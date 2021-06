Mehr Platz für Fussgänger in Altenrhein

Strassensanierung Tiefbauamt saniert Dorfstrasse in Altenrhein: Mehr Platz für Fussgänger und Velofahrer Am kommenden Montag starten die Bauarbeiten an der Dorfstrasse in Altenrhein. Der vom kantonalen Tiefbauamt realisierte, kombinierte Geh- und Radweg wird dreieinhalb Meter breit sein und an den Bodenseeradweges angegliedert. Eine neue Bushaltestelle samt Velounterstand ist ebenfalls vorgesehen. Rudolf Hirtl 03.06.2021, 16.44 Uhr

Beim Abzweiger Dorfstrasss/Flughafenstrasse wird eine neue Bushaltestelle mit Velounterstand und Wartehäuschen realisiert. Bild: Rudolf Hirtl

In Rorschach werden Hauptstrasse und Churerstrasse saniert und neu gestaltet, in Goldach laufen die Sanierungsarbeiten an der Rietbergstrasse und in Horn wird an der Seestrasse gearbeitet. Nun kommt in der Region Rorschach eine weitere Strassenbaustelle dazu. Das kantonale Tiefbauamt saniert nämlich ab Anfang kommender Woche die Dorfstrasse in Altenrhein. Diese bleibt während der Bauzeit mit gewissen Einschränkungen befahrbar.