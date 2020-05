Interview Maria Pappa, SP-Kandidatin fürs St.Galler Stadtpräsidium: «Mein Leistungsausweis kann sich sehen lassen» Sie will einstehen für eine «Stadt für alle»: Maria Pappa, SP-Kandidatin fürs Stadtpräsidium, spricht im Interview über ihre Pläne und Visionen für St.Gallen und weshalb sie mit dem Velo in der Stadt unterwegs ist. Daniel Wirth 29.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ausgleichen und die Balance halten. Das ist eine Maxime von Maria Pappa (SP), die am 27. September fürs Stadtpräsidium kandidiert. Bild: Ralph Ribi (25.Mai 2020)

Die 49-jährige Sozialdemokratin Ma­ria Pappa will Stadtpräsidentin werden. Die Mitglieder der SP haben sie in brieflicher Abstimmung als Kandidatin für die Nachfolge des zurücktretenden Thomas Scheitlin (FDP) nominiert. Pappa versteht sich als Vermittlerin sämtlicher sozialer Schichten. Sie sagt, beim Wachstum sei Qualität wichtiger als Quantität. Um die Folgen der Coronakrise für alle verträglich abfedern zu können, brauche es Solidarität und Balance. Würde sie als Stadtpräsidentin gewählt, könnte sich Maria Pappa vorstellen Baudirektorin zu bleiben. Das wäre ein Novum in der Stadt St.Gallen.

Maria Pappa, was befähigt Sie, 2021 Stadtpräsidentin zu werden?

Maria Pappa: Ich kenne die Arbeit im Stadtparlament und weiss, wie die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat funktioniert. Als Baudirektorin habe ich in dreieinhalb Jahren die Verwaltung kennen gelernt und Erfahrungen gesammelt. Die Baudirektion hat Schnittstellen mit allen Direktionen. Dadurch habe ich schon einen guten Überblick.

Was bringen Sie sonst noch mit?

Die Fähigkeit, im Team zu arbeiten und mehrheitsfähige Lösungen zu entwickeln. Ich kommuniziere offen und ehrlich. Mir gelingt es, auf Menschen sämtlicher sozialer Schichten zuzugehen.

Woher haben Sie dieses Fähigkeit?

Ich bin so sozialisiert worden. Ich finde alle Menschen spannend und bin daran interessiert, wie sie aufgewachsen sind, was sie erfahren und erlebt haben.

Italienische Wurzeln

Maria Pappa wurde 1971 in St.Gallen geboren und ist hier aufgewachsen. 2016 wurde die Tochter süditalienischer Einwanderer als Stadträtin gewählt. Seit 2017 steht die Sozialdemokratin der Direktion Planung und Bau vor. Zuvor war sie eine Legislatur lang Mitglied des St.Galler Stadtparlaments. Maria Pappa studierte Sozialpädagogik an der Höheren Fachschule für Soziale Arbeit in Rorschach. Vor ihrer Wahl in den Stadtrat leitete sie die städtische Tagesbetreuung für Schulkinder. Bevor sie in die Soziale Arbeit wechselte, hatte die Absolventin der städtischen Handelsmittelschule Talhof in der Buchhaltung gearbeitet. (dwi)

Sie wollen einstehen für eine «Stadt für alle». Was soll sich die Wählerschaft darunter verstellen?

In der Stadt sollen sich alle wohlfühlen. Ich verstehe, dass sich viele einen tieferen Steuerfuss wünschen. Ich verstehe aber auch diejenigen, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, die günstigen Wohnraum brauchen und allenfalls die Hilfe der öffentlichen Hand.

Es gibt Einwohner, die wissen, wie man sich Gehör verschafft und politische Prozesse beeinflusst. Es gibt aber auch diejenigen, die keine Ahnung haben, wie das läuft. Mir ist wichtig, dass auch diese Leute Unterstützung erhalten.

Das hört sich an, als suchten Sie bei jedem Geschäft den Kompromiss.

Nein. Oft gibt es Beteiligte, die bei einem Projekt unterschiedliche Ziele haben. Wenn man beiden Seiten zuhört, entsteht nicht selten eine neue Lösung, die allen Parteien passt. Schliesslich geht es darum, gemeinsam für die Stadt gute Lösungen zu finden.

Man attestiert Ihnen, Sie seien als Stadträtin rasch angekommen in der Direktion Planung und Bau und Sie hätten viel bewegt. Jetzt planen sie bereits den Wechsel ins Stadtpräsidium und damit zu den Finanzen. Bereitet dieser Wechsel Sorgen oder haben Sie schon Vorfreude?

Nachdem ich in den Stadtrat gewählt worden war, wusste ich nicht, welche Direktion ich übernehmen darf. Ich konnte mir damals thematisch die Arbeit in allen Direktionen ausser den Technischen Betrieben gut vorstellen. Deshalb freue ich mich auch auf die Finanzen. Ich habe in der Buchhaltung gearbeitet und war in der Geschäftsprüfungskommission. Ich habe Erfahrung. Nur: Nach den Wahlen im Herbst werden die Karten neu gemischt. Wichtig wird sein, die Aufgaben sinnvoll auf die fünf Mitglieder im Stadtrat zu verteilen. Wenn jemand anderes geeigneter ist, die Direktion Inneres und Finanzen zu leiten, könnte ich als Stadtpräsidentin gut in der Baudirektion bleiben.

Das wäre ein Novum. Seit der Stadtverschmelzung 1918 war der Stadtpräsident immer auch der Finanzchef, was ja sinnvoll ist.

Sinn ergibt, Aufgaben gut zu verteilen. Es lohnt sich, Neues auszuprobieren.

Sie sagen, Sie brächten einen neuen Führungsstil in den Stadtrat. Wie sähe eine Führung à la Pappa aus?

Sie wäre geprägt von vernetztem Arbeiten und einem Auftreten als ein Team.

Ist das heute nicht der Fall?

Wir entwickeln uns dahin. Das Zusammenspiel kann noch geschärft werden.

Werden Ihre Direktion oder Sie persönlich im Parlament kritisiert, reagieren Sie energisch. Als Stadtpräsidentin wären Sie noch stärker der Kritik ausgesetzt. Könnten Sie Ihr Temperament dann zügeln?

Ja, es stimmt. Ich bin ein direkter Mensch. Wiederholte ungerechtfertigte Kritik oder blankes Bashing prallt nicht an mir ab. Dann wehre ich mich.

Haben Sie ein aktuelles Beispiel für Pappa-Bashing?

Die S-Bahn. Ich musste mir immer wieder anhören, die Stadt tue in Gesprächen mit dem Kanton zu wenig für einen Viertelstundentakt. Das ist unwahr. Mehr Gelassenheit in solchen Situationen würde mir gewiss gut tun.

Ihrem bisher einzigen Konkurrenten bei der Wahl ins Stadtpräsidium schwebt eine Stadt mit 100'000 Einwohnern vor. Wo liegt Ihr Wachstumsziel für St.Gallen?

Diese Zahl stammt aus den Zielen des Stadtrats. Für mich ist jedoch nicht eine Zahl das Wichtigste. Ich strebe qualitatives Wachstum an. In meiner Direktion erarbeiten wir derzeit eine Innenraum- und gleichzeitig eine Freiraumstrategie.

Dabei geht es darum, wie wir attraktiven Wohnraum verdichtet bauen und gleichzeitig hochwertige Grünräume mit hoher Biodiversität bewahren oder ergänzen können. Es gilt auch, gute Rahmenbedingungen für zukunftsträchtige Arbeitsplätze anzubieten.

Alles zusammen ermöglicht gesundes Wachstum. St.Gallen hat viel zu bieten und muss sich in der Wahrnehmung anderer Landesteile so positionieren, dass man sich mit uns vernetzen und uns nicht aussen vorlassen will.

Sie fahren Velo. Was haben Autofahrer mit SP-Frau Maria Pappa als Stadtpräsidentin zu befürchten?

Ich bin eine Verfechterin des vor Jahren entwickelten Mobilitätskonzepts und des Reglements für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung. Wir hätten ein riesiges Problem, wenn die Menge des motorisierten Individualverkehrs weiter wachsen und nicht plafoniert würde. Für mehr Autos fehlt es uns am Platz in der Stadt St.Gallen.

Deshalb müssen der öffentliche und der Langsamverkehr so gut ausgebaut werden, dass das Umsteigen vom Auto attraktiv ist, ohne jemanden dazu zwingen zu müssen.

Autofahrerinnen und Autofahrer könnten durch mich die vielen Vorteile des Velofahrens entdecken.

Sind Sie für den Bau einer dritten Röhre durch den Rosenberg, damit der Verkehr auf der Stadtautobahn besser und sicherer fliessen kann?

Ja, in der aktuellen Situation braucht es die geplante dritte Röhre für den Rosenbergtunnel. Aber wir müssen Acht geben, dass es keine vierte braucht. Der Verkehr auf der Stadtautobahn ist grösstenteils hausgemacht. Das Pendeln von auswärts zur Arbeit in der Stadt St.Gallen muss mit dem öffentlichen Verkehr angenehm und schnell sein. Gleichzeitig würden auch mehr Homeoffice oder andere Arbeitszeitmodelle die gewünschte Entlastung der Stadtautobahn bringen.

Die Marktplatz-Abstimmung musste wegen der Coronapandemie verschoben werden. Hätte das Volk im März Ja gesagt, hätte das Ihrem Leistungsausweis gut getan.

Mein Leistungsausweis kann sich auch so sehen lassen. Praktisch alle Projekte aus der Baudirektion wurden von den Stimmberechtigten oder im Parlament gut aufgenommen. Es gab ein deutliches Ja zu den Sanierungen der Feuerwehrdepots und des Schulhauses Zil sowie zur Überdeckung der Stadtautobahn für das Olma-Neuland. Im Stadtparlament kamen mit grosser Zustimmung der lange Zeit aufgeschobene Neubau des Schulhauses Riethüsli durch, die Neugestaltung des Marktplatzes, die Neugestaltung der Zürcher Strasse, die Renovation des spanischen Klubhauses und der wichtige Landabtausch mit der Ortsbürgergemeinde.

Die Coronakrise bringt der Stadt 2021 Steuerausfälle. Wie erprobt sind Sie im Krisenmanagement?

Ich habe eine Weiterbildung in Krisenmanagement an der Fachhochschule St.Gallen absolviert. Aber konkret: Wir werden gefordert sein, die Ausgaben zu senken und die Einnahmen moderat zu erhöhen. Auch hier ist meine Maxime: Die Balance halten. Es muss unter dem Strich für alle stimmen, für die starken Steuerzahler und für jene, die von Sozialhilfe leben. Und es braucht Solidarität. Auch von den umliegenden Gemeinden. Denn sie gehören indirekt genauso zur Stadt.

Der FDP-Kandidat wirbt für sich mit dem Slogan «Smart. Urban. Rockt!». Welche drei Adjektive umschreiben Kandidatin Maria Pappa?

Echt. Engagiert. Ausgleichend.