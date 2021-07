Mannenweier Auch in dieser Badesaison: Hecht beisst Mann – im St.Galler Mannenweier kam es erneut zu einem Zwischenfall zwischen Fisch und Schwimmer Ein Hecht hat im Naturbad Mannenweier einen Mann in den Fuss gebissen. Dieser Vorfall weckt Erinnerungen: Vor einem Jahr hatte schon einmal ein Hecht im Badebetrieb zugebissen. Das seien grosse, unschöne Zufälle, heisst es seitens der Stadt. Man könne gefahrlos auf Drei Weieren baden. Julia Nehmiz 19.07.2021, 18.00 Uhr

Ein Hecht wie dieser treibt auch in diesem Sommer sein Unwesen im Mannenweier. Doch dass ein Hecht einen Menschen beisst, sei absolut selten, heisst es von offizieller Stelle. Symbolbild: Getty

Ein Mann sei im Mannenweier von einem Hecht ins Bein gebissen worden, meldet ein Leser dem «Tagblatt». Warum werde das nicht publik gemacht? Wolle die Stadt etwas vertuschen?

Das weckt Erinnerungen an den Sommer 2020: Damals war eine Frau beim Baden im Mannenweier von einem Hecht in den Fuss gebissen worden. Der Badmeister versorgte die Bisswunden, wegen starker Schmerzen ging die Frau später noch ins Spital. Schon damals hiess es, das sei ein Zufall. Es kam zudem zu keinem weiteren «Hechtangriff» auf Badende. Im 2020 wurden mehrere grosse Hechte, zwei davon je rund 70 Zentimeter lang, aus dem Mannenweier gefischt.

Der Mannenweier als Lebensraum für Hechte sei ideal, sagte damals Marcel Zottele, Verantwortlicher für die Fischereiaufsicht beim kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei, zum «Tagblatt». Doch man gehe davon aus, dass kein Überbestand des Raubfisches vorliege. Sonst hätte der Fischer einen Hecht nach dem anderen herausgezogen.

Dass nun, ein Jahr später, schon wieder ein Badegast von einem Hecht gebissen wird? «Das ist ein grosser, unschöner Zufall», sagt Roland Hofer, Leiter Bad- und Eisanlagen der Stadt St.Gallen.

«Es ist eine absolute Ausnahme, dass ein Hecht zubeisst.»

Der aktuelle Vorfall hatte sich bereits am 18. Juni zugetragen. An jenem Freitag um die Mittagszeit sei ein Mann im Mannenweier mutmasslich von einem Hecht gebissen worden. Das anwesende Badmeisterpersonal habe vorschriftsgemäss die Erstversorgung ausgeführt, so Hofer.

Mitte Juni sichtete eine Leserin diesen kapitalen Hecht im Mannenweier. Bild: Leserreporterin

Der Vorfall werde nicht «vertuscht», aber auch nicht «aufgebauscht»

Doch warum wurde der Vorfall nicht publik? Sollte er vertuscht werden? Befürchtet die Stadt, Panik unter Badegästen zu schüren? Nichts von alledem. «Der Vorfall wird nicht ‹vertuscht›, aber von unserer Seite aus auch nicht ‹aufgebauscht›», sagt Roland Hofer. Eine Befürchtung, dass niemand mehr im Mannenweier baden wolle, sei absolut unbegründet. Denn vielen von den Badegästen im Gemeinschaftsbad Dreilinden sei bewusst, dass sich im Mannenweier Fische befinden – «dies ist schon seit jeher der Fall», so Hofer.

Roland Hofer, seit 2015 Leiter Bad- und Eisanlagen Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Warum man nicht informierte?

«Nach einem Hechtbiss braucht es keine Medienorientierung.»

Dass der Hechtbiss im Sommer 2020 von etlichen Medien aufgegriffen wurde, habe wohl am medialen Sommerloch gelegen. Mutmassliche Hechtbisse treten ganz selten auf, da sich die Fische in aller Regel fern von Personen aufhalten, so Hofer.

«Grundsätzlich dürfen sich unsere Badegäste im Gemeinschaftsbad Dreilinden sehr sicher fühlen.»

Das Gute am schlechten Wetter: Die Entenflöhe sind weg Unangenehm aber harmlos Im Juni wurde im Familienbad Dreilinden vor Entenflöhen im Chrüzweier gewarnt. Diese sind harmlos, können aber nach dem Baden einen juckenden Hautausschlag verursachen. Wie hat sich die Situation jetzt in den Naturbadis auf Drei Weieren entwickelt? «Erfreulicherweise gut», sagt Roland Hofer, seit 2015 Leiter Bad- und Eisanlagen der Stadt St.Gallen. Mit der nasskalten Witterung in den vergangenen Wochen habe sich das Problem im Familienbad Dreilinden entschärft. «Das ist das einzig Positive des schlechten Wetters: dass sich die Entenflöhe verflüchtigt haben», sagt Hofer, der in den vergangenen Wochen viele Badis geschlossen halten musste. Und: Die Entenflöhe seien nur im Chrüzweier aufgetreten, nicht im Mannenweier. Im Volksmund Entenflöhe genannt, sind sie eigentlich Larven von Saugwürmern. Diese leben als Parasiten im Darm heimischer Enten, Gänse und Schwäne. Über den Kot der Wasservögel gelangen die Wurmeier in Seen und Weiher. Schlüpfen die Larven, befallen sie zuerst im Wasser lebende Schnecken. Bei Wassertemperaturen über 20 Grad Celsius verlassen die einen Millimeter grossen Larven (sogenannte Zerkarien) die Schnecken und machen sich auf die Suche nach einem Wirt. Dabei können sie auch versuchen, sich in Menschenhaut zu bohren. Doch diese ist zu dick, zudem tötet das Immunsystem die Zerkarien ab. Dabei kann eine sogenannte Badedermatitis entstehen, die sich als geröteter Hautausschlag mit starkem Juckreiz, Nesselfieber, Brennen, Pickeln sowie zahlreichen Pusteln und kleinen Blasen äussert. (vre/miz)

Klar, für den Betroffenen sei der Biss ärgerlich gewesen. Die Badmeister vom Mannenweier waren in Kontakt mit dem Mann, der im Juni vom Hecht gebissen wurde. Es gehe ihm gut.

Keine Kenntnisse von weiteren Hechtbissen

Ob es wirklich ein Hecht war, der zugebissen hat, könne nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden. «Wir gehen aber davon aus, dass es sich bei diesem Ereignis um einen Hechtbiss handelte.» Bis dato habe man keine Kenntnisse von weiteren Bissen.

Und müssen jetzt, wie im vergangenen Jahr, wieder grosse Hechte abgefischt werden? «Wir sind bemüht, den Hechtbestand im Mannenweier auf einem geringen Niveau zu halten», sagt Roland Hofer. Entsprechend würden Hechte ausgefischt und umgesiedelt, dies war im vergangenen Jahr so und sei auch in diesem Jahr der Fall.

Baden im Mannenweier? Das ist absolut sicher möglich, heisst es seitens der Stadt. Bild: Adriana Ortiz Cardozo (21.8.2019)

Seit dem Bissvorfall Mitte Juni sei kein Hecht abgefischt worden, aber man beobachte und reguliere den Fischbestand laufend. Nicht nur wegen einer möglichen Überpopulation, auch, um Artfremdes herauszuholen. So habe man bereits Goldfische aus den Drei Weieren gefischt.

Auch gemäss Experten passiere es sehr selten, dass ein Badegast von einem Hecht gebissen werde. Würde das häufiger vorkommen, würde man Massnahmen wie Warnhinweise prüfen. Doch Hofer betont: Der Vorfall habe sich vor einem Monat zugetragen, seitdem sei kein weiterer Badegast von einem Fisch gebissen worden. Baden im Mannenweier und im Familienbad Dreilinden? Absolut sicher möglich.