Manege frei! Ein Tanz von Mensch, Maschine und Metall: Circus Knie baut sein Zelt in St.Gallen auf Der Circus Knie gastiert auf dem Spelteriniplatz. Schon bevor die Vorstellungen starten, gibt es etwas zu sehen: Der Zeltaufbau wirkt wie eine Choreografie. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 26.04.2022, 19.00 Uhr

In wenigen Stunden steht das Zirkuszelt auf dem Spelteriniplatz: Ein Arbeiter spannt die Zeltkuppel an den grossen Metallbogen. Bild: Sandro Büchler (St.Gallen, 26. April 2022)

Im strömenden Regen ein Zelt aufbauen ­– das ist normalerweise der Moment, an dem man entnervt die Campingtour abbricht. Keine Option für den Circus Knie. Auch wenn es schüttet, das Zelt wird aufgebaut. Seit 6 Uhr früh sind die Arbeiter zugange.

Ivan Frédéric Knie. Bild: Sandro Büchler

Gegen 16 Uhr sollten sie fertig sein, sagt Ivan Knie. Den Helm lässig an die Hüfte geschnallt, eine Circus-Knie-Dächlikappe schützt vor dem Regen, steht der 20-Jährige inmitten des Lärmens und Treibens dort, wo am Freitag die Artistinnen und Artisten die Manege betreten. Auch er wird dann im Glitzeroutfit durch den Artisteneingang schreiten und seine Pferdedressur präsentieren.

Doch jetzt packt der Künstler mit an. Das gehöre für ihn dazu, aufbauen, am Abend Probe mit seinen Tieren in der neu aufgebauten Manege. Am nächsten Tag die erste der beiden Sponsoren-Vorstellungen.

«Ich bin gerne beim Aufbau dabei, ich kann davon lernen.»

Stück für Stück wird das Zirkusrund aufgebaut. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Morgens um 6 Uhr begannen die Aufbauarbeiten auf dem Spelteriniplatz. Rund drei Stunden später steht das Zelt. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Kabelstränge werden ins Innere verlegt. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Dann werden die Zuschauerränge aufgebaut. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Platte um Platte wird aus dem Lastwagenanhänger gehievt. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Die Aufbauarbeiten sind ein eingespieltes Teamwork. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Die Stahlstreben werden auf ihre Position gebracht. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Anheben! - Und Stütze drunter. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Die Arbeiter sind routiniert. Alles geht ruckzuck. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Weiter gehts: Bodenplatten werden eingesetzt, worauf das Publikum dann zu seinen Sitzplätzen kommt. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Die Lastwagen rund um das Zelt leeren sich. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Unterdessen befestigt oben auf dem Zirkuszelt ein Arbeiter eine der vier Kuppeln. Er ist mit einem Seil gesichert. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Drinnen im Zelt werden zahlreiche Lampen und Scheinwerfer unter dem Dach montiert. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Nanu, was wird denn da ins Zirkuszelt hineingefahren? Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Es ist die Bühne für das Orchester, das über dem Artisteneingang zu liegen kommt. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Bevor das Bühnenelement in die Höhe gehoben wird, werden Lampen und Scheinwerfer daran befestigt. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Dann wird die Orchesterbühne samt der Technik auf ihre Position gebracht. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Ivan Knie hat ein wachsames Auge auf den ganzen Aufbau. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Der Radlader bringt Material ins Zeltinnere. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Erdnägel werden mit schwerem Gerät, einer Art Schlaghammer, in den Asphalt getrieben. Es ist laut. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022) Bastian Baker und Ursus & Nadeschkin lachen von den Tassen im Souvenirshop. Bild: Sandro Büchler (26.04.2022)

Der «Bobcat» drischt dröhnend die Eisenanker in den Asphalt

Lastwagen fahren vor, Transporter, in den umliegenden Strassen parkieren Wohnwagen. Das Zelt steht, noch ohne Wände, ein Arbeiter spannt auf dem Dach die dritte der vier Kuppeln in die riesigen Metallbögen. Auf dem Spelteriniplatz überall Arbeiter mit orangen Warnwesten und Helmen. 40 bis 50 Männer bauen den Zirkus auf, sagt Ivan Knie.

Der «Bobcat» drischt die Eisenanker in den Asphalt, um das Manegenrund zu befestigen. Bild: Sandro Büchler

Im Zelt ein unglaublicher Lärm. Die Zuschauertribüne wächst im Kreis, das Manegenrund wird verankert, die Orchesterplattform aufgebaut, Kabel verlegt – alles parallel und zugleich. Es wirkt wie eine Choreografie: ein Tanz von Mensch, Maschine und Metall.

Der «Bobcat» drischt dröhnend die Eisenanker in den Asphalt. Die Hebebühne fährt einen Arbeiter hoch in die Kuppel, er richtet die Scheinwerfer ein, während unten Männer eine Eisenstange nach der anderen befestigen, trapezförmige Stützen liegen wie übergrosse Kuchenstücke parat. Die Tribüne wächst in die letzten Reihen hinein, vorne schleppen andere die Bretter aufs Gestänge, drei aufs Mal. Bald kann man durch die Reihen laufen.

Dazwischen rufen, lachen, scherzen

Ein Radlader wuchtet die Orchestertribüne hinein. Zack, umringt von einem Dutzend Arbeiter, Streben befestigen, Scheinwerfer montieren, Stoff-Verkleidung anbringen. Kurz darauf hebt der Radlader die Tribüne an, richtet sie auf und setzt sie aufs Podest. Jeder weiss, was zu tun ist. Dazwischen rufen, lachen, scherzen.

Alles passiert parallel und zugleich: Der Radlader wuchtet die Orchestertribüne aufs Podest. Bild: Sandro Büchler

St.Gallen ist die achte Tourneestation. Mit jedem Aufbau wächst die Routine, sagt Ivan Knie. Jedes Jahr eine andere Show mit anderem Equipment, das heisst auch jedes Jahr ein etwas anderer Aufbau. Und: Jeder Platz ist anders. Hat eine andere Neigung, andere Sägespäne und Erde in der Manege. Deswegen sind Proben wichtig. Damit es am Freitag heisst: Manege frei!

Circus Knie: 29. April bis 2. Mai auf dem Spelteriniplatz.

