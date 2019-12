Bummelsonntag, Klauseinzug, Adventskonzerte: Das Wochenende in Rorschach wird weihnachtlich Klauseinzug, Bummelsonntag und Adventskonzerte­ – am Wochenende stimmt Rorschach auf Weihnachten ein. Sina Walser 05.12.2019, 09.25 Uhr

An der Hauptstrasse findet man am Sonntag Verpflegung aller Art. Jolanda Riedener (2018)

Beleuchtete Strassen und Häuser, Zimtduft, Männer in roten Umhängen und ein wärmender Glühwein; am Wochenende lockt dieses Ambiente viele Besuchende in die Innenstadt von Rorschach. Am Samstagabend wird die Hafenstadt von 62 Samikläusen heimgesucht. «Viele der Kläuse sind aus Rorschach, manche sind aber auch Heimweh-Rorschacher», sagt Ruedi Mohler, einer der Gründer des Klauseinzugs. Er organisiert ihn bereits zum 14. Mal mit.

Schwer beladen mit Nüssen, Mandarinen, Grittibänzen und Biberli ziehen die Kläuse beim Bodan ein und laufen der Hauptstrasse entlang bis zum Lindenplatz, heisst es laut Mohler. «Am Lindenplatz werden die Kinder durch ein kreatives Klaussprüchli nochmals mit Leckereien belohnt.»

Autofreie Strassen werden zur Einkaufsmeile

Neben den Kläusen kommen dieses Jahr wieder über 50 Aussteller für den Bummelsonntag nach Rorschach. «Beim Marktplatz und in der Neugasse befinden sich die Marktstände, während an der autofreien Hauptstrasse für Verpflegung aller Art gesorgt ist», sagt Debora Angehrn.

Sie ist seit diesem Jahr die neue Organisatorin des Bummelsonntags. «Mein Vorgänger Stefan Hafner hat die Aufgabe abgegeben, da es durch seine Eventfirma zeitlich nicht mehr aufgegangen ist», sagt Angehrn. Ob sie die Organisation weiterführe, wisse sie noch nicht. Sie werde weiterhin am Bummelsonntag beteiligt sein, ob sie die Leitung jedoch nächstes Jahr wieder übernehme, sei noch unklar.

Knapp 48 Geschäfte haben zum Weihnachtsmarkt ebenfalls geöffnet und ermöglichen ein kurzes Aufwärmen beim Bummeln. «Zusätzlich wird der Weihnachtsmarkt an verschiedenen Orten vom Alphornbläserverein Rorschacherberg musikalisch begleitet», sagt die Organisatorin. Leider gebe es dieses Jahr den Kinderhort nicht mehr, da sie keine nahen Räumlichkeiten gefunden hätten, sagt Debora Angehrn. Doch an der Hauptstrasse werde es ein Kinderprogramm geben.

Vintage-Kleider und feurige Melodien

Wer sich am Vortag schon auf das Geschenke kaufen und die Mode einstimmen will, kann dies im Forum Würth in Rorschach tun. Dort werden in drei Modeschauen die Kleider der Swiss Textile Collection präsentiert. Neben der Modeschau findet auch ein Vintage Verkauf von klassischen Kleidern statt.

Zur Entlastung der schwer beladenen Arme und der müden Beine finden gegen Ende des Sonntags noch zwei Konzerte statt. Die Musikschule Rorschach-Rorschacherberg spielt um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche. Diese bieten ein abwechslungsreiches Instrumental- und Gesangsprogramm mit Weihnachtsliedern an. Um 17 Uhr spielt die Stadtharmonie Eintracht in der Kolumbanskirche. Die Harmonie bringt aber keine Weihnachtsstimmung in die Kirche, sondern spielt unter dem Motto «Danzón» feurige Melodien von spanischen, portugiesischen und lateinamerikanischen Komponisten.

Advent in Thal und Goldach In Thal verwandelt sich der Vorplatz des evangelischen Kirchgemeindehauses am Samstag, 7. Dezember, in einen Weihnachtsmarkt. Personen verschiedenster Altersklassen präsentieren ihre Bastelarbeiten oder Weihnachtsgeschenke. Der Markt ist von 9 Uhr bis 12 Uhr mittags geöffnet. In der evangelischen Kirche in Goldach findet am Sonntag das Adventssingen des Goldacher Sängerbunds zusammen mit dem Verein Jodler am See statt. Sie singen unter der Leitung von Christoph Schöneberger und Stefan Rüthemann. Danach laden die Sänger zu Punsch und Hauskonfekt ein. (siw)