Der Psychologe Julien Tekombo eröffnet in Kamerun eine Klinik

Medizin «Der interkulturelle Austausch ist essenziell»: Der St.Galler Psychologe Julien Tekombo eröffnet in Kamerun eine Klinik Julien Tekombo ist in Kamerun geboren, hat unter anderem in den USA studiert und führt eine Praxis für Psychologie in St.Gallen. Im Februar eröffnete er mithilfe von internationalen Kooperationspartnern eine Klinik in Kamerun. Samantha Wanjiru Jetzt kommentieren 20.03.2023, 05.00 Uhr

Julien Gnipieven Tekombo öffnete im Februar eine Klinik in Kamerun. Bild: PD

Seine Kindheitserlebnisse prägten seine Karrierewünsche - Julien Gnipieven Tekombo wuchs den grössten Teil seines Lebens in seinem Geburtsland Kamerun auf. Schon von Kindesbeinen an wusste er, dass er eines Tages Arzt sein möchte. Denn die medizinischen Ressourcen in seinem Heimatland waren knapp. «Ich sah, wie meine Verwandten an Kleinigkeiten verstarben», sagt er.

Nach einem langjährigen Medizinstudium und Praxiserfahrung in den Bereichen Neurologie und Psychiatrie erfüllte er sich dieses Jahr nun diesen Kindheitswunsch. Am 22. Februar eröffnete er das Zentrum für Allgemeinmedizin und Chirurgie «Centre Médical Dr. Gnipieven Tekombo». Doch von der Vision bis zur Umsetzung brauchte es viel Ausdauervermögen.

Rund 100 Personen halfen bei der Umsetzung

Julien Tekombo ist als Arzt und Philantrop ein viel beschäftigter Mann. «Mein Handy ist die ganze Zeit am Klingeln», sagt er. In seiner Praxis für Psychiatrie und Psychologie im Heiligkreuz-Quartier in St.Gallen behandelt er mehrere Patientinnen und Patienten am Tag. Nebenbei kümmert sich der Familienvater um seine beiden Stiftungen. Die «Gnipieven Tekombo Foundation» gründete er 2020 in Deutschland. Seine Schweizer Stiftung «Centre Médical Dr. Gnipieven Tekombo» gründete er 2018.

Mit den Stiftungen verfolgt er das Ziel, ein internationales medizinisches Netzwerk zwischen Afrika und Europa aufzubauen. «Ich hatte das Glück, in New York, Heidelberg und Basel zu studieren», sagt Tekombo. Vom interkulturellen Wissensaustausch, den er als Mediziner dadurch erhielt, profitierte er im Laufe seines Karrierewegs. Um zukünftige Ärztinnen und Ärzten einen einfacheren Zugang zu weltweitem medizinischem Wissen zu ermöglichen, widmete er sich in den letzten Jahren dem Aufbau eines interkulturellen Netzwerks in Deutschland, der Schweiz und Kamerun.

Eine Labormitarbeiterin des «Centre Médical Dr. Gnipieven Tekombo» untersucht eine Stichprobe.

Sein erstes Vorhaben war es, in Kamerun eine Klinik zu eröffnen, die mithilfe von internationalen Kooperationspartnern eine medizinische Grundversorgung in ärmeren Gebieten des Landes ermöglicht. Dies benötigte viele Arbeitskräfte. «Ich musste erst einmal das richtige Team aufbauen, das an meine Vision glaubte und bereit dazu war, Freiwilligenarbeit zu leisten.» Um das Projekt zu verwirklichen, benötigte er Fachpersonal in den Bereichen Kommunikation, Technologie, Verwaltung, Bauwesen und der Medizin.

Tekombo mobilisierte dafür seine Arbeitskolleginnen und -kollegen, Freunde und seinen engen Verwandtschaftskreis. «Schliesslich konnte ich ein Kernteam von zehn Personen zusammenstellen, das hauptverantwortlich für die Umsetzung des Projekts war.» Vier Jahre lang arbeitete das Team mit rund 100 Personen an der Verwirklichung der Klinik. «Die Kommunikation unter den Beteiligten erfolgte in Englisch, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch und Französisch.»

Die Medizin Universitäten Basel und Zürich halfen dabei, die Klinik mit medizinischen Geräten auszustatten. Bild: PD

Zu den wichtigsten Kooperationspartnern der Stiftungen zählten die medizinischen Universitäten Basel und Zürich. Die Universitäten stellten der Klinik im Kamerun hoch entwickelte Gerätschaften für ein Bruchteil den normalen Einkaufspreis zu Verfügung. Zusätzlich arbeiteten sie mit Tekombo ein Konzept für ein internationales Austauschprogramm zwischen Studenten, Ärzten und medizinischem Personal aus. Dieses ermöglicht Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Afrika und der Schweiz, mehrere Jahre in den zwei Ländern zu verbringen.

«Ihre Auslandserfahrung wird im jeweiligen Land auch als Teil ihrer Studienzeit anerkannt», sagt Tekombo. Das Arbeiten zwischen Kulturen und Ländern sei essienziell für die medizinische Forschung. Deshalb habe die Klinik in Kamerun auch ein eigens entwickeltes IT-System, die als Datenbank für die Interkontinentale Forschung zwischen Europa und Afrika dienen soll.

1,5 Millionen Franken kostete die Klinik

Das Centre Médical Dr. Gnipieven Tekombo liegt in einem Dorf, das rund 20 Kilometer von der Hauptstadt Yaoundé entfernt ist. Mit 3200 Quadratmetern Fläche gehört das medizinische Zentrum zu den grössten in der Region. «Mit der Klinik brachten wir nicht nur die medizinische Versorgung, sondern die gesamte Infrastruktur in das Dorf.» Wasserleitungen wurden gebaut, Strassen errichtet und elektrische Leitungen gelegt. Dabei schlugen sich die Verantwortlichen vor Ort mit Schwierigkeiten herum. So gab es Verzögerungen bezüglich der nötigen Baubewilligung und Bauarbeiten wurden aufgrund der Pandemie verschoben.

Am 22. Februar fand die Eröffnungsfeier der Klinik statt. Bild: PD

Im Februar konnte die Klinik aber offiziell ihre Tore öffnen. «Bei der Eröffnungsfeier floss auch die eine oder andere Träne», sagt Tekombo. Die Gesamtkosten für den Bau und die Einrichtung beliefen sich auf rund 2 Millionen Franken. «Die wurden grösstenteils durch Spenden privat finanziert», sagt Tekombo. Für ihn sei der erfolgreiche Bau der Klinik nur der Anfang. «Ich freue mich darauf, das medizinische Netzwerk irgendwann auf ganz Afrika zu erweitern.»

Spenden Die Stiftungen sind unter folgendem Link unterstützbar: www.gnipieven-foundation.org

