Mehr Velos, ÖV und Bäume statt Autos in der Stadt St.Gallen: Initiative will, dass Strassen um zehn Prozent schrumpfen – zulasten der Autofahrer Daran dürften Autofahrer keine Freude haben: Die nationale Organisation Umverkehr lanciert zwei Initiativen. Die eine fordert mehr Platz für ÖV, Velos und Fussgänger, die andere mehr Grün. David Gadze 21.05.2020, 19.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wo heute Autos das Strassenbild dominieren, sollen künftig Velofahrer, Busse und Fussgänger mehr Raum erhalten. Michel Canonica

Die Strassen in der Stadt St.Gallen sollen schrumpfen – zumindest jene Bereiche, wo heute Autos fahren. Dort soll es künftig mehr Platz für Busse, Velos, Fussgänger und Grünflächen mit Bäumen geben. Das verlangen die Stadtklima-Initiativen der nationalen Organisation Umverkehr. Diese hat sie am Montag der Stadtkanzlei zur Prüfung eingereicht. In Zürich, Bern, Basel, Winterthur und Genf hat Umverkehr dasselbe vor.

Konkret geht es darum, innert zehn Jahren insgesamt zehn Prozent der Strassenflächen umzuwandeln. Die «Initiative für eine zukunftsfähige Mobilität» (Zukunfts-Initiative) will sie zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs – also für Velos und Fussgänger – umgestalten, während die «Initiative für ein gesundes Stadtklima» (Gute-Luft-Initiative) den Grünflächenanteil erhöhen will. Diese zehn Prozent sollen auf den gesamten Strassenanteil einer Stadt entfallen, nicht auf jede Strasse einzeln.

So grau sieht die Speicherstrasse in Richtung St.Georgen in St.Gallen heute aus. PD

Bürgerliche Initiative scheitert krachend an der Urne

Vor zehn Jahren hatte Umverkehr in St.Gallen als erster Schweizer Stadt die Städte-­Initiative gewonnen. Diese ­verlangt, dass das Verkehrswachstum künftig über den öffentlichen Verkehr und den Lang­sam­verkehr erfolgen muss. Das bedeutet für den motorisierten Individualverkehr eine Begrenzung. Ein Versuch der bürgerlichen Parteien, die Städte-Initiative mit der Mobilitäts-Initiative wieder rückgängig zu machen, scheiterte im März 2018 krachend an der Urne.

So grün sieht sie in einer Visualisierung der Organisation Umverkehr aus. Visualisierung: PD

Den Autofahrern das Autofahren nicht verbieten

Nun geht Umverkehr also noch weiter. In der Schweiz sei der Verkehr für einen Drittel der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich, heisst es auf der Website. «Die Schweizer Klimaziele werden voraussichtlich wegen des Verkehrs verfehlt. Darum braucht es Lösungen», sagt Daniel Costantino, Kampagnenleiter von Umverkehr.

Daniel Costantino, Kampagnenleiter von Umverkehr. PD

Das bedeutet, dass dem motorisierten Individualverkehr weniger Platz zur Verfügung stehen soll als heute. Grössere Umgestaltungen des Strassenraums sind aufgrund der Massgabe, dass die gesamte Verkehrsfläche einer Stadt zählt, zwar nicht zu erwarten, insbesondere nicht in der Innenstadt, wo der Platz für die verschiedenen Verkehrsmittel ohnehin knapp ist. Aber eine Annahme der Zukunfts-Initiative dürfte für die Autofahrer allemal spürbar sein. Aus Sicht von Umverkehr wäre es jedenfalls eine weitere Massnahme zur Verkehrsvermeidung. Costantino sagt:

«Wenn nur jene mit dem Auto fahren, die wirklich darauf angewiesen sind, können wir Stau, Lärm und Treibhausgase deutlich reduzieren.»

Auf St.Gallens Strassen solle der Bereich für die Autos verkleinert werden, fordert die Initiative. Michel Canonica

Will Umverkehr also den Autofahrern das Autofahren verbieten? Costantino verneint. Es gehe auch nicht darum, sie zu bevormunden. Sondern darum, ökologischere und platzsparendere Verkehrsmittel wie Bus oder Velo attraktiver zu machen. Mit der Plafonierung des motorisierten Individualverkehrs allein sei es nicht getan.

Leere Parkplätze in Tiefgaragen

Costantino führt als Beispiel die Parkplatzerstellungspflicht bei Neubauten von Mehrfamilienhäusern an. Viele der Parkplätze in den Tiefgaragen stünden leer, weil die Anwohner ihre Autos lieber auf den günstigeren Parkplätzen in der Blauen Zone abstellten. Dadurch würden die Autos selbst dann Platz wegnehmen, wenn sie abgestellt seien.

«Wenn man diese Parkplätze beispielsweise zu Gunsten von Velospuren aufheben würde, könnte man sowohl die Infrastruktur als auch die Sicherheit für Velofahrer verbessern.»

Eine solche Reduktion sei möglich, da ohnehin immer mehr Haushalte kein Auto hätten. Und das Ziel müsse sein, Trends wie Carsharing sowie den Umstieg auf Velo und Bus zu fördern.

Weniger Hitze dank mehr Bäumen

Bei der Gute-Luft-Initiative gehe es insbesondere darum, eine griffige, weil quantifizierte Massnahme gegen die Überhitzung der Städte während der Sommermonate zu schaffen. Dies sei gerade in grösseren Städten ein dringliches Problem, das sich in den vergangenen Jahren verschärft habe. Denn die fehlende Abkühlung führe zu einem steigenden gesundheitlichen Risiko, gerade für ältere Personen, sagt Costantino. «Die Städte haben die Pflicht, ihre Bevölkerung davor zu schützen.» Eine Temperaturreduktion sei unter anderem über zusätzliche Grünflächen mit Bäumen erreichbar. Diese dürften gemäss Costantino vor allem Quartierstrassen betreffen und nicht Hauptachsen. Inwieweit die Gute-Luft-Initiative damit das Problem der Hitzeinseln in der Innenstadt wirklich lösen kann, bleibt also fraglich. Costantino hält jedoch fest, dass Gemeindestrassen einen Grossteil der Strassenfläche ausmachen und Bäume sehr lokal für Abkühlung sorgen.

Umverkehr lässt es in beiden Initiativen offen, wie die Städte diese Reduktion der Strassenflächen für den motorisierten Individualverkehr von zehn Prozent erreichen sollen. «Sie wissen selbst am besten, wo die Hotspots sind und wo welche Umwandlung möglich ist», sagt Costantino. Klar sei aber, dass die zusätzlichen Flächen für ÖV und Langsamverkehr nicht zu Lasten des Grünraums gehen dürften und umgekehrt.

Solche Fragen werden spätestens im Abstimmungskampf zu Diskussionen führen. In St.Gallen will Umverkehr allenfalls noch diesen Spätsommer mit der Unterschriftensammlung für die Stadtklima-Initiativen beginnen.

www.umverkehr.ch/ stadtklima-initiativen