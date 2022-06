Marktplatz St.Gallen: Heimatschutz will Rondelle retten

Marktplatz St.Gallen «Die Rondelle soll bewahrt werden»: Trotz anderslautendem Volksentscheid will der Heimatschutz jetzt das 70 Jahre alte Gebäude vor dem Abbruch retten Vor knapp zwei Jahren hat das Stimmvolk der Stadt St.Gallen einer Neugestaltung von Marktplatz und Bohl im dritten Anlauf zugestimmt. Der Heimatschutz will nun den geplanten Pavillon verhindern und stattdessen die Rondelle erhalten. Der Stadtrat ist irritiert darüber. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 01.06.2022, 18.00 Uhr

Die neuneckige Rondelle am St.Galler Marktplatz sei ein erhaltenswertes Kleinod, sagt der Heimatschutz. Doch gemäss den Plänen für die Neugestaltung des Platzes soll das Gebäude aus den 1950er-Jahren weichen müssen. Bild: Urs Bucher (7.7.2016)

Geschäftigkeit herrscht am Mittwochmittag auf dem St.Galler Marktplatz. Bei den Marktständen bilden sich Menschentrauben, nebenan kaufen sich Hungrige bei der Rondelle einen Topf Risotto, eine Wurst oder ein Falafel zum Zmittag.

Die neuneckige Rondelle ist nun erneut Anlass für Diskussionen. Denn aktuell läuft das Mitwirkungsverfahren zum Vorprojekt über die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl. Opposition gegen den geplanten neuen Marktpavillon hat vergangene Woche die IG Marktplatz angekündigt, zu der Anbieterinnen und Anbieter der verschiedenen Märkte gehören. Und nun meldet sich der Heimatschutz von St.Gallen und Appenzell Innerrhoden zu Wort: Er möchte ebenfalls auf einen neuen Marktpavillon verzichten und dafür die bestehende Marktrondelle vom Anfang der 1950er-Jahre retten.

Kathrin Hilber, Präsidentin des Heimatschutzes St.Gallen und Appenzell Innerrhoden. Bild: Ralph Ribi

Der Heimatschutz unterstütze grundsätzlich die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl, sagt Kathrin Hilber. Die ehemalige St.Galler Regierungsrätin präsidiert den Heimatschutz. Ein «wunder Punkt» beim Bauprojekt sei der Umgang mit der Rondelle respektive deren Ersatz durch einen neuen Pavillon.

Der Heimatschutz habe sich seit Beginn der ersten Planungsschritte auf dem Weg zum neuen Marktplatz immer für den Erhalt der Rondelle ausgesprochen. Diese «zeittypische Kleinbaute» sei ein einmaliges «Kleinod». Hilber sagt:

«Sie ist auch längst zu einem Orientierungspunkt in der Stadt geworden. Deshalb möchten wir sie bewahren und beschützen.»

Auch ein neuer Standort kommt in Frage

Gemäss einer Mitteilung des Heimatschutzes vom Dienstag entsprächen heutzutage feste Markthallen und Marktstände andernorts kaum mehr einem Bedürfnis. So stehe in Aarau die neue Markthalle leer und auf der Zürcher Gemüsebrücke werde schon lange kein Gemüse mehr verkauft. Und auch auf dem St.Galler Marktplatz gibt es nach Meinung des Heimatschutzes «aktuell nur noch einen Anbieter, der im Sinne eines ständigen Marktes die ganze Woche über Gemüse und Früchte verkauft».

Die Rondelle ist aktuell noch Heimat verschiedener Verpflegungsstände, einer Bäckereifiliale und eines Kiosks. Bild: Michel Canonica (28.3.2020)

Die Kritik der Marktfahrerinnen und Marktfahrer am neuen Pavillon nimmt der Heimatschutz jetzt zum Anlass, die Erhaltung der Rondelle nochmals in die Diskussion einzubringen. Den Neubau mit seinem Dach betrachtet der Verband «als unnötige Stadtmöblierung, zumal im Wettbewerb ein offener Platz gewünscht» worden sei. Dort seien auch Vorschläge zum Umgang mit der Rondelle erwartet worden. Alternativen zum Abbruch seien aber bisher nur unzureichend geprüft worden.

Der Heimatschutz schlägt nun vor, auf den neuen Marktpavillon zu verzichten, dafür die holzige Rondelle zu erhalten, leicht Richtung Westen zu verschieben und allenfalls baulich zu ergänzen. Das sei gerechtfertigt, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag:

«Laut Führer der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte gehört die Rondelle zu den bedeutendsten Kleinbauten in der Stadt St.Gallen und verdient es, erhalten zu werden.»

Hilber ergänzt, dass sich der Heimatschutz flexibel zeige. «Auch ein neuer Standort für die Rondelle anderswo in der Stadt – etwa beim Bahnhof Nord – kommt für uns in Frage.»

Stadtrat: «Der Souverän hat entschieden»

Stadtrat Markus Buschor zeigt sich irritiert vom Vorgehen des Heimatschutzes. Er verweist auf den langen Planungsprozess mit zwei verlorenen Abstimmungen und zahlreichen Foren, in deren Rahmen sich die Verbände äussern konnten. «Der Heimatschutz hat sich zu Beginn und im Vorfeld des Gestaltungswettbewerbs für den Erhalt der Rondelle ausgesprochen», sagt der Baudirektor.

Markus Buschor, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Planung und Bau. Bild: Michel Canonica (25.9.2021)

Danach habe sich der Verband aber nicht mehr zu Wort gemeldet – weder als das vom Stadtrat favorisierte Bauprojekt vorgestellt wurde noch vor der Volksabstimmung. «In unserem Empfinden liess es der Heimatschutz auf dem Gesagten beruhen und schien mit dem Ergebnis der Planung und dem Verdikt des Stimmvolks einverstanden zu sein», sagt Buschor. Vor diesem Hintergrund überrasche ihn nun die Mitteilung des Heimatschutzes.

Zwar sei das Projekt zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl noch nicht bis ins letzte Detail definiert.

«Aber die grundsätzlichen Ideen aus dem Wettbewerb haben Gültigkeit. Darüber hat der Souverän entschieden.»

Davon ausgehend sei es nun wichtig, dass im Mitwirkungsverfahren alle Meinungen angehört werden können. «Bei der Auswertung sämtlicher Rückmeldungen muss die Stadt aber auch dem Volkswillen Rechnung tragen – und der will auf die Rondelle verzichten.»

Heimatschutz erhofft sich Spielraum

Kathrin Hilber erwidert die Kritik an ihre Adresse. Der Heimatschutz habe stets betont, wie wichtig der Erhalt der Rondelle sei. «Wir haben unsere Forderung im Vertrauen beim Stadtrat deponiert. Wir stehen dem Projekt weiterhin positiv gegenüber und wollten wegen der Rondelle nicht fundamentalen Widerstand leisten.» Was mit dieser in Zukunft geschehen solle, dazu habe der Verband während des Planungsprozesses aber nie konkrete Antworten seitens der Stadt bekommen.

«Wir gingen davon aus, dass es sich um ein Grobkonzept zur Neugestaltung handelt, das man nach der Abstimmung nochmals im Detail anschaue.»

Der Heimatschutz wolle jetzt auch nicht wie die «alte Fasnacht» daherkommen, das Projekt rückgängig machen und als Verhinderer wirken. Man sei aber der Meinung, dass noch Spielraum für Feinjustierungen vorhanden sei.

«Und noch nicht alles in Stein gemeisselt ist.»

