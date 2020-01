«Mehr Belastung durch Elektrosmog für Menschen, Tiere und die Umwelt»: Demonstranten fordern in St.Gallen einen Marschhalt von 5G Am Internationalen Protesttag gegen die Einführung von 5G sind am Samstag auch in St.Gallen rund 150 Mobilfunkgegner durch die Altstadt gezogen. In Sprechchören und auf Transparenten forderten sie, 5G zu stoppen, «für uns und unsere Umwelt». Marion Loher 25.01.2020, 19.08 Uhr

Trotz eisig-kaltem Winterwetter hatten sich am Samstag etwa 150 Personen auf dem Blumenbergplatz versammelt, um gemeinsam gegen die Einführung der neuen Mobilfunktechnologie 5G zu demonstrieren. Und sie waren gut vorbereitet: Sie hatten Plakate gemalt, Sprechgesänge einstudiert und Flyer gedruckt. «Das Thema ist aktuell wie nie», sagte eine Teilnehmerin.

«Wir müssen jetzt aufstehen und uns dagegen wehren, bevor die Schäden noch grössere Dimensionen annehmen.»

Die St.Galler Kundgebung war keine Einzelaktion, sondern Teil einer internationalen Bewegung. Schweizweit haben in 15 weiteren Städten wie Zürich, Bern und Basel Protestaktionen stattgefunden. Jene in St. Gallen war von der IG Mobilfunk mit Mass organisiert worden. Die IG setzt sich für eine Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt und der Umgebung in Bezug auf die Belastung durch Mobilfunktechnologien ein. Ihr Präsident Hansueli Stettler sagte zu Beginn der Kundgebung: «5G ist eindeutig zu viel. Die neue Technologie bedeutet punktuell stärkere Antennen und damit mehr Belastung durch Elektrosmog für Menschen, Tiere und die Umwelt.» 5G diene weniger den Menschen als vielmehr dem Sammeln von Daten und der Überwachung.

Die «neuralgischen» Orte

Insbesondere im innerstädtischen Bereich sei die Belastung «extrem hoch», sagte er. «Gerade jetzt und hier auf dem Blumenbergplatz, wo wir stehen, sind wir den Strahlen ausgesetzt.» Deshalb trage er immer einen Abschirmhelm, fügte Stettler an. Wo es in St.Gallen seiner Meinung nach weitere «neuralgische» Punkte gibt, zeigte er den Demonstrierenden auf dem Protestrundgang durch die Altstadt. So beispielsweise beim Vadian-Denkmal. «Die beiden sibirischen Linden zur rechten und zur linken Seite des Vadians werden von den Antennen auf dem Amtshaus und dem Bankgebäude bestrahlt, und das seit Jahren. Sie sterben immer mehr ab, jedes Jahr um etwa eine Handbreite», sagte Stettler.

Als weitere «Hotspots» bezeichnete er den Bärenplatz, wo es auf einigen Gebäuden «Acht-Milliwatt-Antennen» gebe, den Bahnhofsbereich und die Rondelle bei der Lokremise. «Hier ist die Belastung sehr hoch, da die Glasscheiben die Strahlen der umliegenden Antennen reflektieren», sagte Stettler und hielt, als Beweis, das Mikrofon an sein mitgebrachtes Messgerät. «Jemandem mit Herzproblemen würde ich nicht empfehlen, sich hier lange aufzuhalten.»

Auf dem Weg zurück zum Blumenbergplatz machte er die Protestteilnehmerinnen und -teilnehmer auf den Mammutbaum an der Rosenbergstrasse, vis-à-vis der Villa Wiesental aufmerksam. «Der Baum ist etwa 130 Jahre alt und vor allem im Frühling sind die Schäden in der Baumkrone, in dem Teil, der nicht durch die Villa geschützt ist, deutlich sichtbar. Die Äste sind geschwächt und verkümmern langsam.» Dies seien die Auswirkungen der jahrelangen Strahlenbelastung durch die Antenne auf dem «St. Leopard»-Gebäude.

Vorsorglicher Schutz gefordert

Auf dem Rundgang durch die Altstadt machten die Demonstrierenden lautstark auf ihr Anliegen aufmerksam und skandierten immer wieder Parolen wie «Mensch und Umwelt schützen – stoppt 5G» oder «Wir sind keine Versuchskaninchen – stoppt 5G». Mit der Protestaktion forderten sie gemäss Hansueli Stettler einen vorsorglichen Schutz der Bevölkerung von heute und der Generationen von Morgen und damit einen Marschhalt von 5G. « Wir tragen Verantwortung – nicht nur gegenüber uns Menschen, sondern auch gegenüber den Tieren und unserem Planeten», sagte ein Teilnehmer.