Kommentar Maria Pappa hat das Zeug zur ersten St.Galler Stadtpräsidentin: Sie macht moderne Politik und holt die Bürger ab Die Sozialdemokratin Maria Pappa als Stadtpräsidentin zu wählen, allein weil sie eine Frau ist, ist kein Argument. Vielmehr: Sie hat das Format dazu. Das schreibt Daniel Wirth, Leiter der Stadtredaktion, in seinem Leitartikel zum zweiten Wahlgang am 29. November ins Stadtpräsidium und in den Stadtrat. Daniel Wirth 14.11.2020, 05.00 Uhr

Am 29. November werden in der Stadt St.Gallen die Weichen für die Zukunft gestellt. Thomas Scheitlin (FDP) tritt Ende 2020 nach 14 Jahren als Stadtpräsident zurück. Um seine Nachfolge bewerben sich die 49-jährige Maria Pappa (SP) und der 53-jährige Mathias Gabathuler von der FDP.

Maria Pappa ist seit vier Jahren Vorsteherin der Direktion Planung und Bau; sie wurde 2016 einigermassen überraschend in den Stadtrat gewählt. Die Sozialdemokratin mit italienischen Wurzeln ist an ihrer Aufgabe gewachsen und hat sich bewährt. Die Vorlagen aus ihrer Direktion sind im Stadtparlament und beim Volk durchgekommen, die meisten schlank, obschon es zum Teil um viel Geld ging.

Beim Marktplatz alle Interessengruppen ins Boot geholt

Ein aktuelles zentrales Geschäft ist die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl. Nachdem die Vorlage 2011 und 2015 vom Volk bachab geschickt worden war, ging Pappa einen neuen Weg. Mit Erfolg: Sie setzte konsequent auf die Mitwirkung sämtlicher Interessengruppen. Hier zeigte sie ihre Stärken.

Pappa kann auf Menschen zugehen, hört ihnen aufmerksam zu und nimmt sie ernst. Sie holt die Bürger ab.

Das ist zeitgemässe, fortschrittliche Politik: Die Stimmberechtigten wollen nicht mehr nur abnicken. Sie wollen mitwirken. Pappa hat das erkannt und sich Partizipation auf die Fahne geschrieben. Mit dieser (Mitwirkungs-)Politik werden Mehrheiten gebildet.

Die politische Erfahrung Pappas ist nicht riesig. Vor ihrer Wahl in den Stadtrat war sie vier Jahre lang im Stadtparlament. Im Vergleich zu ihrem Kontrahenten Mathias Gabathuler ist sie jedoch fast schon ein Politikmethusalem. Gabathuler, Rektor an der Kantonsschule am Brühl, ist ein politisches Greenhorn. Und das ist aktuell ein Defizit.

Die nächsten Jahre werden herausfordernd

Die gesellschaftlichen und finanziellen Folgen der Coronapandemie sind für die Stadt einschneidend. 2021 wird mit einem Defizit von 30 Millionen Franken gerechnet; das Eigenkapital schwindet und die Verschuldung wächst. Die nächsten Jahre werden eine Herausforderung für die Stadt.

Vor diesem Hintergrund ist es wertvoll, wenn die Finanzchefin oder der Finanzchef weiss, wie der politische Apparat funktioniert. Wertvoll ist auch, dass Pappa Mitglied des Kantonsrats ist, denn dort werden viele Hebel in Bewegung gesetzt, die grosse Auswirkungen auf die Stadt haben. Gabathuler gehen die Erfahrung und das Netzwerk in der Politik ab.

Pappa sagte im Wahlkampf öfters, sie könne sich vorstellen, auch als Stadtpräsidentin Baudirektorin zu bleiben. Das ist keine gute Idee. Die Direktion Inneres und Finanzen ist seit jeher in Händen des Stadtpräsidenten. Aus gutem Grund: Die Finanzdirektion ist ein Querschnittdepartement, das alles beeinflusst. Würde Maria Pappa Stadtpräsidentin, sollte sie die Finanzen übernehmen.

Die Ostschweiz könnte ein Ausrufezeichen setzen

Sie hat ja bewiesen: Sie ist schnell sattelfest in komplexen Dossiers. Pappa wäre die erste Stadtpräsidentin in St. Gallen. Damit setzte das Ostschweizer Zentrum ein Zeichen der Chancengleichheit und ein Ausrufezeichen: Eine Frau mit Migrationshintergrund an der Spitze – das wäre unkonventionell, das wäre modern, das wäre alles andere als kleinkariert, was der Ostschweiz von der Restschweiz vorgehalten wird. Pappa als Stadtpräsidentin zu wählen, allein weil sie eine Frau ist, ist kein Argument. Vielmehr: Sie hat das Format dazu. Rhetorische Schwächen kann sie korrigieren. Und ihre Herzlichkeit machen diese ohnehin wett.

Mathias Gabathuler (FDP) gibt zwei Tage nach dem ersten Wahlgang bekannt, dass nochmals antritt. Er holte am 27. September am meisten Stimmen der fünf Nichtgewählten.

Rhetorisch ist Mathias Gabathuler von anderem Kaliber: Er spricht geschliffen, brachte im Wahlkampf und insbesondere bei Podiumsdiskussionen dieser Zeitung komplexe Sachverhalte auf den Punkt. Hinzu kommt: Als Rektor einer kantonalen Mittelschule und ehemaliger Kompaniekommandant der Schweizer Armee besitzt er Führungserfahrung.

Die FDP hat Anspruch auf einen Sitz im Stadtrat

Rückgrat hat Gabathuler bewiesen, als anonym publik gemacht wurde, dass er bei einer Mitarbeiterbefragung von Lehrerinnen und Lehrern eine ungenügende Note im Fach «Führung» erhalten hatte und eine Bewerberin für das Rektorat im Anstellungsverfahren diskriminiert worden war. Gabathuler stand hin, gestand Fehler ein und erklärte sich.

Arithmetisch betrachtet hat die FDP Anspruch auf einen Sitz im Stadtrat. Bei den Parlamentswahlen erzielte sie nach der SP den zweitgrössten Wähleranteil. Mit der Wahl Gabathulers in den Stadtrat wäre die FDP wie heute mit einem Sitz im Stadtrat präsent. Damit wäre der bürgerliche Block rechnerisch untervertreten, könnte aber mitregieren.

Gabathuler bewirbt sich im zweiten Wahlgang nicht als Einziger für den Stadtrat. Dorthin will die CVP mit Trudy Cozzio zurückkehren. Vor drei Jahren unterlagen die Christlichdemokraten der GLP und flogen nach 100 Jahren aus der Stadtregierung. Das hat die CVP bis heute nicht verkraftet.

Die CVP hat an Bedeutung verloren und keinen Nachwuchs

Sie hat in den letzten Jahren dramatisch an Bedeutung in der Hauptstadt verloren. Die einst stärkste Kraft, die neue Mitte, ist nicht mehr, was sie einmal war. Nach der Nichtwiederwahl Patrizia Adams und dem Tod Nino Cozzios im Amt ist es der CVP nicht gelungen, Nachwuchs aufzubauen. Mit Trudy Cozzio hat sie eine Kandidatin auf den Schild gehoben, die 62 ist. Sie hat Erfahrung, war bis 2007 gut zehn Jahre lang im Stadtparlament, zuletzt als Fraktionspräsidentin. Die Lehrerin und Heilpädagogin, die sich als bürgerlichsozial bezeichnet, hat ähnliche Qualitäten wie Pappa. Sie ist eine Brückenbauerin. Im Wahlkampf blieb sie aber blass und vage. Die CVP-Frau konnte dem FDP-Mann das Wasser nicht reichen.

Der St.Galler Stadtrat ist eine Kollegialbehörde. Da ist Vertrauen elementar. Dieses Vertrauen hat die CVP der Stadt St.Gallen bei diesen Wahlen verspielt. Eine Vereinbarung, die von den Spitzen der CVP, der FDP und der SVP und ihren Kandidierenden unterzeichnet worden war, wurde von den Christlichdemokraten nach dem ersten Wahlgang prompt gebrochen.

Redlich war das nicht. Sich nicht wie abgemacht hinter Gabathuler zu scharen, der im ersten Wahlgang das beste Resultat der Nichtgewählten machte, sondern mit einer eigenen Kandidatur das Bündnis Makulatur werden zu lassen, diskreditiert sich die CVP als Regierungspartnerin.

Hinzu kommt, dass Mathias Gabathuler mit 53 im besseren Alter ist als Trudy Cozzio mit 62. Während Gabathuler für das Stadtpräsidium weniger punkten kann als Maria Pappa, so ist er gegenüber Trudy Cozzio in der Ausmarchung um den letzten freien Sitz im Stadtrat die bessere Wahl.