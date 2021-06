FC Rorschach-Goldach ist Meister: Die Bilanz der 2. Liga.

Regionalfussball Saisonbilanz: Rorschach-Goldach Meister, Abtwil-Engelburg Zweiter und Winkeln Cupfinalist So fällt das Fazit der drei 2.-Liga-Klubs aus der Region nach der verkürzten Corona-Saison aus. Ives Bruggmann 29.06.2021, 10.55 Uhr

Das 3:0 durch Patrice Baumann im Spiel gegen Ruggell – im Bild der Jubel nach dem siegbringenden Tor – besiegelte den Aufstieg des FC Rorschach-Goldach. Das Team von Trainer Olaf Sager reihte zuletzt neun Siege aneinander. Michel Canonica (Tübach, 19. Juni 2021)

Aufstieg. Der FC Rorschach-Goldach hat es geschafft. Nach mehreren Anläufen steht der grösste Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte nach der Fusion 2017 fest. Mit sieben Punkten Vorsprung fällt am Saisonende die Entscheidung deutlich zu Gunsten des Teams von Trainer Olaf Sager aus. Als Belohnung darf sich sein Team in der kommenden Saison in der 2. Liga interregional versuchen.

Nur knapp verpasst hat der FC Abtwil-Engelburg die Promotion. Der zweite Platz darf aber nicht hoch genug eingeschätzt werden. Schliesslich ging das Team von Trainer Marc Blumer mit einem Altersdurchschnitt von rund 22 Jahren in diese Saison. Der Höhepunkt des FC Winkeln steht derweil erst noch bevor: der regionale Cupfinal. Gewinnt er diesen, fällt auch sein Fazit positiv aus. Ansonsten wohl kaum.

Die Regionalsport-Redaktion hatte vor Saisonbeginn der 2. Liga im August 2020 die Rangierungen der drei Teams aus der Region getippt. Die Bilanz:

Die Schlusstabelle der Gruppe 2. Quelle: ofv.swiss

FC Abtwil-Engelburg

Das letzte Saisonspiel war noch einmal beste Werbung für die Art und Weise, wie der FC Abtwil-Engelburg Fussball spielt. 4:3 gewann das Team von Trainer Marc Blumer auswärts gegen den bereits feststehenden Aufsteiger Frauenfeld. Das laufintensive Spiel, das hohe Pressing und die offensive Ausrichtung hat die junge Mannschaft mittlerweile verinnerlicht.

Mit jeder Saison wächst das Vertrauen in die eigene Stärke. Es scheint so, als sei Abtwil-Engelburg noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. Der zweite Platz kann durchaus als Versprechen für die Zukunft gewertet werden.

Redaktionstipp vor der Saison: 4. Platz. Schlussrangierung: 2.

FC Rorschach-Goldach

Die Schlusstabelle der Gruppe 1. Quelle: ofv.swiss

Der Saisonstart des Aufstiegsaspiranten liess nichts Gutes verheissen: Zwei 2:2-Unentschieden sowie ein blamables Cup-Aus gegen Celerina aus der 4. Liga waren die Resultate aus den ersten drei Spielen. Doch danach folgte der unwiderstehliche Durchmarsch mit neun Siegen in Serie – «unterbrochen» nur durch die Coronapause. Trainer Olaf Sager ist es gelungen, die Balance im Team zu finden. Am eindrücklichsten ist dies anhand des Torverhältnisses ersichtlich: 35:9. In elf Spielen erzielte der FC Rorschach-Goldach im Durchschnitt mehr als drei Treffer und musste dabei weniger als einen hinnehmen. Nicht nur das Torverhältnis, auch die Punktausbeute war die mit Abstand beste in beiden 2.-Liga-Gruppen. Der FC Rorschach-Goldach scheint bereit zu sein für das Abenteuer in der 2. Liga interregional.

Redaktionstipp vor der Saison: 1. Platz. Schlussrangierung: 1.

FC Winkeln

Plötzlich Abstiegsgefahr – in etwa so lautete die Ausgangslage nach der Reduktion der Anzahl Spiel auf elf. Doch der FC Winkeln löste die prekäre Situation mit Bravour und entledigte sich gleich in der ersten Partie nach der Coronapause aller Abstiegssorgen. Die letzte Partie auswärts gegen Bronschhofen zeigte aber auch auf, dass das Trainerteam Thomas Koller/Jack Hörler noch an einigen Schrauben drehen muss, wenn der FC Winkeln in der kommenden Saison in der oberen Tabellenhälfte landen will. Auch aufgrund der 25 Gegentreffer fällt das Fazit mit 14 Punkten aus elf Partien zwiespältig aus.

Im Cup kann der FC Winkeln die durchwachsene noch in eine erfolgreiche Spielzeit umwandeln. Im Final empfangen die St.Galler den FC Mels aus der anderen Gruppe der 2. Liga. Mit einem Sieg stünde Winkeln in der Hauptrunde – verbunden mit der Hoffnung auf das ganz grosse Los.

Redaktionstipp vor der Saison: 6. Platz. Schlussrangierung: 6.