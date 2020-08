Mehr Menschen bedeuten mehr Abwasser: 20 Millionen Franken für die Erweiterung und Modernisierung der ARA Au in St.Gallen Teufen, Stein und Hundwil wollen ihre Abwässer in Zukunft der Abwasserreinigungsanlage Au in St.Gallen zuführen. Aus diesem Grund wird die Anlage erweitert und modernisiert. Kostenpunkt: 20 Millionen Franken. Knapp 40 Prozent davon zahlt die Stadt St.Gallen. Daniel Wirth 07.08.2020, 11.20 Uhr

Die Abwasserreinigungsanlage Au im Sittertobel. Hannes Thalmann

Die drei Ausserrhoder Gemeinden Teufen, Stein und Hundwil planen, ihre Abwässer in Zukunft der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Au im Sittertobel in St. Gallen zuzuführen. Aus diesem Grund und in Anbetracht des erwarteten Bevölkerungswachstums in der Region soll die Kapazität der ARA Au erhöht werden, wie Entsorgung St.Gallen am Freitag mitteilte.