Porträt «Mein Herz schlägt für die Schule»: Doris Nick kandidiert fürs Wittenbacher Schulpräsidium – und stellt sich einer Kampfwahl mit ihrem Amtskollegen Seit 13 Jahren sitzt Doris Nick im Primarschulrat. Jetzt strebt die 50-jährige Wittenbacherin am 27. September das Schulpräsidium und damit einen Gemeinderatssitz an. Die Parteilose tritt gegen Primarschulratspräsident Thomas Meister (CVP) an und will mit ihrer Erfahrung punkten. Perrine Woodtli 07.08.2020, 05.00 Uhr

Doris Nick will am 27. September den Sprung in den Wittenbacher Gemeinderat schaffen. Michel Canonica (5. August 2020)

Doris Nick sitzt auf der Treppe in ihrem üppig bewachsenen grünen Garten. Bienen, Wespen und Hummeln surren um sie herum, die ersten warmen Morgensonnenstrahlen kommen zum Vorschein. Die 50-Jährige posiert für ein Foto. Durch die Kameraklicks aufmerksam geworden, guckt eine Nachbarin vom angrenzenden Garten hinüber:

«Guten Morgen Doris, stehst du Modell? Kandidierst du? Für den Gemeinderat? Hab ich mir gedacht.»

Doris Nicks Kandidatur für das Schulpräsidium in Wittenbach ist nicht nur bei ihr selber ein Thema, sondern auch in ihrem Umfeld. Sie habe viele positive Rückmeldungen erhalten, sagt sie. «Das tut schon gut.»

Als ehemalige Lehrerin kennt sie die Schule

Ihr Interesse am Amt der Schulpräsidentin, als welche sie auch Mitglied des Gemeinderates wäre, kommt nicht von ungefähr. Doris Nick, die seit 22 Jahren in Wittenbach lebt, sitzt seit 13 Jahren im Primarschulrat. Dieser löst sich mit der Primarschulgemeinde infolge der Fusion mit der politischen Gemeinde Ende Jahr auf. Auch als gelernte Handarbeitslehrerin und Mutter dreier Kinder (17, 20 und 23) hat sie viele Berührungspunkte mit der Schule. Nick sagt:

«Mein Herz schlägt für die Schule. Hier bin ich daheim.»

Sie würde gerne die künftige Vertreterin der Schule Wittenbach sein und sich auch in neue Aufgaben im Zusammenhang mit dem Gemeinderatssitz einarbeiten. Wittenbach wachse stark, was viel Wandel mit sich bringe. Es gehe um die Frage: Was braucht es in Wittenbach, um sich wohlzufühlen? Dabei würde sie gerne mitwirken und im Team gemeinsam etwas bewegen, sagt Nick – wohlwissend, es nicht allen recht machen zu können.

Corona-Zeit erst einmal sacken lassen

Ihrer Meinung nach gehe es in der Schule momentan vor allem darum, dass man die Zeit mit dem Coronavirus gut über die Bühne bringe. «Ich denke, dass man nun erst einmal etwas abwarten muss, bevor man zahlreiche neue Projekte anpackt», sagt Nick. «Denn in der Schule geht es in erster Linie darum, die Kinder fit für die Zukunft zu machen.» Wichtig sei, dass man irgendwann Erkenntnisse aus dieser ungewöhnlichen und herausfordernden Zeit ziehe.

Doris Nick bezeichnet das Schulpräsidium als «Gemeinderat mit Spezialaufgabe». Michel Canonica (5. August 2020)

Nähcafé vor acht Jahren initiiert

Angesprochen darauf, wieso sie gewählt werden soll, nennt Nick ihren reichen Erfahrungsschatz, den sie durch ihre langjährige Tätigkeit im Primarschulrat mitbringe. Eine ihrer Aufgaben im Schulrat sind die Schulbesuche. Jedes Jahr trifft Nick zahlreiche Lehrpersonen für einen Austausch.

«Dabei fühle ich jeweils den Puls. Ich kenne die Schule und ihre Bedürfnisse darum gut.»

Als eine ihrer Stärken nennt Nick ihr offenes Ohr. Sie könne gut im Team arbeiten und komme von links bis rechts mit allen zurecht – das sei ihr Vorteil als Parteilose.

Nebst ihrer Arbeit als Hausfrau und Schulrätin engagiert sich Nick auch anderweitig im Dorf. So hat sie 2012 das Nähcafé zusammen mit dem ehemaligen Diakon Ueli Bächtold aufgebaut. Jeden Donnerstag treffen sich im Kirchenzentrum Vogelherd Frauen und Männer zum Handarbeiten. Das Nähcafé hatte sich rasch zu einem Treffpunkt für kreative Köpfe gemausert. Jede Woche ist Nick vor Ort und betreut die Besucher. «Der Treff ist kunterbunt und der kulturelle Austausch sowie das soziale Miteinander sind einfach toll», schwärmt sie.

Auch privat hat die gebürtige Stadtsanktgallerin eine Leidenschaft fürs Kreative. Ob Nähen, Stricken oder Handwerken – sie liebe es, etwas mit den Händen entstehen zu lassen.

Doris Nick schätzt an Wittenbach, dass man sich dort noch kennt. Eine anonyme Stadt wäre nichts für die 50-Jährige, die im Osten der Stadt St.Gallen aufgewachsen ist. Urs Bucher (20. April 2020)

Weiter sitzt sie als Vizepräsidentin im Verwaltungsrat der Schule für Musik. Auch beim Verein Fami, der Anlässe und Kurse für Kinder, Eltern und Familien organisiert, hatte sie vor ein paar Jahren ihre Finger als Co-Präsidentin im Spiel. Sie wirkte zudem in verschiedenen Arbeitsgruppen mit, unter anderem in der Arbeitsgruppe Integration. Nick sagt:

«Kulturelle Brücken bauen ist wichtig. So wird es auch in der Schule einfacher.»

Sie will nicht gewählt werden, nur weil sie eine Frau ist

Trotz allem musste sich Doris Nick eine Kandidatur, nachdem sie in der Gemeinde darauf angesprochen wurde, länger überlegen. Schliesslich entschied sie sich aber dazu, es zu versuchen. «Ich würde nicht antreten, wenn ich mir keine Wahlchancen ausmachen würde», sagt Nick. Ein Grund für die Kandidatur sei auch, dass Wittenbach eine Auswahl hat. Egal wer gewinne – es sei doch besser, wenn man von der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger und somit gestärkt ins Amt gewählt werde.

Auch Thomas Meister (CVP) kandidiert für das Schulpräsidium Wittenbach. Ralph Ribi (29. Juli 2020)

Doris Nick tritt am 27. September gegen Primarschulratspräsident Thomas Meister (CVP) an. Dieser war zunächst überrascht von der Kandidatur. Ihr sei bewusst gewesen, dass diese einige Wellen auslösen werde, sagt Nick. Das gehört dazu. «Ich habe immer sehr gut mit Thomas zusammengearbeitet.» Sie hoffe, dass dies so bleibe.

Was sagt sie zur Aussage Meisters, dass Parteilose und Frauen im Trend liegen bei Wahlen? Sie hoffe schwer, dass die Wähler nicht aufgrund des Geschlechts entscheiden, sagt Nick, sondern den Unterschied zwischen ihnen beiden sehen. «Jeder von uns bringt einen anderen Rucksack mit.»

Stichwort parteilos: Einer Partei beizutreten war für Nick noch nie eine Option. Sie sagt:

«Ich bin ich. Die Schule ist zudem ein Sach- und kein parteipolitisches Thema.»

Anspannung und Kribbeln im Bauch gehöre dazu

Dem 27. September sieht Doris Nick nicht einfach gelassen entgegen. «Anspannung und Kribbeln gehört dazu», sagt sie. Vielleicht inseriere sie noch im Gemeindeblatt, um auf ihre Kandidatur aufmerksam zu machen. Mehr plane sie aber nicht. «Wer mich kennenlernen und sich mit mir austauschen möchte, darf sich gerne bei mir melden. Ich bin da offen.»