Museen am See hoffen auf Coronaerleichterungen

Massnahmen Museen am See freuen sich auf wieder mehr Besucher: Trotz Cassis-Jubel mischt sich aber auch Skepsis unter die Zuversicht Die Sammlung Würth in Rorschach würdigt Künstler Gerhard Richter zum 90. Geburtstag, im Kornhaus wird die bestehende Ausstellung erweitert und im Flieger- und Fahrzeugmuseum in Altenrhein werden die fahrenden und fliegenden Legenden aus der Garage geholt. Über die angekündigten Öffnungsschritte freuen sich die Museumsverantwortlichen, doch so ganz trauen sie dem Braten dann doch noch nicht.

Bundespräsident Ignazio Cassis hat sich optimistisch gezeigt, dass die Corona-Pandemie bald ohne drastische Massnahmen bewältigbar sein wird. Aufgehoben wären, wenn die Kantone mitspielen, ab 17. Februar die Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen oder Freizeit- und Kulturbetriebe. «Wir machen nun keinen Freudentanz wie Herr Cassis, denn Virus und Massnahmen werden uns erhalten bleiben, die Frage ist nur, in welcher Form», sagt Hermann Fuhrimann, Präsident der IG Museum im Kornhaus mit einem Schmunzeln. Selbstverständlich würden sich die Museumsverantwortlichen freuen, wenn das Kornhaus mit all seinen spür- und tastbaren Erlebnissen «normal» öffnen dürfte.

Fuhrimann spricht damit den Umstand an, dass im Rorschacher Kornhaus ein echtes Erlebnismuseum beheimatet ist. Anfassen ist bei vielen Objekten und Experimenten erwünscht, zumal diese unter anderem naturkundliche Themen vermitteln. Über 50 Studienplätze mit Mathe, Magie oder optischen Phänomenen garantieren Kurzweil für Jung und Alt. Der IG-Präsident sagt:

«Als interaktives Museum müssen wir erhöhte Sicherheitsvorgaben berücksichtigen.»

Heisst, in Zeiten von Covid-19 werden Besucherinnen und Besucher mit Handschuhen ausgestattet, um berührte Museumsobjekte nicht täglich desinfizieren zu müssen. Aber auch wenn die Massnahmen wegfallen, bleibt es bei der geplanten Saisoneröffnung vom 11. April. Dies hängt aber nicht etwa mit der Coronapandemie zusammen, sondern mit der fehlenden Heizung. Dann werden auch einige Neuerungen und Erweiterungen von bestehenden Komponenten zur Verfügung stehen. «Wir sind derzeit damit beschäftigt, die Ausstellung mit unterhaltsamen technischen, physikalischen und optischen Phänomenen zu ergänzen.»

Der teuerste zeitgenössische Maler der Welt

Im Forum Würth Rorschach ist aktuell die Hauptausstellung «Lust auf mehr» zu sehen. Sie bietet eine Entdeckungsreise durch die Kunst seit den 1960er-Jahren bis zu aktuellen, zeitgenössischen Werken. Stars wie John Baldessari, David Salle und Frank Stella bezeugen dabei die Fülle künstlerischer Ansätze, die aus den USA nach Europa strömten. Innerhalb der Ausstellung würdigt die Sammlung Würth den in Dresden geborenen Gerhard Richter, der am Mittwoch, 9. Februar, 90 Jahre alt wird. Seine Werke sind zu Trophäen und Spekulationsobjekten für Sammler rund um den Erdball geworden. Sein Bild «Domplatz, Mailand» etwa, ist bei Sotheby’s in New York für rund 29 Millionen Euro versteigert worden. Damit zementiert der Deutsche seine Stellung als teuerster lebender Maler.

Laut C. Sylvia Weber, Direktorin der Sammlung Würth, wollte sich Richter, dessen malerische Qualität unbestritten sei, nie auf einen Stil festlegen lassen. «Vielmehr ziehen sich Abstraktion und Fragen danach, was ein Bild ist, wie es entsteht und wie es sich gegenüber anderen Medien behauten kann, wie ein roter Faden durch seine Arbeit.» In Rorschach ist Richters abstraktes Bild «Nachtstück III» (1985) zu sehen.

Der Einlass ins Würth-Haus ist nur mit gültigem Zertifikat (2G) und Maske möglich. «Wir hoffen, dass wir ab dem 16. Februar alle Massnahmen aufheben können», sagt Martina Bohn, Kommunikationsverantwortliche bei der Firma Würth. Es würden zwar auch jetzt Leute die Ausstellung besuchen, auch aus dem nahen Ausland, doch die Coronahürden würden sich durch tiefere Besucherzahlen bemerkbar machen. «Besucherinnen und Besucher schätzen es sehr, dass alle unsere Ausstellungen bei freiem Eintritt zugänglich sind», sagt Martina Bohn. Bei Familien sehr beliebt sei der Skulpturengarten, wo Kinder Kunst auch angreifen dürften.

Viele Besucher ohne Zertifikat weggeschickt

Das Flieger- und Fahrzeugmuseum in Altenrhein ist derzeit Mittwoch, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr) offen. Flugzeuge und Fahrzeuge sind auf 5000 Quadratmetern verteilt, weshalb sich Besucherinnen und Besucher nicht wirklich sehr nahe kommen. Dennoch gilt auch hier Zertifikatspflicht und Maske. «Wir spüren die Coronamassnahmen gewaltig. Wir mussten, als die Omikronwelle aufkam, alle Events absagen und auch bei den Eintritten haben wir einen starken Rückgang», sagt Bernhard Vonier. Leider, so der Direktor des FFA-Museums, müssten oft auch Besucherinnen und Besucher wieder weggeschickt werden, weil sie kein gültiges Coronazertifikat hätten.

«Wir würden uns sehr freuen, wenn am 16. Februar die Massnahmen fallen und die Hoffnung lebt, dass spätestens im Sommer wieder alles normal läuft.» Ein Besuch lohne sich auch jetzt, so seien noch für kurze Zeit ein flugfähiger Hunter und die letzte einsitzige Vampire zu sehen. Ausserdem lassen historische Rolls-Royce, Rennwagen der 60er- bis 80er-Jahre sowie Dutzende Flugzeuge die Herzen der Besucherinnen und Besucher höher schlagen. Vom Auditorium kann die Wartung der museumseigenen Jets beobachtet werden.

Das Ortsmuseum Altes Öchsli in Thal bleibt vorübergehend wegen Renovierung geschlossen.