Vertreter aus der Partyszene über das mögliche Ende des Lockdowns denken. Rosa Schmitz 17.03.2021, 17.15 Uhr

Zu Gast beim «TVO»-Format «Zur Sache» waren heute Lukas Hofstetter, Vorstandsmitglied Nachtgallen und Leiter Kulturfestival und Hiltrud Frei, Präsidentin Ostschweizer Marktverband. «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid (mitte) moderierte. Bild: Arthur Gamsa

Ein Mal mehr schaut die Schweiz gebahnt auf den Bundesrat. Dieser entscheidet am Freitag, wie es mit den Coronamassnahmen weitergeht. Trotz drohender dritter Welle. Was sagen Ostschweizer dazu? Was sind die Erwartungen in der Region? In der Sendung «Zur Sache» geht es heute rund um die geplanten Lockerungen. Und ihre Auswirkung auf das Partyleben.

Seit einem Jahr steht in der Ostschweiz, wie im ganzen Land, alles still. Tagsüber wie nachts. Noch ist unklar, wann Bars und Klubs wieder öffnen und Festivals und Jahrmärkte wieder durchgeführt werden dürfen. Moderator und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid und Vertreter aus der Szene, Hiltrud Frei, Präsidentin Ostschweizer Marktverband und Lukas Hofstetter, Vorstandsmitglied Nachtgallen und Leiter Kulturfestival, diskutieren wie es weitergehen soll.

Die TVO-Sendung «Zur Sache» vom Dienstagabend. Video: TVO

Viele leben seit einem Jahr von Reserven

«Schön sind Sie da», sagt Schmid und nickt seinen Gästen zu. Diese stehen in ihren Startlöchern am runden Podium und sind sichtbar bereit, sich alle Arten von Fragen zu stellen. Die erste geht an Hiltrud Frei: «Wie geht es den Ostschweizer Marktfahrenden im Moment?»

«Nach einem Jahr ohne Arbeit geht es ihnen wirklich schlecht», sagt die Präsidentin des Ostschweizer Marktverband. Es gäbe viele, die aufgegeben hätten und das Geschäft stilllegen müssten. Einige hätten noch Hoffnung, dass die Lage sich wende. Gut sieht die Situation allerdings nicht aus.

«Viele Markthändler leben seit einem Jahr von Reserven. Irgendwann sind diese dann aber aufgebraucht.»

Es gibt keine Garantie, dass es nach der Pandemie weiterhin grosse Märkte geben wird, wie früher. Die Zahl von geschlossenen Ständen nimmt mit jedem Monat zu.

Als nächstes will Schmid von Lukas Hofstetter wissen, wie es in der Kulturszene aussieht. «Es gibt solche und solche Einschätzungen der Situation – eigentlich ein ganze Bandbreite», sagt dieser. Manche seien ermattet, müde. Manche verunsichert. Andre würden wieder rum starrsinnig voraus schauen. Hofstetter sagt:

«Wir planen weiterhin, diesen Sommer ein Kulturfestival zu veranstalten.»

In welcher Form das Ganze genau stattfinden wird, ist noch unklar. Die Organisatoren werden erstmals verfolgen, wie andere mit der Situation umgehen – zum Beispiel das Open Air St. Gallen. «Von dort aus wird es wohl ein Domino-Effekt sein.»

Turbo-Öffnung oder Zuwarten?

Die Forderung an den Bundesrat, möglichst schnell den Lockdown zu beenden, unterstützen die beiden Gäste grundsätzlich, heisst es im Gespräch. Sie wollen, dass die Schweiz wieder zur Normalität zurückkehrt. Allerdings mit Vorsicht. Von einer sogenannten Turbo-Öffnung sind sie nicht völlig überzeugt. Hofstetter plädiert dafür nicht gleich alles wieder zu öffnen, die Coronamassnahmen nicht allesamt frühzeitig und unüberlegt aufzuheben.

«Sonst könnte es zu einem Jo-Jo-Effekt kommen. Und das kostet viel Geld – mehr als ein verlängerte Lockdown.»

Frei ist weniger besorgt und eher bereit, die Dinge in Bewegung zu bringen. Die Coronafallzahl sei derzeit nicht so schlimm, die Schutzkonzepte ausreichend, sagt sie.

«Aber: Menschenleben stehen über allem. Riskieren wollen wir nichts.»

Von einem Impfpass halten Frei und Hofstetter allerdings wenig. «Wir werden ehr auf Schnelltests setzen. Das sehen wir als realistischeres Ziel an», sagt Hofstetter. Frei stimmt ihm nickend zu: «Mit grosszügig und viel Testen, könnten wir aber sicher wieder schaffen», sagt sie.

Hinweis: Die Folge strahl ab 18.30 Uhr auf TVO oder unter www.tvo-online.ch aus.