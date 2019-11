Der öffentliche Raum in der Stadt St.Gallen soll zukünftig einfacher kommerziell genutzt werden können. Per 1. Januar 2020 wird daher ein zweijähriger Pilotversuch gestartet. Die neue Bewilligungspraxis ermöglicht kommerzielle Aktivitäten vor Läden und Gastronomiebetrieben sowie auf bestimmten Plätzen.

Mehr kommerzielle Nutzung im öffentlichen Raum – die St.Galler Innenstadt soll lebendiger werden Der öffentliche Raum in der Stadt St.Gallen soll zukünftig einfacher kommerziell genutzt werden können. Per 1. Januar 2020 wird daher ein zweijähriger Pilotversuch gestartet. Die neue Bewilligungspraxis ermöglicht kommerzielle Aktivitäten vor Läden und Gastronomiebetrieben sowie auf bestimmten Plätzen.

Was ist im öffentlichen Raum in St.Gallen möglich und was nicht? Unter anderem die Oldtimer-Rallye im vergangenen Juni gab zu Diskussionen Anlass. (Bild: pd)

(pd/bro) Die Oldtimer-Rallye diesen Sommer löste in der Stadt heftige Diskussionen aus – was ist im öffentlichen Raum erlaubt, was nicht? Bereits zuvor sorgten Diskussionen über die Nutzung des öffentlichen Raumes in der Gallusstadt für rote Köpfe. Am Mittwoch hat der St.Galler Stadtrat nun mitgeteilt, dass der öffentlicher Raum künftig breiter genutzt werden soll, auch von kommerziellen Anbieterinnen und Anbietern. Der Stadtrat hat nun verschiedene Massnahmen beschlossen.

Zweijähriger Pilotversuch

Im Rahmen eines zweijährigen Pilotversuches können laut Stadtrat auf den öffentlichen Flächen vor Ladengeschäften und Gastwirtschaften vermehrt kommerzielle Aktionen stattfinden. Er schreibt:

«Jedes Geschäft kann diese Möglichkeit maximal vier Mal pro Jahr nutzen, und vor jedem Gebäude mit mehreren Ladengeschäften kann maximal acht Mal pro Jahr eine solche Aktivität stattfinden.»

Für diese kommerzielle Nutzung des öffentlichen Raumes bestehen weitere Auflagen, heisst es weiter. So dürfen etwa keine fixen Bauten aufgestellt, die Nachbargeschäfte nicht übermässig gestört und der Verkehrsfluss nicht behindert werden.

Zudem sollen – ebenfalls im Rahmen dieses Pilotversuchs – kommerzielle Aktionen an vier definierten Standorten möglich sein: auf dem Vadianplatz, auf dem Platz vor der Hauptpost, auf dem Platz vor der Post Brühltor und auf dem Marktplatz. Diese vier Aktionsplätze werden gemäss Stadtrat von Montag bis Freitag für kommerzielle Aktivitäten wie etwa Sampling, Verkaufsaktionen oder Werbung zur Verfügung gestellt, in der übrigen Zeit stehen nichtkommerzielle Nutzungen im Vordergrund.

Gebührentarif per Januar angepasst

Jede Gesuchstellerin beziehungsweise jeder Gesuchsteller könne maximal zwei Aktionstage pro Jahr beanspruchen. Beim Marktplatz sei eine Nutzung nur ausserhalb der Marktzeiten möglich. Mit diesen Rahmenbedingungen sei sichergestellt, dass die zentralen Plätze in der Innenstadt weiterhin für nichtkommerzielle Aktionen zur Verfügung stehen.

Mittels Merk- und Informationsblättern auf der Website werde die Stadtpolizei über die neuen Bewilligungsformen und Meldepflichten detailliert informieren. Zudem sollen die Merk- und Informationsblätter Anfang 2020 dem Versand neuer Bewilligungen beigelegt werden. Da eine solche kommerzielle Nutzung laut Stadtrat bislang nicht vorgesehen war, wird per 1. Januar 2020 der Gebührentarif der Stadtpolizei entsprechend angepasst.

Grossveranstaltungen auf öffentlichem Grund

Eine weitere Neuerung betrifft Grossveranstaltungen mit kommerziellem Charakter, die auf öffentlichem Grund ebenfalls ermöglicht werden, heisst es im Communiqué. Den Grundsatzentscheid, ob eine Veranstaltung bewilligt werden soll oder nicht, treffe der Stadtrat gestützt auf eine Empfehlung der dafür vorgesehenen dienststellenübergreifenden «Arbeitsgruppe Events», in welcher die Standortförderung den Vorsitz hat.

Die «Arbeitsgruppe Events» arbeitet gemäss Stadtrat mit einem Bewertungsraster, welcher operative und inhaltliche Kriterien prüft. Während operativ beispielsweise die Verkehrssicherheit gewährleistet sein müsse, soll eine Grossveranstaltung zudem auch inhaltlich im Sinne der stadträtlichen Vision zu St.Gallen passen.

Am heute bereits geltenden Bewilligungsverfahren hält der Stadtrat fest, teilt er mit. Von der angepassten Bewilligungspraxis erhoffe er sich eine Belebung für Gewerbe sowie Innenstadt. Damit komme er einem Wunsch aus dem Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt» nach.