Neuer Preis für Maturandinnen und Maturanden des «Friedberg»

Matura Gossauer Lebensmittelunternehmen richtet neu einen Preis für «Friedberg»-Schülerinnen und -Schüler aus Das Lebensmittelunternehmen Delico wird dieses Jahr 40 Jahr als. Aus diesem Anlass stiftet es eine neue Auszeichnung, die dem Gymnasium Friedberg zugutekommt. Rita Bolt Jetzt kommentieren 09.12.2021, 19.00 Uhr

Matthias Fürer (von links), «Friedberg»-Rektor Lukas Krejcí, Beatrice und Alex K. Fürer. Bild: Hannes Thalmann/PD

Das Gossauer Lebensmittelunternehmen Delico ruft einen neuen Preis ins Leben. Jährlich werden die besten drei Maturanden des Gymnasiums Friedberg ausgezeichnet. «Wir wollen in die Ausbildung von Wirtschaftsfachleuten investieren», sagt Matthias Fürer, CEO der Gossauer Delico AG, die den «Friedberg» beschenkt. Er hat seine schulische Ausbildung am Gymnasium Friedberg absolviert. So wie seine Brüder Damian und Alexander Fürer.