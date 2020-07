«Man muss nun einmal sparen»:

St.Galler Stadtrat streicht Freizeitangebot - Schüler und Kursleiter sind empört Der Stadtrat will 30 Millionen Franken sparen. Auch das Freizeitangebot «Kunst & Gestaltung» wird 2021 gestrichen. Widerstand von Seiten des Parlaments, der Kursleiter und der Schüler. Viola Priss 07.07.2020, 05.00 Uhr

Kinder und Kursleiter von «Kunst & Gestaltung» sind sprachlos ob der Sparpläne des Stadtrats. Bild: Ralph Ribi

Es hatte den Kursleiterinnen und Kursleitern die Sprache verschlagen. Die Worte «alle Kurse 2021 gestrichen», «Kosteneinsparungen» und «Danke für Ihre Arbeit» trafen alle Mitarbeiter des städtischen Freizeitangebots «Kunst & Gestaltung» unvorbereitet. Im Zuge des Corona-Sparmassnahmenpaketes der Stadt werde es gestrichen, so habe der Stadtrat entschieden.

Die handwerklich-gestalterischen Kursangebote wurden in der Nachkriegszeit aufgebaut. Schüler von der dritten bis zur sechsten Klasse haben hier die Möglichkeit zu bieten, ihre Kreativität auszuleben. Insbesondere Kinder aus einkommensschwächeren Familien wollen die Kurse abholen. «Diese Kinder», erzählt Künstlerin und Kursleiterin Gilgi Guggenheim, «können hier ihr kreatives Potenzial entdecken und fördern. Manche von ihnen fragen sogar, ob sie nicht auch in den Ferien kommen könnten.»

Holz fräsen, Kleidung nähen, Fotos digital bearbeiten. Eine echte Konkurrenz zur Playstation.

532 Anmeldungen auf eigene Motivation waren es im Schuljahr 2019/2020. Sogar Wartelisten existieren. Diese Zahl zeigt sich das grosse Interesse der Kinder. Insbesondere sozial schwächere Familien und Alleinerziehende könnten ihren Kindern eine andere Freizeitgestaltung gar nicht finanzieren, so Guggenheim. Doch nun soll genau dieses Angebot 2021 komplett gestrichen werden.

Gilgi Guggenheim, Künstlerin und eine der Kursleiterinnen des ausserschulischen Angebots «Kunst & Handwerk»

Wie reagierten die Schüler, als sie von den Plänen der Stadt erfuhren? «‹Das können die doch nicht machen›, meinten selbst die ganz Kleinen und wollten schon eine Demo organisieren», sagt Guggenheim. Das habe sie einmal mehr bestärkt, sich zu wehren.

Ende Juni setzte sie, im Namen des gesamten Teams, einen offenen wie unmissverständlichen Brief an den Stadtrat auf. Es gehe ihnen dabei nicht um sie selbst oder ihre Jobs. Es gehe um die Kinder, um eine lebendige Stadt: «Kultur ist kein Selbstläufer. Kultur braucht Innovation und die entsteht aus Kreativität», schreibt Guggenheim im Brief.

Ein Hobby für die Einen, für die Anderen die Entdeckung einer Berufung

Das zeigt das Beispiel jener Schülerin, die stellvertretend für so viele andere Kinder und Jugendliche steht. Die Drittklässlerin besuchte «Kunst & Handwerk», direkt nachdem sie eine schlechte Mathenote zurückbekommen hatte. Noch vor der Stunde sagte sie: «Aus mir wird wohl mal eine Putzfrau.»

Im Laufe des Schuljahres aber sei sie aufgeblüht, entwickelte Zukunftsperspektiven statt Zukunftsängsten, erzählt Guggenheim. Die Primarstufe schloss sie mit einem Empfehlungsschreiben für die gestalterische Talentschule ab. «Jahre später erreichte mich eine SMS», sagt die Künstlerin: «Ich möchte mich für die Zeit in Ihrem Kurs damals bedanken. Und wissen Sie was? Ich habe heute die Abschlussprüfung zur grafischen Gestalterin erfolgreich bestanden!»

Es herrsche viel zu wenig Bewusstsein dafür, sagt Guggenheim, «wie prägend es für Kinder in diesem Alter ist, positive Erfahrungen sammeln zu dürfen. Wie wichtig das für ihren späteren Lebensweg ist».

Ein minimer Spareffekt mit massiven Auswirkungen

Erst streicht der Stadtrat in seinem Sparpaket unter anderem das Kinderfest 2021 und den Neubau des Kunstmuseums. Nun gestalterische Kurse, ebenfalls für Kinder? Selbstredend gab dies Anlass zur Diskussion an der vergangenen Stadtparlamentssitzung. Andrea Hornstein von der Politischen Frauengruppe (PFG) votierte im Namen der SP-Juso-PFG-Fraktion.

Ein «Wegschnüren von Perspektiven insbesondere für sozial schwach aufgestellte Familien», nannte sie die ersatzlose Streichung. Auch andere Parlamentarier von links bis zur Mitte kritisieren den «minimen Spareffekt von etwa 100000 Franken», als unverhältnismässig, gemessen an der Auswirkung auf die Zukunft der Kinder. So bittet die SP-Juso-PFG-Fraktion, von der «kleinlichen Sparübung» abzusehen. Ihr Appell ist unmissverständlich: Spare man hier, spare man an einer «Kultur für Alle».

Andrea Hornstein, PFG-Stadtparlamentarierin.









Chancengerechtigkeit ist nicht Chancengleichheit

«In erster Linie ist es die Volksschule, die sich der Thematik Kreativitätsförderung anzunehmen hat», sagt der zuständige Stadtrat Markus Buschor. Der Vater dreier Kinder sieht die Sinnhaftigkeit der Kurse durchaus: «Der Verzicht ist einschneidend, das möchte ich nicht in Abrede stellen.» Aber es müsse nun mal gespart werden, und zwar in allen Bereichen. Dies gelte für die Direktion «Bildung und Freizeit» genauso wie für andere Direktionen auch.

Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion für Schule und Sport. Bild: Benjamin Manser

«Die Direktion Bildung und Freizeit hat ohnehin schon das grösste Stück vom Budget-Kuchen»

Ob es nun sinnvoller sei, beim Strassenbau oder bei einem Angebot wie «Kunst & Handwerk» einzusparen, könne redlich diskutiert werden. Aber, so Buschor, die Direktion «Bildung & Freizeit» beanspruche nach wie vor das grösste Kuchenstück des Budgets.

Den Vorwurf, die Einsparungen träfen nebst Kinderfest nun erneut die Kinder, korrigiert er: «Es trifft nicht nur die Kinder. Alle Bereiche sind betroffen.» Hinter die «soziale Verträglichkeit», mittels derer die Einsparungen umgesetzt werden sollen, setzen einzelne Parlamentarier aber ein Fragezeichen.