Das St.Galler Cricketturnier wird immer internationaler.

Cricket Zwei Teams aus Indien waren dabei: Meilenstein für das St.Galler Cricketturnier im Gründenmoos Zum ersten Mal nimmt ein indisches Team am internationalen Event in St.Gallen teil – ein voller Erfolg. Ives Bruggmann 15.08.2022, 21.26 Uhr

Cricketteams aus Indien und Europa messen sich im Gründenmoos. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT Cricketteams aus Indien und Europa messen sich im Gründenmoos. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT Cricketteams aus Indien und Europa messen sich im Gründenmoos. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT Besuch bei Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: PD Cricketteams aus Indien und Europa messen sich im Gründenmoos. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT Siegerfoto: Montcada Royal aus Spanien jubelt. Bild: PD Cricketteams aus Indien und Europa messen sich im Gründenmoos. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT Cricketteams aus Indien und Europa messen sich im Gründenmoos. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT Das Gastteam aus Indien posiert. Bild: PD Cricketteams aus Indien und Europa messen sich im Gründenmoos. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT Cricketteams aus Indien und Europa messen sich im Gründenmoos. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT Cricketteams aus Indien und Europa messen sich im Gründenmoos. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT Cricketteams aus Indien und Europa messen sich im Gründenmoos. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT Cricketteams aus Indien und Europa messen sich im Gründenmoos. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

In Sachen Cricket ist die Schweiz ein Entwicklungsland. Umso bemerkenswerter ist es, was Organisator Nasir Mahmood und seine Helferinnen und Helfer am Wochenende im Gründenmoos zum bereits dritten Mal auf die Beine gestellt haben.

Dem internationalen Cricketturnier in St.Gallen gelang es erstmals überhaupt, zwei indische Teams zu gewinnen. Und was diese Mannschaften in St.Gallen sportlich vorfanden, war «überraschend positiv». Denn eigentlich hätte man aus indischer Sicht, wo der Sport in aller Munde ist, nicht erwartet, dass in der Schweiz bereits auf einem so ordentlichen Niveau gespielt wird.

Vom Gründenmoos in die Welt hinaus

Auch die Organisation liess keine Wünsche übrig. «Die Arrangements, das Schweizer Lebensgefühl und das Stadion Gründenmoos gefielen uns sehr», teilte der Chef der indischen Delegation dem OK-Präsidenten mit. Zur grossen Überraschung aller verlor der haushohe Turnierfavorit Mount Cricket Club aus Delhi den Final gegen den spanischen Titelverteidiger Montcada Royal.

Das Turnier wurde aus dem Gründenmoos live via Youtube in die Welt hinaus übertragen. Mit drei Kameras und Livekommentaren. «Wir haben dem Turnier einen noch professionelleren Look verpasst», sagt Mahmood. Dazu passt auch der Wechsel hin zur T20-Spielform. «Die Spiele dauern so etwas länger und die Mannschaften müssen strategischer vorgehen.»

Wichtiges Turnier für Schweizer Cricket

Der Anlass in St.Gallen ist mittlerweile zu einem wichtigen Faktor für den Cricketsport in der Schweiz geworden. «Spieler aus der Schweiz sind unbekannt in der Cricketwelt. Für sie ist dieses Turnier eine wertvolle Erfahrung», sagt Mahmood. In Zukunft möchte er den Anlass «Schritt für Schritt» vergrössern und verbessern. Darüber sprach er auch mit dem St.Galler Stadtrat Mathias Gabathuler, dem Direktor Bildung und Freizeit, der das Turnier im Gründenmoos besuchte. Mahmood: «Wir sind motiviert und wollen nicht stillstehen.» Eine indische Equipe hat bereits wieder zugesagt für die nächste Austragung des Turniers. Nach der Finalniederlage des Mount Cricket Club aus Delhi sagten die Verantwortlichen: «Jetzt müssen wir wiederkommen.» Das dürfte aber nicht nur an der Niederlage liegen.