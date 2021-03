Marktplatz «Kein Ellbögeln in den Korridoren»: Der St.Galler Bauernmarkt startet am Gründonnerstag in die neue Saison Der Präsident des Bauernmarktes freut sich auf den ersten Markttag des Jahres. Dabei kommt erneut das bewährte Schutzkonzept vom vergangenen Jahr zum Einsatz. Dieses ist nicht nur gegen Corona hilfreich. Sebastian Rutishauser 31.03.2021, 18.00 Uhr

Jeden Freitagvormittag verkaufen Bäuerinnen und Bauern regionale und landwirtschaftliche Produkte auf dem St.Galler Marktplatz. Bild: Tobias Garcia

Die gelben Schirme und Planen kehren zurück auf den Marktplatz: Am Gründonnerstag und danach an jeden Freitagvormittag bieten Bäuerinnen und Bauern wieder Lebensmittel und Blumen an ‒ ausschliesslich saisonal und aus der Region. Damit unterscheidet sich der St.Galler Bauernmarkt von anderen Märkten in St.Gallen: «Bei uns dürfen nur Bauern mit eigenem Betrieb ihre Produkte anbieten», sagt Rolf Bischofberger, Präsident des Marktes. Auch er unterhält zusammen mit seiner Frau Judith und einem Mitarbeiter drei Stände. An diesen bieten sie neben Bio- und Spezialbroten auch Lammfleisch, Gemüse und Beeren an.