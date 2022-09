Mehrkosten «Fehler der ehemaligen Bauleitung»: Sanierung des Wittenbacher Feuerwehrdepots wird fast eine halbe Million Franken teurer Seit Anfang Jahr wird das Feuerwehrdepot in Wittenbach saniert und erneuert. Nun kommt es zu Mehrkosten von 430’000 Franken. Grund für diese sind nebst der Materialpreisteuerung auch Verfehlungen der ehemaligen Bauleitung. Die Gemeinde befindet sich derzeit in einem Rechtsverfahren. Perrine Woodtli 19.09.2022, 05.00 Uhr

So soll das Feuerwehrdepot nach dem Umbau aussehen, wenn es um zwei Stockwerke erweitert wurde. Visualisierung: PD

Über 30 Jahre alt ist das Feuerwehrdepot in Wittenbach. Weil es nicht mehr auf dem neusten Stand ist und es an Platz für Material, Fahrzeuge und Ausbildungsräume fehlt, wird das Gebäude an der Hofenstrasse seit vergangenem Februar saniert und erneuert. 2020 sagten die Wittenbacher Stimmberechtigten Ja zum 2,2 Millionen Franken hohen Kredit. Nun, knapp acht Monate nach dem Spatenstich, ist klar, dass dieser Betrag nicht ausreichen wird.