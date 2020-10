Serie Evergreen: Marcel Koller verordnete dem knallharten argentinischen Innenverteidiger Carlos Chaile Deutschunterricht im Espenmoos Er wurde als Nachfolger für Marco Zwyssig aus Südamerika transferiert. Heute ist der ehemalige FC-St.-Gallen-Spieler Carlos Walter Ariel Chaile Nachwuchstrainer in St. Pölten in Österreich. Daniel Wirth 31.10.2020, 05.00 Uhr

Carlos Chaile (links) im Juli 2002 im Zweikampf mit Thuns Pascal Renfer. KEY/Peter Schneider

Carlos Walter Ariel Chaile stiess im Sommer 2001 zum FC St. Gallen. Sportchef Peter Stadelmann holte ihn aus Argentinien, weil er im Innenverteidiger den Nachfolger von Marco Zwyssig sah. Es war nicht das erste Mal, dass Chaile nach Europa kam. 1991, als Teenager, war er mit der argentinischen U17-Nationalmannschaft in Italien WM-Dritter geworden.

Er spielte an der Seite von Juan Sebastián Verón (Manchester United, Chelsea) oder Marcelo Gallardo (AS Monaco, Paris Saint-Germain). So weit wie seine beiden prominenten U17-Teamkollegen brachte es Chaile nicht.

Für den FC St. Gallen machte der Verteidiger in zwei Saisons 48 Spiele und markierte dabei ein Tor. Er kam unter Trainer Marcel Koller auch im Uefa-Cup und im UI-Cup zum Einsatz. In bestem Deutsch sagt Chaile:

«Die Spiele gegen Steaua Bukarest und gegen den SC Freiburg bleiben mir in bester Erinnerung.»

Diese Sprache lernte er vor allem wegen Marcel Koller.

Er liebt das Espenmoos und die FCSG-Fans

Der FC-St.-Gallen-Meistertrainer verlangte von ihm unmittelbar nach seiner Ankunft, dass er zusammen mit den Brasilianern Jairo, Guido und Jefferson Deutschunterricht nimmt. «Das geschah einmal, manchmal zweimal in der Woche», sagt Chaile. Das Unterrichtszimmer war in den Espenmoos-Katakomben. Den Namen der Lehrerin weiss er nicht mehr.

Das Stadion Espenmoos. Carlos Chaile liebte es, dort in Grünweiss aufzulaufen. Die Stimmung sei einzigartig gewesen. Der Argentinier sagt:

«Hopp Sangallä, hopp Sangallä. Mir läuft es noch heute kalt den Rücken hinunter.»

So ruhig der heute 45-Jährige im Gespräch ist, so ungestüm spielte er in der Innenverteidigung. Chaile war ein knallharter Abräumer.

Unter Peischl hatte er es schwieriger

Er war kopfballstark. Er hatte Übersicht im Spielaufbau - aber er war auch ständig in Gefahr, eine gelbe Karte zu kassieren. Zu ehemaligen Mannschaftskollegen des FC St. Gallen hat Carlos Walter Ariel Chaile heute keinen Kontakt mehr, wie er sagt. Doch mit den St. Galler Spielervermittlern Renato und Michele Cedrola tausche er sich oft aus.

Der Argentinier kam sowohl unter Marcel Koller als auch unter dessen Nachfolger Gérard Castella regelmässig zum Einsatz. Schwieriger wurde es für ihn, als Heinz Peischl Übungsleiter wurde beim FC St. Gallen. Er hat den Argentinier wie ein halbes Dutzend anderer Spieler aussortiert in die «Gruppe Wald». Chaile sagt:

«Ich hatte unter Peischl keine Perspektive.»

Der Argentinier wechselte 2003 im Alter von 28 Jahren nach Österreich zum SV Pasching. Als Paschings Präsident 2007 den Verein nach Klagenfurt dislozierte und fortan unter dem Namen SV Austria Kärnten startete, zog Carlos Chaile mit - und blieb bis heute im Nachbarland der Schweiz hängen. «Ich bin glücklich hier», sagt der ruhige Südamerikaner.

Den jungen Spielern etwas mitgeben

Carlos Walter Ariel Chaile ist heute Technischer Leiter der Fussball-Akademie St. Pölten in Österreich. PD

2009, mit 34 Jahren, beendet er seine Profi-Karriere mit 169 Partien in österreichischen Ligen. Der Argentinier blieb in Kärnten. Carlos Chaile wurde Trainer in der Nachwuchsakademie des Vereins. Im Sommer 2013 wurde er Trainer der zweiten Mannschaft des Wolfsberger AC in der Regionalliga, der dritthöchsten Liga Österreichs. Der Gaucho blieb dem Fussball treu.

2015 folgte Chailes Wechsel in die Nachwuchs-Akademie des niederösterreichischen Fussballverbandes in St. Pölten. Dort ist Chaile, der im Besitz der Uefa-Pro-Lizenz ist, aktuell Technischer Leiter und Trainer der U18-Mannschaft. «Es macht mir Spass, den jungen Spielern auf ihrem Weg zum Profi etwas mitzugeben», sagt der Vater von vier Kindern.

Chaile könnte sich vorstellen, in die Schweiz zurückzukehren

In seine Heimat Argentinien fliegt Chaile heute einmal im Jahr - sofern Corona es zulässt. Er betont, in Europa angekommen zu sein. Der 45-Jährige vermisst Argentinien und Südamerika gleichwohl. Die Spontanität, das Treffen von Freunden ohne Verabredung, das fehle ihm sehr, sagt er.

Mit der Uefa-Pro-Lizenz ist Chaile befähigt, in Europa Mannschaften der höchsten Landesligen zu trainieren. Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr in die Schweiz vorstellen könne, sagt Chaile: «Warum nicht.»

