Mehr Zug für die Region, ein Teil der Stadt St.Gallen bleibt jedoch abgehängt – Bahnausbau bringt nicht nur mehr Verbindungen Der Bahnausbauschritt 2035 bringt der Stadt St.Gallen diverse Verbesserungen. Das Hauptproblem der S-Bahn bleibt aber ungelöst. David Gadze 13.05.2020, 05.00 Uhr

Der St.Galler Hauptbahnhof ist ab 2035 ein Vollknoten. Die Gallusstadt rückt dann näher an Zürich. Bild: Urs Bucher

Es ist zwar noch ein langer Weg dorthin, aber die Weichen sind bereits gestellt: Der Bahnausbauschritt 2035, für den der Bund in den kommenden 15 Jahren insgesamt knapp 13 Milliarden Franken ausgibt, bringt der Stadt St.Gallen und der Region diverse Verbesserungen im Fern- sowie im Regionalverkehr. Vor allem die Anbindung der Ostschweizer Metropole an Zürich wird besser und schneller. Zudem wird der St.Galler Hauptbahnhof zu einem Vollknoten ausgebaut. Das heisst, dass die Fernverkehrszüge einen sauberen Takt mit sauberen Anschlüssen an die S-Bahn haben.

Voraussetzung für den Vollknoten ist der Bau des Brüttener Tunnels zwischen Winterthur und Bassersdorf beziehungsweise Dietlikon. Das rund zwei Milliarden Franken teure Projekt ist ebenfalls Bestandteil des Bahnausbauschritts und soll bis 2035 fertiggestellt sein. Dank des Tunnels verkürzt sich die Fahrzeit in jenem Abschnitt.

Zürich ist dann mit der schnellsten Verbindung innert 52 Minuten erreichbar statt wie heute in 62 Minuten. Allein mit der Verbindung über Wallisellen – also ohne den Umweg über Zürich Flughafen – sei diese Zeitersparnis nicht möglich, sagt Patrick Ruggli, Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen. Spätestens ab 2035 sollen die schnellen Züge durchgehend verkehren und nicht wie heute bloss während der Hauptverkehrszeiten.

Planung für Verlängerung des Gleises 7 hat begonnen

Etwas früher könnte es zu Verbesserungen in Richtung Osten kommen. Die Anpassung des Ostkopfs des St.Galler Hauptbahnhofs ist ebenfalls im Bahnausbauschritt 2035 enthalten. Sie beinhaltet die Verlängerung des Gleises 7, das heute ein Stumpengleis ist, in Richtung Rosenbergtunnel sowie weitere Anpassungen an den Gleisanlagen. Dadurch können künftig auf der Ostseite des Hauptbahnhofs Züge gleichzeitig ein- und ausfahren. Die SBB haben gemäss Ruggli die Planung bereits aufgenommen und werden demnächst das Gespräch mit der Stadt und dem Kanton suchen. Denn für die Verlängerung des Gleises 7 muss die Rosenbergstrasse nordwärts verschoben werden.

Bis zur Fertigstellung des Ostkopfs gibt es allerdings auch Verschlechterungen: Da ab Ende 2021 stündlich ein Fernverkehrszug aus Zürich bis nach Rorschach weiter fährt, kommt es zu Konflikten mit der S-Bahn zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof St.Fiden. Deshalb wird die S82 zwischen St.Gallen und Wittenbach ab Ende 2021 nur noch einmal pro Stunde fahren statt wie bisher halbstündlich in der Hauptverkehrszeit. Die Situation werde sich erst wieder verbessern, wenn der Ostkopf fertig ausgebaut sein wird, sagt Ruggli. Dies soll ungefähr bis 2030 geschehen.

Kein Viertelstundentakt für die S-Bahn in absehbarer Zeit

Der grösste Mangel im städtischen Regionalverkehr bleibt jedoch aller Voraussicht nach über 2035 hinaus bestehen: Der Viertelstundentakt zwischen St.Gallen und Gossau – also an den Stadtbahnhöfen Winkeln und Bruggen – ist im Ausbauschritt 2035 nicht enthalten.

Ab Ende dieses Jahres halten in Bruggen zwar wieder vier statt zwei S-Bahnen pro Stunde und Richtung, sie fahren aber um sechs Minuten versetzt zueinander. In Winkeln sieht es gleich aus. An diesem Zustand dürfte sich in absehbarer Zeit nichts ändern, weil die Trassen im Korridor zwischen St.Gallen und Gossau komplett ausgelastet sind, sagt Ruggli – unter anderem auch wegen der Einführung des Viertelstundentakts zwischen St.Gallen und Wil.

«Die Forderung eines Viertelstundentakts im Fürstenland, die der Kanton umgesetzt hat, widerspricht jener der Stadt, die ebenfalls einen Viertelstundentakt möchte.»

Stadt fordert Überarbeitung der Pläne

Für den Stadtrat ist das «nicht akzeptabel», er fordert vom Kanton eine Überarbeitung der Ausbaupläne (siehe Zweittext). Patrick Ruggli betont, dass der Kanton andere Lösungen prüfe, etwa einen Zehn-Minuten-Takt. Ob dieser infrastrukturell und finanziell realisierbar sei, sei jedoch höchst fraglich. Der Kanton werde bis Ende 2022 beim Bund erneut eine Eingabe für ein drittes Gleis zwischen St.Gallen und Gossau machen. «Auch wir wollen den Viertelstundentakt in diesem Abschnitt.»

Immerhin wird spätestens ab 2035 der Viertelstundentakt zwischen Herisau, St.Gallen und Wittenbach eingeführt. Somit wird der Bahnhof Haggen wieder über den Viertelstundentakt verfügen. Allenfalls sei diese Verbesserung schon früher möglich, sagt Ruggli.