Marlot und Yoann finden einen Tresor im St.Galler Mannenweier: Welcher Schatz darin ist, will nun die Polizei herausfinden Wie aus einer Abenteuergeschichte: Zwei junge St.Geörgler stochern im schlammigen Boden des Mannenweiers – und finden einen verschlossenen Tresor. Stammt er von einem Einbruch? David Grob 30.09.2020, 19.23 Uhr

Heute Mittag hat der elfjährige Marlot Hersche (rechts) einen Tresor im Schlamm gefunden – hier posiert er mit seinem siebenjährigen Bruder Yoann. Bild: Lesereporterin

Wie aus einer Abenteuergeschichte für Kinder: Ein Bub hat heute Mittag im Mannenweier einen Tresor gefunden, wie die Stadtpolizei auf Anfrage bestätigt. Der Finder heisst Marlot Hersche, ist elf Jahre alt und wohnt in der Nähe der Drei Weieren. Eigentlich hat er im Schlamm im Mannenweier nach dem Fidgetspinner eines Freundes gesucht. Marlot erzählt:

«Bei der Suche habe ich eine Kiste im Schlamm entdeckt. Ich wollte sie umdrehen, doch sie war sehr schwer. Schliesslich gelang es mir und ich merkte, dass es ein Tresor ist. Es war sehr aufregend.»

Marlot ging nach Hause und erzählte seiner Mutter von seinem Fund. «Er sah aus wie ein Schlammmönsterchen», sagt Tamara Hersche. Sie benachrichtigten die Stadtpolizei, die mit einer Patrouille auftauchte. Marlot wartete mit seinem siebenjährigen Bruder Yoann beim Fundort und beantwortete die Fragen der Polizisten.

«Sie haben gesagt, wenn etwas Wertvolles im Safe ist, dann erhalte ich zehn Prozent davon.»

Was im Tresor wohl drin ist? Finder Marlot Hersche beobachtet die Polizisten bei ihrer Arbeit. «Der Tresor ist aus Metall und sehr schwer», sagt Marlot. Polizisten mit Handschuhen bergen den verschlossenen Tresor... ...und transportieren ihn zur genaueren Untersuchung ab. Marlot wartete mit seinem siebenjährigen Bruder Yoann beim Fundort, bis die Polizei eintraf. Die Brüder sind stolz auf den Schatz, den sie gefunden haben.

Es war ein aufregender Tag für Marlot und seinen Bruder. «Mir war gleich klar, dass der Tresor vermutlich von einem Diebstahl stammt», sagt Marlot.

Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Dieser Meinung ist auch Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen: «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Tresor Deliktgut von einem Einbruch ist», sagt Widmer.

Die Stadtpolizei hat den speziellen Fund an die Kriminalpolizei der Kantonspolizei St.Gallen zur weiteren Untersuchung weitergereicht. Was sich im Tresor befindet, ist derzeit aber noch unklar. Auch, woher der Tresor stammt und wie lange er bereits im Schlamm lag.

Weniger beeindruckt, als Marlot beim Fund war, ist man bei der abgebrühten Kantonspolizei St.Gallen. Kapo-Mediensprecher Hanspeter Krüsi sagt:

«Ein solcher Fund ist an und für sich nichts Aussergewöhnliches. Es passiert immer wieder, dass wir solche Funde untersuchen müssen.»

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Dies passiere insbesondere dann oft, wenn in Weihern oder kleinen Seen der Wasserstand sinkt. Dies ist derzeit bei den Drei Weieren der Fall: Die Badeanlagen oberhalb St.Gallen werden saniert. Das Wasser wurde deshalb abgelassen. Auch in Maisfeldern oder Bachtobeln würden immer wieder Objekte gefunden.

Was jetzt mit dem Tresor passiert, ist laut Krüsi Routinearbeit. «Wir führen eine Spurensicherung am Objekt durch», sagt Krüsi. Konkret heisst dies: allfällige DNA-Rückstände und Werkzeugspuren am Tresor zu sichern, um so Rückschlüsse auf die Täter zu finden. Auch versuche man herauszufinden, ob und bei welchem Einbruch der Tresor entwendet worden ist.

