«Mehr als zufrieden»: 6'000 Nutzer, 30'000 Fahrten – so ist der Anbieter mit den E-Trottinette in St.Gallen gestartet Seit gut zwei Monaten kann man in St.Gallen E-Scooter des deutschen Unternehmens Tier ausleihen. Zu Beginn hiess es, Ende Oktober würden die Trottinette für den Winter eingesammelt. Das geschieht nun nicht – zumindest vorerst. Marlen Hämmerli 20.10.2020, 17.00 Uhr

Ein E-Scooter der Firma Tier: Der Anbieter ist seit Mitte August in St.Gallen aktiv. Bild: Tobias Garcia

Manche Velofahrerin, mancher Velofahrer ist bereits auf den Bus umgestiegen. Denn die Temperaturen fallen, der Winter naht. Damit sollen auch die E-Trottinette des Unternehmens Tier wieder von den St.Galler Strassen verschwinden. Von März bis Ende Oktober stünden die E-Scooter zum Ausleihen parat, hiess es bei der Einführung im Juli.

Während die Trottinette in allen anderen Städten das ganze Jahr über herumstehen, werden sie in St.Gallen eingesammelt. Der Grund: Im Winter könnten sie die Schneeräumung behindern.

Jetzt aber die Kehrtwende: Die E-Trottis werden voraussichtlich auch nach dem 31. Oktober in den Strassen und Gassen St.Gallens stehen. Zum einen ist kein Schnee in Sicht. Viel eher ist Regen angesagt. Zum andern hat sich Tier inzwischen auf eine andere Lösung mit der Stadt St.Gallen geeinigt.

Innert 24 Stunden könnten die Trottis verschwinden

Tier wird die E-Scooter während den Wintermonaten weiterhin bereitstellen – bis die Stadtpolizei St.Gallen um die Einsammlung bittet. Dann werden alle Trottis innert 24 Stunden von den Strassen entfernt. «Diese Lösung stellt sicher, dass die Arbeit des Winterdienstes zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt wird», sagt Daniel Fuchs-Bauer, der Marketingmanager von Tier. Sind die Strassen eisig oder mit viel Schnee bedeckt, wird Tier die Trottinette vorübergehend einsammeln. Und was, wenn kaum noch Leute die Trottis nutzen, weil es ihnen zu kalt ist? «Wir machen die Verfügbarkeit unseres Betriebes niemals von der Nutzung abhängig.»

Daniel Fuchs-Bauer zeigt sich zufrieden mit den ersten Monaten in St.Gallen:

«Die Grundvoraussetzungen in St.Gallen sind sehr gut.»

Die nötige Infrastruktur sei vorhanden und die Leute seien offen, die Flitzer auszuprobieren. Zudem sei die Zusammenarbeit mit der Stadt St.Gallen konstruktiv, die ihren Bürgerinnen und Bürgern neue Verkehrsmittel zur Verfügung stellen wolle. «All dies führt dazu, dass wir mit dem bisherigen Ergebnis mehr als zufrieden sein können.»

Die Helmboxen sind ein Novum

Das Berliner Unternehmen hat zwar Mitte August in St.Gallen gestartet. Aber erst etwa Mitte September standen alle 300 Trottinette bereit. «Wir haben die Aufstockung über einen Monat verteilt, um sicherzustellen, dass jedes E-Trottinett über eine einwandfrei funktionierende Helmbox verfügt», sagt Fuchs-Bauer. Die Helmboxen werden in St.Gallen zum ersten Mal überhaupt eingesetzt. In ihnen liegt jeweils ein faltbarer Helm und ein Einweghaarnetz, was die Hygiene in Coronazeiten erhöhen soll.

E-Trottinette stehen aufgereiht auf dem Trottoir. Bei der Ausschreibung der Bewilligung lautete eine Bedingung der Stadt St.Gallen, der Anbieter müsse dafür Sorge tragen, dass die Trottis nicht stören. Bild: Arthur Gamsa

Durchschnittlich werden die Trottis unter der Woche während sieben bis neun Minuten genutzt, am Wochenende beträgt die Fahrtdauer etwa zwölf Minuten. «Wie in anderen Märkten auch.» Tier ist in der Schweiz neben St.Gallen auch in Basel, Winterthur, Zug und Zürich tätig. Im ersten Monat mit allen 300 Trottis haben über 6'000 Personen eines ausgeliehen und damit mehr als 30'000 Fahrten unternommen. Das ergibt pro Person fünf Ausleihen. «Das zeigt deutlich, dass sich die Trottis schnell als Fortbewegungsmittel etablieren konnten. Nur wenige Nutzerinnen und Nutzer wollen lediglich probieren», sagt Fuchs-Bauer.

«Das stimmt uns optimistisch für die Zukunft. »

Auch Andrea Schnyder, Leiterin des St.Galler Tier-Teams, sagt: «Die Auslastung ist sehr gut und wir erhalten viele positive Rückmeldungen.» Das örtliche Team besteht aus ihr, sechs weiteren Personen und einem Mechaniker.

Die Stadtpolizei kümmert sich darum, falls es ein grösseres Problem geben sollte

Im Vorfeld war befürchtet worden, die E-Trottis würden wieder im Weg stehen und liegen, wie das während des Pilotprojekts mit dem Anbieter Voi teilweise der Fall war. Vergangenes Jahr standen in der Innenstadt von August bis Ende Oktober 100 Voi-Trottis.

Drei E-Trottinette des Anbieters Voi vor dem Neumarkt.

Bild: Benjamin Manser (5. August 2019)

Die Stadtpolizei habe wenige negative Rückmeldungen erhalten, sagt Mediensprecher Dionys Widmer auf Anfrage. «Wenn es ein grösseres Problem gäbe, würden wir uns darum kümmern. Das tun wir aber auch, wenn es um andere Verkehrsmittel geht und war bisher nicht der Fall.» Ein Fazit in dem Sinne könne er nicht ziehen. «Das taten wir nach Ende des Pilotprojekts. Die Stadt hat aber inzwischen die Einführung der E-Trottinette beschlossen.»

Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Im Stadtmelder, einer städtischen Onlineplattform für Beschwerden aller Art, gab es eine Handvoll Einträge. In einer meldete jemand ein Trotti, dass in der Steinach gelandet ist:

Bei der «Rettung» musste die Feuerwehr St.Gallen helfen.

Eine Bedingung für den Zuschlag der Stadt war ein aktives Beschwerdemanagement. Selbstverständlich habe es Reklamationen gegeben, sagt Fuchs-Bauer. «So wie bei jedem anderen Unternehmen auch.»

Am häufigsten beschweren sich Personen wegen Trottinetten, die nicht ideal parkiert sind. Die zum Beispiel mitten auf dem Trottoir oder auf einem Privatgrundstück stehen. Um dem vorzubeugen hat das Team in St.Gallen sogenannte Street Patrols eingeführt: Zwei Frauen patrouillieren mit E-Scootern die St.Galler Strassen und parkieren Trottis korrekt. «Wir erhalten maximal ein bis zwei Reklamationen pro Woche», sagt Andrea Schnyder.

Andrea Schnyder, Leiterin des Tier-Teams in St.Gallen Bild: PD

Die Trottinette stehen auch nachts auf den Trottoirs und in den Gassen

Die E-Scooter werden – anders als während der Versuchsphase – nicht jeden Abend eingesammelt. Die 300 Trottis stehen durchgehend auf der Strasse. «Das hat mehrere Vorteile», sagt Fuchs-Bauer. Die Trottis sind rund um die Uhr verfügbar, also auch dann, wenn keine Busse und Züge mehr fahren. Ausserdem reduziere dieses Vorgehen den Verkehr und damit den CO 2 -Ausstoss.

Tier lädt die Akkus nach eigenen Angaben mit Öko-Strom. Eine Software ermittelt dann die optimale Route für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese wechseln vor Ort lediglich die Batterie der E-Scooter aus und kontrollierten das Trotti auf Mängel. Bei Bedarf werden die Trottis in der Werkstatt genauer inspiziert und repariert.

Tier erhält übrigens keine finanzielle Unterstützung von der Stadt. Der Anbieter zahlt für die zweijährige Bewilligungsdauer vielmehr eine Gebühr. Diese beträgt 10'000 Franken. Hinzukommen 5'000 Franken jährlich für den Betriebsaufwand der Stadt St.Gallen.